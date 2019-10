EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko Cortés: “4T nos entregó al narco”

En tanto que el Ejecutivo tamaulipeco aseveró que en el combate contra la delincuencia organizada “el estado debe aplicar todo su poder y su fuerza”, el presidente del Legislativo, diputado GERARDO PEÑA FLORES, calificó como “muy graves” los hechos de violencia registrados la semana pasada en Culiacán: “la liberación del hijo del Chapo Guzmán equivale a la muerte del estado de derecho: hay luto nacional. El estado de derecho ha muerto”, puntualizó.

En una condena generalizada contra la cesión del gobierno federal ante la violencia brutal de la delincuencia, el Partido Acción Nacional exigió la renuncia de quienes participaron en el operativo fallido, luego de presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República contra el Presidente de la República, su Secretario de Seguridad Pública y quienes resulten responsables de liberar a un presunto narcotraficante en el estado de Sinaloa.

La denuncia fue suscrita por el área jurídica del PAN, cuyo presidente, MARKO CORTÉS MENDOZA afirmó en un comunicado partidista:

“Al haber liberado al hijo del Chapo se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, patrimonio y tranquilidad, se condenó a Sinaloa y otros estados de la república a seguir gobernados por el narcotráfico; esto es sumamente delicado porque al claudicar el gobierno, nos someten a todos, ante una delincuencia creciente, cada vez más violenta y organizada. El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido que vulnera claramente la aplicación de la misma”, sostuvo.

El Presidente de Acción Nacional afirmó que es muy triste que el Estado se haya visto vulnerado y arrodillado ante la delincuencia organizada, tras la liberación de un criminal con orden de aprehensión, con lo cual se mandó un pésimo mensaje de hasta dónde puede llegar la amnistía del gobierno morenista, que pone en riesgo la vida, patrimonio y tranquilidad de los mexicanos.

“Se mandó un pésimo mensaje a los mexicanos porque quedó muy claro que en México el Estado de Derecho está vulnerado, se mandó el peor de los mensajes a todos los mexicanos porque hoy los delincuentes saben qué hacer, para poderse librar de la persecución y de la justicia. Se manda un pésimo mensaje a todos los mexicanos, porque vemos que estamos vulnerables ante el actuar de los criminales y ante la debilidad de las Fuerzas Armadas comandadas, en este caso, por el Presidente de la República”, explicó.

De otro lado, el ex presidente VICENTE FOX ironizó la política del gobierno de la 4T, al parafrasear expresiones del presidente LÓPEZ OBRADOR cuando se refiere a que los padres y los abuelitos de los narcotraficantes les jalen las orejas para que no se porten mal.

En otro tema, le comparto que la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ llevó a cabo este sábado la Firma de Contratos y Convenios de la Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI) que dejarán en Reynosa, beneficios para más de 1,300 personas, en mejoramiento, ampliación y construcción de casas habitación, con fondos federales canalizados a la Comisión Nacional de Vivienda.

“Esto que está pasando hoy es una bendición, porque el que tengan la posibilidad de tener mejoramiento, ampliación o casa nueva, es una de las necesidades más grandes que tenemos”, dijo la Presidente Municipal y aseguró que se proyecta que la ciudad crezca en orden, con la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas.

“Vamos a trabajar en todo lo que se necesite, con todas las instancias de Gobierno para que siempre podamos mejorar la vida de todos los ciudadanos, conmigo cuentan, cuentan con una mano franca para que podamos apoyar el desarrollo de la ciudad”, dijo MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y resaltó que el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal es un gran beneficio para los reynosenses, a quienes invitó a permanecer unidos, en equipo.

La Presidente Municipal de Reynosa, acompañada por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio, Arq. EDUARDO LÓPEZ ARIAS, comentó que: “Estos años y sobre todo este último, estamos haciendo 1,700 Millones de Pesos en obras porque hemos trabajado en conjunto, con los otros niveles de Gobierno, para que sean aceptados los proyectos que se necesitan”, y agradeció al Secretario de la​ SEDATU, ROMÁN MEYER FALCÓN y al Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por la aprobación de los 30 proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano para esta frontera.

