LETRAS PROHIBIDAS

Marko Cortés desilusiona

Clemente Zapata M.

Las últimas tres dirigencias nacionales han dejado saldos rojos al Partido Acción Nacional (PAN), porque lejos de ir hacia delante se ha caminado hacia atrás.

GUSTAVO MADERO MUÑOZ, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, “perdió” la Presidencia de la República y permitió el regreso del Revolucionario Institucional a Los Pinos.

La dirigencia de RICARDO ANAYA CORTÉS generó mucho daño al partido y a su militancia. El resultado fue obvio: El Comité Ejecutivo se usó como trampolín para la candidatura presidencial.

La candidatura de ANAYA, provocó fugas, resquebrajamientos y demasiados rencores que hasta el momento no se han subsanado del todo al interior del partido.

Después, la “imposición” de MARKO CORTÉS MENDOZA, en la dirigencia nacional, tampoco causó mucho ímpetu. La misma pasó de las dudas a la desilusión.

Diversas voces al interior del PAN, como el exgobernador ERNESTO RUFFO APPEL y el exsenador JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, ya pusieron el dedo en la llaga denunciando que MARKO tiene “secuestrado” al partido.

Las “estrategias” del dirigente nacional del PAN no convencen a nadie de sus correligionarios, ni siquiera a sus “incondicionales” quienes también se están jugando el futuro político con su “líder”.

El mayor problema del dirigente nacional es su egocentrismo. MARKO, al igual que su antecesor RICARDO ANAYA, buscan el cargo antes que el engrandecimiento de su partido.

Es cierto que el “poder no se comparte”; pero MARKO debería cambiar de rumbo e incluir a liderazgos regionales, como son los gobernadores azules, en la estrategia de choque que sostiene contra la Cuarta Transformación (4T).

Pero el dirigente nacional (ya lo he escrito) no quiere que nadie dentro del PAN pueda crecer y hacerle sombra; por ello está obsesionado en buscar figuras externas.

Allí está el caso de VICENTE FOX, cuya estrategia de “revivirlo” y “reintegrarlo” al PAN fue un desacierto que generó crisis con la detención de GENARO GARCÍA LUNA.

Pero MARKO no entiende. Ahora pretende incluir a personajes como el excandidato presidencial GABRIEL QUADRI DE LA TORRE, para “reforzar” su campaña de choque contra la 4T.

Su estrategia es simple: contratar “sicarios verbales” que laceren la figura de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero que no puedan hacerle sombra al interior del partido.

El problema, el mayor problema, es que MARKO no piensa en el partido; no le interesa la organización azul y, al igual que sus antecesores, sólo quiere llevar agua a su molino.

Algunos liderazgos regionales, como el que apuntala el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ya demostraron que tienen más “productos de gallina”, más “tozudez” y mejor estrategia que el líder nacional del PAN.

Por ello las voces crecen y crecen al interior del albiazul y se encaminan a una exigencia natural de cambiar lo que no funciona y en estos momentos la dirigencia de MARKO no está funcionando en Acción Nacional…

Con MARKO de “líder” no se puede garantizar el acceso a una “patria ordenada y generosa… y una vida más justa para todos”, la máxima panista de la vieja guardia; algo que los neopanistas no conocen… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Todo indica que la renovación de la dirigencia en el país, del Movimiento de Regeneración Nacional, necesitará una operación quirúrgica demasiado delicada y no queda de otra que encuesta o dedazo, que para el caso “es lo mismo, aunque no sea igual”… El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tendrá que ofrecer algo más jugoso que la dirigencia nacional a quienes la buscan pero no la alcanzarán… No hay de otra. Ahora sólo falta saber la fecha en que comenzará la “operación cicatriz” para evitar una revolución morena al momento de las definiciones… ¡Ay ojón!

~~EN LA UAT.- Especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, reconstruyen la historia climática de la reserva ecológica El Cielo. Al analizar el patrón de lluvias descubren variaciones por lo que prevén mayores sequías en la región centro-sur de Tamaulipas.

~~EN NUEVO LAREDO.- Los habitantes de las colonias Valles de Anáhuac y Nueva Era, tendrán un nuevo parque recreativo que tiene por objeto la recomposición del tejido social que pretende el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR. Esta edificación permitirá a los menores el desarrollo de alguna actividad deportiva cerca de sus hogares.