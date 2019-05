EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko, Yeidckol y Claudia, tras el voto

La convergencia de los líderes nacionales del PAN, PRI y Morena en Tamaulipas esta semana, cuando partidos y candidatos a diputados locales han consumido dos tercios del tiempo útil de proselitismo -a partir del lunes quedan solo 2 semanas para la búsqueda del voto-, explica la importancia que otorgan esos institutos a la conquista de nuevos espacios de poder en el escenario nacional, pues todavía hay tiempo para detener lo que ya muchos analistas catalogan como el principio de una dictadura.

La de Morena y su Presidente LÓPEZ OBRADOR, por supuesto.

Y sí, como no: fíjese usted como, a pesar de haber perdido la elección presidencial del 2018, el PRI ocupa más gubernaturas que el resto de los partidos políticos, pues el Revolucionario Institucional es gobierno en 13 entidades de la república [Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas], por lo que los empeños de su presidenta nacional, CLAUDIA RUIZ MASSSIEU, enfilan hacia la recuperación gradual de su supremacía política.

Para retornar después a la Primera magistratura del país.

El PAN, ejerciendo el poder en 10 gubernaturas, [Aguascalientes, Baja California, Baja California sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán], no ve lejana la posibilidad de regresar a la Presidencia de la república, que ya ejerció con VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN.

Y fíjese usted qué paradójico: con una aprobación ciudadana ligeramente arriba del 80 por ciento, el partido del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Morena, gobierna solo cuatro entidades: Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz.

El PRD gobierna Michoacán y Quintana Roo, mientras que el Partido Encuentro Social, el Estado de Morelos; el Movimiento Ciudadano ocupa Jalisco; Puebla tiene un gobernador interino y Nuevo León, un gobernador independiente.

¡SÍ SE PUEDE!

Con el escenario político-ciudadano a favor, la militancia del Partido Acción Nacional de Tamaulipas, recibirá este lunes en Reynosa a su líder nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA, quien sostendrá una conferencia de prensa y posteriormente hará un recorrido en territorio con candidatos de su partido a diputados locales.

Este fin de semana se examinaba la agenda del líder del panismo nacional, para ajustar los horarios y lugares que mejor se adapten al objetivo político de su visita.

Frente a la inminente elección constitucional del 2 de junio, en Tamaulipas las mediciones serias hablan de una ventaja sustanciosa de los candidatos de Acción Nacional, por lo que la visita de MARKO CORTEZ detonará las simpatías a favor de los abanderados de ese instituto.

Por otra parte, ayer jueves por la tarde era esperada en el sur de la entidad la presidenta nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, quien sostendría encuentros con los candidatos a diputados por los distritos locales de Tampico, Madero y Altamira.

Y mañana sábado la presidenta nacional de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY, encabezará un acto de masas en ciudad Madero.

Y en Matamoros se anuncia otro, este domingo.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

Con un trastabillante Presidente de la república morenista, los líderes nacionales del PRI y PAN estiman que sí es factible echar atrás el proyecto de la decepcionante 4ª Transformación, que se ha convertido en un discurso de pirotecnia con muchos proyectos y pocas realidades.

Como sucede en la frontera norte, donde empresarios y ciudadanos visualizaron Jauja cuando el Presidente LÓPEZ OBRADOR hizo el anuncio de una serie de medidas que presagiaba el hallazgo del mítico El Dorado, pero con resultado traumático porque ninguna de las ofertas de campaña de AMLO se cumplió.

Así, la elección del 2 de junio resulta una oportunidad de oro para PAN y PRI, que buscan potenciar su presencia electoral para disputarle el poder a Morena, en futuras contiendas.

Este 2 de junio, por lo pronto, Puebla elegirá a su gobernador y 5 Ayuntamientos; Aguascalientes, 11 Ayuntamientos; Baja California, 1 Gobernador; 17 diputaciones locales de Mayoría Relativa; 8 de representación proporcional y 5 Ayuntamientos; Durango, 39 Ayuntamientos; Quintana Roo, 15 diputaciones de Mayoría relativa; 10 de representación proporcional.

Y Tamaulipas, cuya ciudadanía elegirá 22 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 de Representación proporcional.

PRI-MORENA, EN CONFLICTO

Por cierto, contrario a la unidad, la paz y la armonía interna del Partido Acción Nacional, PRI y MORENA atraviesan conflictos derivados de sus accidentados procesos internos de sucesión, en los que emergen ambiciones y apetitos de poder que revelan un canibalismo por ocupar los espacios de liderazgo.

