EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko Cortés: “No nos esperan victorias fáciles”

Al pronunciar su mensaje como nuevo líder de Acción Nacional,

MARKO CORTÉS reconoció que al PAN no les esperan victorias fáciles “porque saben que la democracia está amenazada”, por ello “deben ser una oposición generosa, con responsabilidad política, pero no sumisa”, sin embargo, llamó a LÓPEZ OBRADOR a no caer en la polarización,

“Somos la única alternativa visible en México, México ya no puede caer en ese error, en ese pleito, entre ellos y nosotros; no caigamos, desde aquí le digo al señor presidente electo en ese conflicto de unos y otros, de los buenos y los malos, los ricos y los pobres, no caigamos en confrontación de los mexicanos que eso no deja nada bueno, le decimos desde aquí al presidente electo que todos somos mexicanos y que no abona la polarización”.

Respaldado por nueve de 13 gobernadores emanados de su partido, MARKO CORTÉS, rindió protesta como nuevo dirigente nacional del PAN, en donde convocó a un acuerdo por Acción Nacional que sirva de verdadera oposición a la próxima administración de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que genere contrapesos frente a un Congreso de la Unión “que usa y abusa de su mayoría” y un gobierno “de ocurrencias y caprichos”, para frenar “todo intento de autoritarismo”.

En su discurso de toma de protesta, reconoció que en este momento el blanquiazul se encuentra “en el lugar que les asignaron temporalmente los ciudadanos por sus errores” pero esta no será una condena eterna, por lo que en los comicios de 2021 deben quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados.

“A un acuerdo por la unidad de Acción Nacional para cuidar a México y que sigamos siendo un instrumento valioso para la democracia, un acuerdo para la unidad de Acción Nacional para poder hablar con fuerza y contundencia a los 60 millones de mexicanos que no votaron por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y a los que votaron por él pero ya se ven decepcionados, un acuerdo por la unidad donde estemos todos, militantes, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores”.

A esta toma de protesta asistieron los gobernadores de Veracruz, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán y Aguascalientes. Los cuatro gobernadores que desairaron a MARKO CORTÉS fueron los de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Durango.

A propósito del Ejecutivo, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA presidió en la capital el desfile conmemorativo del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, ceremonia en la que fue acompañado por funcionarios de los 3 órdenes de Gobierno, mandos militares, deportistas y alumnos de diversas instituciones educativas.

El mandatario estatal puntualizó que el aniversario de la Revolución Mexicana, movimiento social que dio lugar al país que hoy conocemos, nos demanda mantener fresca esta lección de la historia.

“Nuestro estado vive hoy una transformación dirigida a recobrar el Estado de Derecho, la tranquilidad de las familias tamaulipecas y el acceso a más y mejores oportunidades para las próximas generaciones. Alcanzar lo anterior implica un cambio radical, no violento, con la fuerza de la educación, prevención y abatimiento de la pobreza y la marginación social”, sostuvo.

En su mensaje, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA convocó a los Poderes del Estado, partidos políticos, legisladores, miembros del ayuntamiento, iglesias y organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos y voluntades, para que los tamaulipecos continuemos en la paz y la transformación profunda que demanda nuestra realidad.

“Poner alto definitivo a los procesos de descomposición y reconstruir el tejido social debe ser prioridad de todos los tamaulipecos”, indicó.

Por asociación temática, le comparto que una multitud de reynosenses acompañó a la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ a rendir honores a los héroes de 1910, este martes 20 de noviembre, en la Celebración del 108 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, donde la temática de la gesta armada reflejó el ambiente de lucha de miles de mexicanos por Tierra y Libertad.

Cálido y emotivo, el Desfile Cívico, Deportivo y Militar inició con los Honores a la Bandera, portada por los elementos del Glorioso Ejército Mexicano y con la entonación del Himno Nacional, que exaltó el orgullo nacionalista desde el niño de preescolar hasta el mayor de los asistentes, que disfrutaron del paso de 43 coloridos contingentes.

La presidente municipal, doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, estuvo acompañada por el presidente del Patronato del DIF-Reynosa, CARLOS LUIS PEÑA GARZA y por el coronel RAMIRO GÓMEZ CONTRERAS, jefe de Estado Mayor de la 8ª Zona Militar; coronel ARIEL GÓMEZ ROMERO, comandante del 19º Regimiento de Caballería Motorizado; inspector GUILLERMO DÁVILA OROZCO, representante del titular de la Estación Reynosa de la Policía Federal, ISMAEL LEDEZMA VAILÓN; capitán LUIS ALBERTO NILL GONZÁLEZ, representante de la SEMAR; teniente JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ BAUTISTA, delegado Regional de la Policía Estatal Acreditable.

También ocuparon lugar en el presídium, ubicado a un costado del edificio de Pemex en el bulevar Morelos; FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, representante del Gobierno del Estado; las diputadas locales JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS; GEORGINA APARICIO HERNÁNDEZ, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo; el regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ; HUGO RAMÍREZ TREVIÑO y ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO, secretarios del Gobierno Municipal; JORGE GUADALUPE ACUÑA, del SNTE Sección 2; miembros del Cabildo, funcionarios y representantes de cámaras y asociaciones.

