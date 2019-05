FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Marko Cortés en Tamaulipas.

Trasciende la nota sobre la visita del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza a tierras Tamaulipecas, con la visión de apuntalar a los candidatos de este instituto político que se mantienen arriba en las preferencias de la mayoría de los distritos electorales.

El dirigente nacional del PAN estará exponiendo la oferta y plataforma política a los ciudadanos, donde se dará a conocer los avances en materia económica, de empleos y desarrollo para Tamaulipas, en busca de refrendar el apoyo a estas administraciones en el poder legislativo y seguir proyectando al estado como uno de los principales a nivel nacional en bienestar.

Será interesante escuchar sus palabras, ya que es una de las principales figuras que se mantienen críticas, a la vez como contrapeso a diversas acciones llevadas a cabo en las políticas del ejecutivo federal y del poder legislativo.

Por otro lado le comentaré amigo lector que se deberá de asumir con carácter de urgente las medidas que habrán de llevarse a cabo por los 3 niveles de gobierno en Victoria y algunas ciudades del estado con respecto al problema del desabasto de agua que se padece.

Es una de las necesidades principales que se deben de cubrir por quien se digne y se considere sabedor de administrar eficientemente los recursos públicos y de servir a la ciudadanía con capacidad.

Se menciona en la opinión pública, que uno de los problemas que han venido ocasionando esta carencia es la mala planeación y hasta los intereses clientelares hacia facciones políticas, que han venido estableciendo asentamientos en colonias que están ubicadas en zonas de riesgo y que no es posible llevar agua por el alto costo de operación en la instalación y servicio de bombas de agua; o sea que no solo es por el desabasto, si no la mala planeación y esto ante el aval de anteriores administraciones, situación que no merecen padecer los colonos que son ajenos a esta problemática y demandan se les atienda a su necesidad.

Tendrán que ponerse a trabajar los diversos niveles de gobierno, ya que coadyuvando podrán hacer realidad el acabar con ese importante problema, que dadas las altas temperaturas que anualmente van en aumento en nuestra entidad, pueden ocasionar una desgracia que no hay necesidad de llegar a ello, si ya de por si hoy es casi insostenible para muchas personas que tienen esta carencia recurrente.

En la reciente visita del Presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello a Cd. Victoria, en reunión con los Consejeros de la Junta local del INE, señaló que están trabajando para que “no se enciendan los focos rojos” en Tamaulipas y el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad.

Córdova Vianello mencionó que la coordinación entre el INE y el IETAM le permiten asegurar que el proceso electoral marcha sin obstáculos en Tamaulipas.

Querido lector tenga un excelente dia.

Contacto: factorentredos@hotmail.com