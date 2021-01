Marko, el “revividor”

LETRAS PROHIBIDAS

Clemente Zapata M.

Marko hace ecuaciones

donde pretende sumar

quiere planes concretar

y que cuajen ilusiones…

Por ello presenta prisa

y ya se frota las manos

en el “juego de villanos”

que a veces causa risa…

El Partido Acción Nacional, ya se sabe, formalizó una “orgía electoral” con sus homólogos del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en al menos 177 de las 300 diputaciones federales que se disputarán este año.

Pero el asunto no termina allí, el líder del Comité Ejecutivo Nacional azul, MARKO CORTÉS MENDOZA, intenta ampliar sus tentáculos, es decir su control más allá del también llamado CEN.

Aunque lo que está vendiendo MARKO con esta peculiar alianza con sus “eternos enemigos” es que se busca frenar a la Cuarta Transformación, hay algo más oculto en esta “quimera electoral”.

Lo que realmente motiva a MARKO CORTÉS, es perfilar un proyecto personal que tiene su meta fija en el 2024, quiere ser candidato presidencial, siguiendo los pasos de su antecesor RICARDO ANAYA y punto.

Para ello requiere de un partido fuerte a base de tres cosas: financiamiento, estructura y posiciones en la Cámara de Diputados; gubernaturas y alcaldías serían, políticamente y electoralmente, un valor agregado, aunque no necesariamente indispensable.

Pero lo más sustancial para MARKO, será generar una feroz jauría de diputados federales, por la vía plurinominal, que se conviertan en un verdadero dolor de cabeza para la 4T.

Más que talentosos tribunos, buscaría incluir en esa “lista VIP”, feroces “contestatarios” que tienen cuentas pendientes con la 4T y, ya con la protección del fuero, no tengan pudor ni vergüenza en lanzarse con todo contra la figura presidencial y su política del garrote, para debilitar al Gobierno federal.

A MARKO no se le debe ver solamente como líder nacional del PAN, ni mucho menos minimizarlo; pues en realidad es punta de lanza no sólo de una coalición, sino de un proyecto más ambicioso donde está detrás un grupo de empresarios y ex presidentes que tienen cuentas pendientes con la 4T.

Bajo esta “hipótesis”, MARKO se convertiría, si sus planes de victoria se consiguen, en un peligroso adversario no sólo para el resto de los políticos del país, sino principalmente para sus propios compañeros de partido que, al igual que él, tienen la mira en el 2024… Pendientes…

~~ANALIZA RIVAS “PROYECTO CHEF”.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, con la finalidad de promover la región en Estados Unidos, analiza la propuesta de la chef, escritora y profesora de cocina de raíces mexicanas, PATI JINICH, de grabar en un programa especial para promocionar los atractivos comerciales y gastronómicos del Municipio en el vecino país del norte. El alcalde RIVAS detalló que “todos estamos interesados en proyectar una imagen positiva que nos va a traer más negocios y mejorar la percepción que se tiene de la región de los Dos Laredos y entrar en una narrativa diferente a la que se ha llevado, por lo que pueden contar con el Gobierno municipal en este proyecto”.

~~DA RECTOR BIENVENIDA POR INICIO DE CICLO.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, dio mensaje de bienvenida a estudiantes y docentes con motivo de la apertura del ciclo escolar 2021-1, que inicia con la modalidad mixta opción virtual, donde dijo: “ofrezco mis mejores deseos de que cumplan con sus metas y proyectos, que gocen de buena salud y cuenten con la bendición de vivir en plenitud con sus seres queridos, sus familiares y amistades”.

~~RECIBEN BIEN PANISTAS A YAHLEEL.- Los panistas de Nuevo Laredo tienen en alta estima a la recién integrada YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien ha venido ganando terreno al interior del partido, al demostrarles que su encomienda será mantener el bien de Nuevo Laredo. Por lo anterior ha dialogado con diversos sectores de la sociedad, acudiendo a colonias donde atiende a la población y escucha demandas. Durante las reuniones ha dejado en claro que tiene un objetivo claro y es unir a toda la población para defender a Nuevo Laredo de la amenaza que representa Morena para el futuro de nuestras familias.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Los que se vieron muy mal en el arranque del último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura local, fueron gran parte de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que de diez legisladores acudieron sólo siete; pero bien que cobran y además puntualmente, diría el compadre… También cuentan que como andaban más preocupados en anotarse para otra candidatura, no asistieron a cumplir con sus obligaciones… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Quienes recorren de forma habitual la carretera Victoria-Jaumave, han venido denunciando, a través de las redes sociales, la devastación que existe en la sierra en la búsqueda de arena y grava que realizan las compañías que manejan materiales pétreos… Cuentan que cuentan que nadie sabe por qué se ha hecho de la vista gorda el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA, ante este tipo de devastación… También cuentan que tal vez sea cierto que GILBERTO ESTRELLA pierde la vista cuando le ponen billetes de grosera denominación en los ojos… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Antes de que inicien los registros de candidatos, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, ya les comió el mandado a todos… Cuentan que cuentan que MARIELA LÓPEZ SOSA, ya avasalló la candidatura de su partido a la diputación local del distrito 16 y que sólo es un mero trámite el registro para ella, cosa que incomodó a algunos grupos al interior del partido, que también perseguían dicha posición… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… A quien le tundieron, y bien feo, en las redes sociales, fue al ex alcalde de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, pues de “Judas Iscariote” no lo bajaban… Cuentan que cuentan que aunque no hay nada oficial, hasta la tarde de este domingo, sobre su postulación como candidato del Partido Acción Nacional a la diputado federal por el distrito 05, el rumor era tan fuerte que ya hay quienes lo veían en la Cámara de Diputados y cobrando, lo que aceleró la ácida campaña sobre su persona y cuentan que eso es apenas el principio… ¡Ay nanita!