Mientras que en Tampico, ante una asistencia de más de 15 mil personas, se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo al 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual fue encabezado por el Presidente municipal JESÚS NADER NASRALLAH, acompañado por su esposa, la Presidenta del sistema DIF Tampico, AÍDA FERES de NADER, así como por autoridades militares, educativas, y miembros del sector comercial y empresarial de la ciudad.

En punto de las nueve de la mañana los primeros contingentes arribaron al pórtico del palacio municipal, donde fue instalado el presidium para las autoridades municipales e invitados especiales.

El jefe de gobierno, expresó que la Revolución Mexicana trasciende en el tiempo como un factor fundamental para comprender el México actual, donde, dijo, “no olvidemos a los miles de mexicanos que buscaban justicia social y democracia, y que deseaban que en el futuro la Revolución de la balas se convirtiera en la revolución de las ideas, en la unidad y propósitos comunes”.

A propósito de Tampico, tras la celebración del primer foro de consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del Gobierno municipal convocado por el jefe de la Comuna JESÚS NADER NASRALLAH, representantes de los sectores activos y productivos de la ciudad manifestaron su respaldo a la realización de estos espacios de participación ciudadana.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, EVARISTO GÜITRÓN MORENO, destacó la importancia de recoger el sentir ciudadano de la problemática que existe en la ciudad, e integrarlo en ese plan que está haciendo el municipio en beneficio de Tampico.

“Creo que es muy importante que recojan la opinión de la gente y que con eso se logre también su participación, así como sumar esfuerzos tanto la ciudadanía como el gobierno y que se escuche la voz del ciudadano, es muy importante”, externó.

Por su parte, el Presidente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior FELIPE PEARL ZORRILLA, indicó que el ejercicio ciudadano brinda la oportunidad a la sociedad de participar con ideas, propuestas y planteamientos para construir un mejor futuro de Tampico.

En Matamoros, entre tanto, con un desfile lleno de color y de historia, este puerto fronterizo celebró el 108 aniversario de la Revolución Mexicana: “esta celebración nos transmite sentido de arraigo, de identidad y nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos”, afirmó el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Desde la plaza principal “Miguel Hidalgo” el Presidente Municipal, acompañado de su esposa MARSELLA HUERTA de LÓPEZ; del Obispo de la Diócesis de Matamoros, EUGENIO LIRA RUGARCÍA; así como de autoridades educativas, civiles y militares, presenció el lucido desfile.

El desfile conmemorativo lo abrieron los Deportistas del Año; en la rama femenil CASANDRA MICHEL VÉLEZ ARRIAGA, estudiante de la preparatoria federal por cooperación “Juan José de la Garza”, destacada Atleta de Halterofilia y en la rama varonil, ALAN MICHEL URBINA GONZÁLEZ, estudiante del CBTIS 135, campeón nacional y estatal de luchas asociadas.

En entrevista con medios, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ se refirió a la conmemoración del 108 aniversario de la Revolución Mexicana como un suceso histórico que transmite sentimientos de arraigo de identidad como mexicanos.

Con estos eventos agregó, refrendamos que somos mexicanos, de raíces muy fuertes y en este sentido lo celebramos con esta gran fiesta cívica, con este magno desfile que involucra la participación de instituciones educativas, de clubs rotarios, del pentatlón y Asociaciones de Charros, principalmente.

Al término del desfile, el Presidente Municipal acompañado de su esposa, presenció la presentación de los ballets folklóricos municipal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes bailaron al ritmo de música popular mexicana, como la Rielera, la Adelita, la Cucharacha, entre otras.

De Nuevo Laredo reportan que, en lo que va del año, más de 13 mil 700 usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA-, se han beneficiado al utilizar el programa del 100 por ciento de descuento que brinda el organismo, a fin de abatir cartera vencida y puedan ponerse al corriente en sus pagos.

Personal de la dependencia brinda diversos esquemas de pago eliminando los recargos a la cuenta -por acuerdo de Consejo- y así los usuarios pueden realizar un convenio de pago o bien liquidar su adeudo.

RODOLFO GONZÁLEZ MORALES, gerente general de COMAPA, mencionó que el programa estará vigente hasta el viernes 30 de noviembre, por lo que invita a aquellos usuarios con más de 2 meses de adeudo a que acudan a las oficinas y realicen sus pagos o bien un convenio de pago.

En este año se han condonado más de 20 millones 795 mil pesos a los usuarios.

COMAPA busca eliminar la cartera vencida por ello es que se brinda todas las facilidades de pago a los usuarios y a su vez, ya con las cuenta al corriente, puedan hacer uso de los demás programas como son el pago puntual o pago anticipado.

En otro tema, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos dictaminaron procedente dar paso al establecimiento de casinos, centros de apuesta y similares en el Estado, aperturando con ello las herramientas fiscales para fortalecer las arcas públicas en Tamaulipas.