La Subdelegada Regional del Gobierno Federal, CLAUDIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SÁENZ, explicó que las entregas son directas y sin intermediarios para beneficiar a la población que más lo necesita.

“Quiero agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de la Presidencia Municipal de la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ”, expresó el Arquitecto JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN, representante de la Comisión Nacional de Vivienda, al igual que agradeció a la Subdelegada de Programas para el Bienestar, Lic. CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ y a JOSÉ LUIS GODINA VILLANUEVA, Representante de la SEDATU en Reynosa.

El Cabildo de Reynosa llevó a cabo su Cuadragésima Sesión Ordinaria, presidida por la Alcaldesa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y donde fueron presentados para su votación, tres dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público.

Cada dictamen fue aprobado por el cuerpo legislativo del Republicano Ayuntamiento este viernes 18 de octubre, por lo que se autorizaron modificaciones al Presupuesto de Egresos con fuentes de financiamiento del Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos, de FORTAMUN y de FISMUN.

La Secretaria de Tesorería y Finanzas, C. P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, dio a conocer ante los integrantes del Cabildo, detalles sobre las modificaciones al Presupuesto de Egresos, que permitirán al Gobierno Municipal adquirir equipos de cómputo y unidades de comunicación, entre otros enseres para el servicio de distintas dependencias municipales.

Lo que nos recuerda que la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ inauguró este domingo por la mañana el Car Fest 2019, organizado por Autos Clásicos y Antiguos Club Reynosa A. C., en el Parque Cultural de esta ciudad, una exhibición de cerca de 300 automóviles originales y renovados, de incalculable valor histórico, con la participación del restaurador mexicano MARTÍN VACA.

“Es importante que vengan y disfruten en familia, porque no es solamente una exposición de autos que cuentan una historia, no sólo de Reynosa, sino del mundo entero, además de la gran presencia del señor MARTÍN VACA, quien es reconocido internacionalmente y hace más importante el evento”, dijo la Alcaldesa, quien agradeció la invitación al C. P. HÉCTOR VILLARREAL CANTÚ, Presidente del Club.

“Lo más importante y valioso, sobre todo, es que estos son eventos que reconstruyen el tejido social, que nos dicen que Reynosa tiene un futuro y un porvenir”, declaró la Presidente Municipal, Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien acompañada por MARTÍN VACA e ISABEL VACA y los organizadores, recorrió la exhibición, seguidos por las familias que estuvieron presentes en el Car Fest 2019, realizado en el Parque Cultural Reynosa.

En Río Bravo, entre tanto, el Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, inauguró éste domingo la obra de pavimentación hidráulica en la avenida Sonora, entre Nayarit y Michoacán.

Con una inversión de dos millones 50 mil 347 pesos, se logró esta obra que beneficiará a más de 12 mil ciudadanos que diariamente transitan por dicha arteria.

El Alcalde, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, destacó el apoyo de los integrantes del cabildo en la realización de obras que son de gran beneficio para la ciudad, y lo cual muestra que “en Río bravo trabajamos en unidad”.

¡Ah!, por cierto, la diputada ROXANA GÓMEZ no se metió en profundidades este sábado, cuando los reporteros de ciudad Victoria la cuestionaron sobre la realidad de los hechos que se debaten en Río Bravo en relación a la controvertida polémica que ha armado en esa localidad el ex director de Tránsito local.

Cuando los periodistas victorenses interrogaron a la diputada en los pasillos del Congreso, ROXANA, quien ya se siente con la candidatura del PAN a la alcaldía para el período 2021-2023, eludió con elegancia el tema al sustentar que no está enterada a detalle del tema, pero ofreció examinar el caso para tener una versión personal.