En Morena, por ejemplo, el senador RICARDO MONREAL ÁVILA, líder del Senado de la república, está ‘golpeteando’ tras bambalinas a la presidenta nacional YEIDCKOL POLEVNSKY, utilizando para ese propósito a su suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, a quien está proyectando hacia la presidencia de Morena, jugándole ‘contras’ al propio Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero, la victoria de POLEVNSKY en el muy controvertido “caso Puebla”, donde la dirigente de Morena logró sacar como candidato a gobernador a MIGUEL BARBOSA, en contra del ‘gallo’ de MONREAL, el Senador ALEJANDRO ARMENTA, parece anticipar una enésima derrota del senador MONREAL en la contienda por la presidencia nacional del partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

PRI, CONSULTA A LA BASE

De otro lado, la sucesión interna del CEN del PRI se resolverá, finalmente, a través de una Consulta Directa a la base militante, tras que el Gobernador de Campeche y aspirante a la dirigencia, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS y la ex gobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA, “descubrieron” que la presidenta nacional, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, pretendía “cargar los dados” a favor del ex rector de la UNAM, JOSÉ NARRO ROBLES, hoy por hoy considerado como lo que los analistas nacionales han dado en llamar “la carta fuerte del politburó priista”.

Y bueno, al solicitar licencia a su escaño en el Senado, sube a la titularidad la tamaulipeca MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, comadre de la “desaparecida” ex alcaldesa jaiba MAGDALENA PERAZA.

Y bueno, bajo el método de Consulta a la Base, MORENO CÁRDENAS aventaja a sus contendientes, al disponer de un 39 por ciento de la intención del voto, contra un 24 de IVONNE ORTEGA.

Der ahí que, lo que suceda en los próximos meses será definitorio para el rumbo que tome el PRI en la próxima década, y sobre todo, para establecer un sistema de contrapesos institucionales que tanto le urge al país.

Con Morena y AMLO en el poder.

A propósito de abanderados, al recorrer la colonia insurgentes en la zona norte de Tampico, el Candidato del PAN a la Diputación local por el distrito 21 MON MARÓN, recibió el respaldo de los vecinos, quienes le patentizaron su confianza para alcanzar el triunfo electoral el próximo dos de junio.

El abanderado panista agradeció el apoyo de la ciudadanía y resaltó que cada uno de los planteamientos hechos por los colonos, formará parte de la agenda legislativa que habrá de impulsar en el Congreso local, para garantizar un desarrollo con mayor dinamismo en la zona sur de Tamaulipas.

El candidato de Acción Nacional sostuvo además una reunión con la Unión de Fotógrafos de Tampico, a quienes presentó sus proyectos legislativos para impulsar el desarrollo turístico de la ciudad, a fin de que los agremiados cuenten con mejores opciones de crecimiento.

El Secretario General de la Unión de Fotógrafos de Tampico, SILVIO ROJAS SEGURA, acompañado del Tesorero BLAS PEDRAZA GUTIÉRREZ y el Secretario de Trabajo RAMIRO FLORES MATA, agradecieron la presencia del candidato y manifestaron su respaldo para que las fórmulas del Partido Acción Nacional, logren obtener el triunfo el próximo domingo 2 de junio.

De otro lado, caminando en el fraccionamiento Balcones de Alcalá sector 2, el candidato panista ALBERTO LARA BAZALDÚA, reflexionó sobre la importancia y el valor de las mujeres y en especial, de aquellas que son madres de familia.

“Me han tratado tan bien que me han hecho hasta llorar las mujeres, yo sé que cuando Dios te da, lo hace en abundancia y la vida te da lo que mereces por el trabajo que haces. Ahora me siento bendecido, porque a donde llegue, casas, comercios y demás, me reciben bien gustosos, siempre me invitan a almorzar esas bellas madres de familia y de los niños hasta me hicieron una porra del chocomilk”, dijo el candidato a Diputado local por el Distrito 7.

En su reunión con obreras de la empresa Cornelius, a donde fue invitado por directivos para festejar de forma anticipada a las mamás, les dijo, por demás preocupado.

“El problema número de uno de este distrito son las agresiones y violencia contra las mujeres de 15 a 20 años; el 45% de las mujeres, niñas, hermanas, sus parejas las agreden; las de 20 a 35 años, el 75% de las mujeres son agredidas. Debo decirles que tenemos 4 semanas seguidas que nos han matado a una compañera en menos de 4 kilómetros, lo cual no debería de ser”, recalca LARA BAZALDÚA, por ello propone sanciones más severas para quienes las violenten.