Así las cosas, se dictaminaron viables las reformas que autorizan a los Municipios, expedir permisos o licencias sobre uso de suelo o construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o similares, cualquiera que sea su denominación, pues se busca generar nuevas cadenas productivas de valor que indirectamente potencialicen el desarrollo económico.

Asimismo, implementaron acciones para otorgar mayor certeza jurídica al procedimiento sobre la figura del veto.

Las y los integrantes de estos órganos parlamentarios, continuaron con el análisis de las reformas al artículo 68 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de dotar de ilación y correspondencia a las disposiciones relativas a la parte final del procedimiento legislativo, subsanando las lagunas jurídicas en cuanto a la figura del veto.

El Diputado VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, realizó algunas precisiones en la forma en que el ejercicio del veto debe asumirse en la práctica parlamentaria, respecto a una ley o decreto enviada por el Congreso al Ejecutivo, pues el mecanismo constitucional establecido en el texto vigente hace evidente la necesidad de complementarlo y perfeccionarlo.

Para el legislador ALEJANDRO ETIENNE LLANO, deberían efectuarse otros ajustes, sin embargo, su propuesta no fue respaldada y se declaró positiva la Iniciativa con la propuesta de MERAZ PADRÓN, donde destaca que la constitución Local, estará a acorde con la General, en la parte final del procedimiento legislativo.

“Se aclara en el mismo las fases correspondientes al veto parcial y pleno, así como a las consecuencias jurídicas de uno y otro supuesto en el texto constitucional”, señaló.

En otro orden de asuntos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ISAGARPA) informó que entre el 2001 y 2017 la producción en el sector ovino ha registrado un crecimiento del 70 por ciento, al pasar de 36 mil a más de 61 mil toneladas de carne, con un inventario de alrededor de casi nueve millones de cabezas.

Además, se ha logrado reducir las importaciones en un 74 por ciento, al pasar de las 58 mil toneladas de carne en el año 2001, a 10 mil 379 en el año 2017 -por la demanda en su consumo-, en tanto que por su calidad genética, México se desarrolla como un importante exportador de animales en pie, semen y embriones a países de Centro América, el Caribe y Sudamérica.

Lo anterior se destacó durante la visita al Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos y Caprinos de los integrantes de la Comisión de Ganadería de la entrante LXIV legislatura, encabezados por el diputado EDUARDO RON RAMOS, con la presencia del coordinador general de Ganadería de la SAGARPA, FRANCISCO GURRÍA TREVIÑO, y el presidente de Unidad Nacional de Ovinocultores (UNO), JUAN DE DIOS ARTEAGA CASTELÁN.

GURRÍA TREVIÑO afirmó que en la última década y, principalmente en la presente administración federal, se ha registrado un importante avance en materia de calidad genética, que junto a las ventajas en el estatus zoosanitario, le han permitido a nuestro país, ubicarse como exportador de razas lanadas (ovino) como de pelo (caprino).

Antes de que se me pase, deje compartirle que el Dr. MARTÍN TOFIC SALUM FARES, Subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, a nombre del delegado Estatal, Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, entregó reconocimientos a los trabajadores que cumplen 10,20,25, 30,35,40 y 45 años de servicio en la clínica hospital Victoria.

Durante el evento el Director de la clínica hospital del ISSSTE en Victoria, Dr. JAVIER QUINTERO ÁLVAREZ, dio la bienvenida y recordó que fue en 1961 en un edificio modesto ubicado en el 13 y 14 Matamoros, donde inició sus actividades la unidad médica, para posteriormente el 25 de abril del año 1980, se inauguró el edificio actual donde inicio sus actividades hasta la fecha.

Por su parte el Subdelegado médico, Dr. MARTÍN TOFIC SALUM FARES, en su mensaje felicito a los trabajadores por su gran labor diaria que realizan en esta Clínica Hospital en favor de los derechohabientes de Victoria y sus alrededores.

Destacó en el evento MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GUERRERO, quien recibió su reconocimiento por 45 años de servicio; JAIME MEJÍA OLIVO, ARMANDO JAVIER TRUJILLO OLIVERA, EMILIO MARIO TAMEZ DEL BOSQUE y JESÚS EDUARDO ROLDAN VÁZQUEZ, quienes cumplieron 40 años de servicio.

Por último, con el objetivo de intercambiar experiencias y difundir avances en investigaciones en temas de la Atención Plena y la integración de tecnologías en el Cuidado Holístico de Enfermería, se organizó el Tercer Congreso Internacional de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo (FENL) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El evento titulado “Investigación en Enfermería: Hacia una nueva forma de cuidado”, fue inaugurado por el Rector de la UAT JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, acompañado por la Directora de la FENL, NOHEMÍ SELENE ALARCÓN LUNA.

Acompañaron también al Rector en la ceremonia inaugural, la Presidenta del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enfermería (COMACE), CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ; el Director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCAyCS) de Nuevo Laredo, LUIS HERNÁN LOPE DÍAZ; y la conferencista, Dra. EDILAINE DA SILVA GHERARDI DONATO, de la Universidad de Sao Pablo, Brasil.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.