Sin embargo, dijo haberse reunido la semana anterior con el alcalde ULIVARRI LÓPEZ y anunció que sostendrá otro encuentro con el edil para haber de otros temas, en cuya agenda incluirá el caso de referencia.

Como quiera que sea, ROXANA sabe que ULIVARRI está en el ánimo de la ciudadanía para una eventual reelección, ante cuya posibilidad, ella no tendría absolutamente nada qué hacer.

Excepto hacerse a un lado.

Pero le seguiremos informando.

Mientras que en Matamoros, la eliminación de un basurero clandestino y la recolección de 111 toneladas entre basura y cacharros, fueron acciones realizadas en seis colonias de Matamoros, a través del programa “Bienestar en tu colonia” que impulsa el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ por medio de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social.

Este programa que también incluye beneficios como reforestación, limpieza de áreas verdes y bacheo se llevó a las colonias: Obrera, San Rafael, Santa Elena, Jesús Urquiza, Las Aguilas 2000 y Acuario 2001.

Al clausurar las actividades realizadas en ese sector, el Presidente Municipal se reunió con los vecinos en una magna concentración realizada en los campos de fútbol de la colonia Obrera, en donde destacó que el gobierno de Matamoros hace un gran esfuerzo por atender todas las colonias de esta ciudad.

Estamos instrumentando estas campañas de bienestar en tu colonia para poder atenderlos en una diversidad de necesidades que tienen, y de esa manera poder mitigar algunas de ellas, y en esta visita reiterarles que estamos trabajando con pasión y compromiso por Matamoros, agregó el Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ.

También informó a los vecinos sobre las acciones que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hace en Matamoros, lo que refleja que tiene querencia por esta ciudad, porque además de diversas obras, está apoyando a la educación, al construir en esta ciudad una primaria, una secundaria y una preparatoria.

En Tampico, entre tanto, al asistir al Primer Informe de Actividades Legislativas del Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, efectuado en el Espacio Cultural Metropolitano, el Presidente Municipal CHUCHO NADER destacó el trabajo comprometido que en favor de los tamaulipecos ha realizado el legislador desde la Cámara Alta, durante sus primeros doce meses de labor.

El jefe de la Comuna señaló que la tarea emprendida por el Senador GARCÍA CABEZA DE VACA y la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, se ha traducido en iniciativas y propuestas legislativas que han generado beneficios para los tamaulipecos y las diferentes entidades de la nación.

“Hemos presenciado un informe detallado de las iniciativas y reformas impulsadas por el Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA en rubros como la seguridad, desarrollo económico, turismo, combate a la corrupción, y certidumbre energética, entre otros aspectos de interés nacional, que sin duda, se traducirán en mayor bienestar para todos los mexicanos”, indicó.

CHUCHO NADER apuntó que los legisladores de Acción Nacional y en particular el Senador tamaulipeco, han encabezado acciones legislativas para reducir el IVA en las zonas fronterizas, y recuperar fondos que han sido retirados por la Federación para el impulso de los pueblos mágicos, entre otras.

“La participación de los puertos en el desarrollo de los municipios, es un planteamiento que, sin duda será favorable para la zona conurbada del sur de Tamaulipas, así como la Ley de planeación, la autonomía del sistema anticorrupción y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad mediante la capacitación, y evaluaciones más estrictas de control y confianza”, sostuvo.

De otro lado, deje decirle que cientos de familias de Nuevo Laredo disfrutaron este domingo, actividades deportivas, culturales y recreativas en el evento donominado “Paseo por la Paseo”.

“Travesusto” fue el ambiente temático de Halloween.

Los neolaredenses compartieron de todas las actividades que ofreció el programa, algunos aprovecharon las clases de Pilates y Body Combat, otros, eligieron pasear en bicicletas, triciclos y patinetas con sus familias y mascotas.

Así lo vivió ELIZABETH JUÁREZ.

