EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko: “¡No!”, al ‘gobierno clientelar’ de AMLO

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, refrendó ayer en Tamaulipas el reproche de su partido al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por los recortes presupuestales a rubros básicos como la salud, al que quitó mil 200 millones de pesos para direccionarlos hacia programas clientelares.

“Es claro que al gobierno federal le importa más la clientela electoral y no la salud de los mexicanos. Hay una apuesta en lograr una estructura basada en apoyos, pero no les preocupa que los niños con cáncer ya no tengan atención; no les preocupa que las estancias infantiles con las madres trabajadoras ya no cuenten con ese apoyo”, reprochó.

CORTÉS MENDOZA reprobó la política del gobierno obradorista, al afirmar que mientras las cifras del desempleo están a la alta en el país, en Tamaulipas se crece al 3 por ciento, mientras la media nacional cae al 1 por ciento.

Ante ello, el dirigente del Partido Acción Nacional convocó a los alcaldes adheridos a Asociación Nacional de Alcaldes, “a cerrar filas y enfrentar con trabajo las estrategias clientelares que está emprendiendo el gobierno federal para ganar elecciones”.

El pronunciamiento del dirigente nacional del PAN se dio en el marco de la 57 Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en cuyo desarrollo CORTÉS MENDOZA fue muy puntual al establecer que bajo la política federal de LÓPEZ OBRADOR, hay un retroceso en el país, “incluso en temas de centralización en materia electoral”.

Puntualizó que el Partido Acción Nacional está en contra de la reforma electoral como la planteó el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al revelar que su partido se pronuncia por reforzar y perfeccionar la que ya rige al país.

Denunció también que el gobierno de LÓPEZ OBRADOR pretende ejercer control en Estado que, como Tamaulipas, tendrán elecciones este año.

Dijo también que el ciudadano común podrá diferenciar entre un gobierno que reparte, y otro que produce para generar riqueza, por lo que expresó su confianza en que la inteligencia social podrá discernir entre uno y otro.

Por cierto, el dirigente nacional del PAN sostuvo una conferencia de prensa tras la sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes, a las 10:10 horas y posteriormente, en dos actos celebrados a las 12:00 y a las 17:00 horas, acompañó en una conferencia de prensa y actos de proselitismo, a los candidatos del PAN a diputados locales por los distritos XV y XVI, ARTURO SOTO ALEMÁN y PILAR GÓMEZ.

A propósito de candidatos:

“JAVIER GARZA FAZ viene a hacer una historia diferente, viene a trabajar de la mano de ustedes”, expresó al inicio de su mensaje el candidato del PAN a diputado por el 5º distrito; y agregó:

“Gracias por atender el llamado de su servidor, es una necesidad para mí verlos, platicar y decirles cómo vamos a trabajar con ustedes y qué es lo que sigue para este sector. JAVIER GARZA FAZ viene a decirles que vamos a trabajar de la mano, que esta vez ustedes son los que le van a dar la dirección y el rumbo a sus necesidades ¿Qué es lo tenemos que empezar a arreglar?”.

A su llegada al sector Campestre Bugambilias, el candidato fue recibido por un nutrido grupo de vecinos, quienes le daban sus muestras de apoyo y le dedicaban porras de una manera bastante alegre. Hay un aspecto de GARZA FAZ que hace que sea muy fácil entablar una empatía y una sincera conversación con la gente y este es: su sencillez.

Su sencillez y vocabulario perfectamente entendible, hacen que los habitantes del sector le expresen sus más apremiantes necesidades, y el escucha y toma nota de los mismos.

Con la bendición de su voto a su favor, el próximo 2 de junio será su representante en el Congreso del Estado, y como tal, además de estar en ciudad Victoria, también estará de manera constante en las calles de sus distritos; la gente le pregunta que si va a tener una oficina en Reynosa y él les comenta: “JAVIER GARZA FAZ como su diputado tendrá una oficina móvil, la cual recorrerá todas y cada una de las colonias del distrito 5, la oficina se acercara a ustedes directamente”.

Por asociación temática, deje decirle que para la candidata del PAN a la diputación local por el distrito 4, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, “es importante la participación de la población y principalmente de los jóvenes en las decisiones de nuestro estado”, por lo que ofrece trabajar de la mano de la ciudadanía para llevar al Congreso las propuestas que den solución real a las necesidades específicas de cada sector.

A lo largo de 39 días de campaña, JUANITA SÁNCHEZ ha sostenido reuniones con diferentes sectores de la sociedad, como núcleos religiosos, jóvenes, deportistas, empresarios, transportistas, amas de casa, entre otros, con quienes ha hecho el compromiso de dar puntual seguimiento a sus peticiones mediante iniciativas de ley o las gestiones necesarias ante las dependencias correspondientes.

“Ahorita los ciudadanos ya son más exigentes, el ciudadano ya te empieza a decir, sabes que, yo necesito que haya más áreas verdes habilitadas para que podamos convivir los vecinos, los jóvenes se están involucrando más en lo que es la campaña, me dicen a ver JUANITA que propuestas traes para los jóvenes, ya no se enfocan tanto en los problemas y necesidades que nos solicitaban antes”.