“Muy bonito, muy buen festejo familiar, me encanta. Claro que si hemos participado también en los tipos de zumba, hemos venido a almorzar, hemos venido de compras, también, pero si muy, muy agradable todo, vale la pena”.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS acudió al evento acompañado de su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema DIF e Imelda Sanmiguel, diputada local, para constatar que las familias disfrutaban de un momento agradable.

“Cada edición de Paseo por la Paseo es una garantía de asistencia, de convivencia y de poder disfrutar de la ciudad, es un domingo familiar”, exaltó el alcalde.

Vuelvo al Poder Legislativo para compartirle que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, propuso y se aprobó por mayoría, la creación de una Comisión Especial que realizará un análisis sistemático y funcional de la constitución política local vigente, con estudios de derecho comparado, mesas de diálogo, discusión y demás acciones que faciliten, a efecto de actualizar el texto vigente.

Ello implica integrar una Comisión Técnica, con la participación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la participación de los sectores público, social, académico y privado.

Por cierto, el Congreso local aprobó la creación de una Comisión Especial para concertar al gobierno federal, así como a los

Poderes ejecutivos de los estados y a las legislaturas locales, a la Comisión Nacional Hacendaria, a efecto de revisar la fórmula de distribución que utiliza la Secretaría de Hacienda para aplicar criterios más justos en su esquema participativo a los estados y municipios.

Lo que nos recuerda que ante los problemas de movilidad urbana y los riesgos para la salud registrados a causa de las inundaciones, la Diputada albiazul Juanita Sánchez, presentó una iniciativa para que los ayuntamientos y la CONAGUA, en el ámbito de su competencia, atiendan los problemas de inundación, mediante la implementación en forma periódica de acciones de desazolve y dragado de drenes y canales de desagüe.

La acción legislativa promovida en el marco de la sesión pública ordinaria celebrada este sábado, busca que los gobiernos municipales en coordinación con la Comisión Nacional del Agua redoblen esfuerzos e implementen acciones y programas preventivos.

De otro lado y con el objetivo de que los adultos de la tercera edad cuenten con un espacio de participación y de expresión que contribuya a su bienestar social, la Diputada local JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, presentó la iniciativa de punto de acuerdo, para la creación del Parlamento de Personas Adultas Mayores del Estado de Tamaulipas.

Dicho parlamento se llevará a cabo de manera anual, coordinado por el Congreso del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, en él, los adultos mayores podrán presentar iniciativas que contribuyan a una mejor atención de sus necesidades y derechos.

¡Ah!, por cierto, Diputadas y Diputados de Tamaulipas, exhortaron al Ejecutivo Federal y a los Diputados federales, para que se considere de forma “permanente”, al Municipio de Valle Hermoso, como región o franja fronteriza, para efectos aduaneros y fiscales.

Al presentar este exhorto, la legisladora MARTA PATRICIA PALACIOS CORRAL, refirió que por Decreto, en fecha 31 de diciembre de 2018, y el cual entró en vigor el 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta el 2020, ya se considera como región fronteriza norte, al Municipio de Valle Hermoso.

Por último, al conmemorarse el “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV), organizó un programa académico con la finalidad de fortalecer las acciones de concientización social, respecto la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos de esta enfermedad.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la FEV, y acompañada de la Presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE), CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ, la Directora del plantel, LAURA ROXANA DE LOS REYES NIETO, resaltó la importancia de las acciones de sensibilización, que permitan detectar más casos de cáncer de mama a tiempo.

“Lamentablemente es la primer causa de muerte en la población femenina, y en México se han incrementado los casos, muriendo cada dos horas una mujer por esta razón”, aseveró la directora del plantel universitario.

Apuntó que una de las acciones importantes ante esta situación, es la prevención, y que en la actualidad, con los avances tecnológicos y médicos, la sobrevivencia a la enfermedad es del 90% si se detecta a tiempo.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.