La abanderada albiazul hizo énfasis en que el periodo de la próxima legislatura será solo de dos años, por lo que se necesitan representantes con experiencia, que sepan a lo que van, donde tocar puertas y que realmente conozcan su distrito.

Por su parte, FRANCISCO GARZA DE COSS, candidato albiazul por el VI distrito, afirmó que en la máxima tribuna del Estado, “los diputados de la próxima legislatura tendremos un gran compromiso con las Familias, con su proyectos y su crecimiento; porque su empoderamiento dará a Reynosa, una solidez en su crecimiento y desarrollo económico.

“Desde el Congreso, tenemos que legislar a favor de las familias reynosenses, se ha hecho mucho, por el gobierno municipal y estatal emanados de Acción Nacional, sin embargo aun hace falta mucho por hacer, y como representantes populares, vamos a hacer que las leyes que hagan falta se aprueban y desde esa tribuna darle a Reynosa, la continuidad en su transformación.

“Con responsabilidad, con una visión a corto y mediano, tendremos que responder a las demandas ciudadanas, hacer que el desarrollo social y urbano, se encaminen por un solo conducto, que mejoren las condiciones de vida de los reynosenses”, afirma categórico el aspirante del Sexto Distrito, JAVIER GARZA DE COSS.

En Tampico, por cierto, al catalogarse como una ciudadana preocupada por los pendientes que hay en su distrito, la abanderada del PAN a la diputación local ROSA GONZÁLEZ, aseguró que solo trabajando muy de cerca con la población y los sectores activos de la sociedad, será posible la presentación de las mejores propuestas legislativas que garanticen una mejor calidad de vida a las familias.

La abanderada panista por el distrito 22 expuso que el diálogo directo que ha sostenido con los diferentes sectores de la población, le ha permitido estructurar una agenda legislativa donde se concentran todas las expresiones e intereses de los tampiqueños.

“Voy a trabajar con todo entusiasmo y responsabilidad por impulsar los programas y proyectos que brinden mayor bienestar a las familias, porque antes que cualquier otra cosa, soy una ciudadana tampiqueña que le interesa vivir en un entorno de mayor seguridad, desarrollo y oportunidades para todos”, expresó.

“Tampico tiene prisa por seguir progresando y las familias tampiqueñas merecen representantes populares que estén a la altura de los anhelos de toda la población; por ello trabajaremos de la mano con el Presidente municipal CHUCHO NADER y con el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para seguir avanzando en los grandes proyectos de desarrollo que requiere la ciudad”, mencionó.

Este jueves la abanderada del PAN recorrió la colonia cascajal en la zona centro de la ciudad, donde tuvo la oportunidad de escuchar los planteamientos de los vecinos y comerciantes del sector.

Antes de que se me pase, permítame compartirle que en Río Bravo, con el objetivo de colaborar con el sector educativo y atender las necesidades que enfrenta el personal docente, el Presidente Municipal CARLOS ULIVARRI, se reunió con supervisores de zona y de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

La reunión se llevó a cabo en el complejo del Centro Regional de Desarrollo Educativo, donde también se encuentran cuatro supervisiones escolares y 6 supervisiones de USAER.

El Presidente Municipal y los docentes se comprometieron a trabajar de la mano para realizar mejoras a las instalaciones, reforzar la seguridad del complejo mediante la rehabilitación de la cerca perimetral y con personal que mantenga vigilancia las 24 horas del día.

En otro tema, el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, RAÚL ELENES ANGULO, inauguró la Unidad Genética de Selección Masal Biosegura de Genética Acuícola Mexicana (Genamex), que producirá reproductores de camarón certificados de alta salud y variedad genética alta y proveerá a los laboratorios de producción de larvas a nivel nacional para mejorar el rendimiento en la producción del crustáceo.

La nueva infraestructura en el sector pesquero es resultado de la unión de esfuerzos de productores acuícolas de Sinaloa y el apoyo de las autoridades del ramo, detalló el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

ELENES ANGULO señaló que esta unidad sentará precedente para el fortalecimiento del sector acuícola nacional y consolida una alianza con los camaronicultores para el desarrollo de la producción de postlarvas de camarón de calidad y libres de enfermedades.

Este proyecto, dijo, le permitirá a los productores acuícolas, que habitan en las comunidades ubicadas en el sur del país, beneficiarse económica y socialmente mediante la acuacultura.

Por último, en un proceso que incluyó la revisión de áreas de la administración central de la Rectoría y dependencias educativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que ha sido implementado en la máxima casa de estudios con la certificación de la Norma Internacional ISO 9001:2015.

El Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió el cierre de este ejercicio con la visita del auditor de la certificadora Det Norske Veritas (DNV-México), JOSE LUIS ALMANZA IGLESIAS.

En sesiones que se desarrollaron en el Edificio Rectoría y en el Centro de Excelencia de Victoria, el Rector estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad de la UAT.

En este marco se destacó el objetivo de realizar las auditorías al SGC con una periodicidad anual, en revisar su cumplimiento y verificar su buen desempeño en procesos más eficientes, para el mantenimiento de la certificación que tiene una vigencia de tres años.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.