“Mientras nosotros no entendamos que si las agreden se enfrentan a la bendición más grande de esta tierra como son las mujeres, nos enfrentamos a lo más hermoso que hay en esta tierra son ustedes, si lo hacemos nunca habrá avance ni crecimiento en la ciudad”, resalta el candidato del PAN.

“Hay muchas maravillas en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón de una mamá y eso se lo tienen que llevar grabado, yo soy uno más de ustedes y no vamos a permitir que las sigan maltratando”, expresó.

[-Entreparéntesis: los candidatos a legisladores locales por los distritos 4º y 7º, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y ALBERTO LARA BAZALDÚA, sostendrán este sábado a las 11:00 horas, en el Hotel Royal Garden, una serie de exposiciones sobre el resultado de sus diálogos con la sociedad y la incidencia de las políticas públicas-].

Desde otra perspectiva, el candidato por el PAN en el distrito 5, JAVIER GARZA FAZ visitó las colonias Los Muros, Rosalinda Guerrero y Puerta Sur, en cuyo encuentro vecinal expuso: “JAVIER GARZA FAZ, su amigo, viene a decirles que no es un político más; es una persona de campo, es una persona de ciudad como ustedes…” ”Varios medios me han preguntado cuáles son mis propuestas, en qué estamos basados y JAVIER GARZA FAZ les contesta que la propuesta es de ustedes, ustedes son los que nos van a dar la instrucción, ustedes son los que nos van a ordenar a su servidor ahora que me lleven al triunfo el 2 de junio…”.

Sin embargo, ofreció que trabajará para que inviertan más recursos para áreas olvidadas o marginadas: “seré un gestor ante las instancias gubernamentales correspondientes, si es necesario que duerma afuera de sus oficinas así lo hare, ahí traigo mi catre en la camioneta, si me gustan acompañar con gusto nos vamos todos”.

Otra de sus propuestas que es bastante bien recibida es: “el 5º Distrito se distingue por tener mujeres trabajadoras, Legislaré para que todas las empresas implementen lactarios para madres trabajadoras que tengan bebes recién nacidos”.

Por asociación temática, la aspirante albiazul a diputada por el 4º distrito, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, estableció que fortalecer las estrategias encaminadas a reconstruir el tejido social mediante la recuperación de valores, es un tema prioritario para Acción Nacional.

Destacó que trabajando coordinadamente con la sociedad, será posible dar continuidad a “El Cambio Hacia Adelante” y disminuir los niveles de violencia.

“Gran parte de las problemáticas que vivimos hoy en día se derivan de la pérdida de valores; a nosotros nos une un espíritu de servicio y es importante trabajar en conjunto para fomentar en las nuevas generaciones los valores que ayuden a lograr una convivencia armoniosa, como el respeto al prójimo, la justicia y la honestidad” señaló.

En este encuentro, encabezado por el candidato GERARDO PEÑA FLORES, manifestó que “JUANITA SÁNCHEZ es una mujer de mucho trabajo que está permanente haciendo gestiones. JUANITA estaba dos o tres veces por semana ahí tocando la puerta para bajar beneficios a su distrito, ese es el diputado que desde luego todos queremos y merecemos”.

Por su parte, el candidato azul por el 6º distrito, FRANCISCO GARZA DE COSS, dejó en claro que “Los buenos gobiernos se sienten y se palpan en la calles, con las familias y en su entorno, cada obra y cada acción tiene resultados tangibles: en Reynosa, la inversión social en educación, salud y obra pública, ha sido ejemplo internacional, ha sido un hecho histórico que se refleja en la confianza ciudadana”.

Agregó que “Bajo el liderazgo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en Tamaulipas y de MAKI ORTIZ en Reynosa, esta ciudad se ha convertido en el principal polo de desarrollo económico de la entidad, esto se debe a la acción y resultados de 2 buenos gobiernos, reiteró el candidato del distrito 6, JAVIER GARZA DE COSS.

“Por eso quiero ser diputad local, para que, desde el Congreso se hagan leyes y reglamentos para seguir impulsando el crecimiento de Reynosa, seguir por el camino de la inversión, seguir siendo el mayor destino económico de Tamaulipas, uno de los mayores del país y para eso seguiremos trabajando en un solo equipo, para que el trabajo se vea y se sienta, con hechos y realidades”, patentizo en aspirante del Distrito 6.

En otro tema, le comparto que EDNA OLIVIA CANALES CASILLAS asumió las titularidad de la Regiduría Décima Tercera, en sustitución de BLANCA CECILIA PADILLA MARTÍNEZ, quien solicitó Licencia Temporal.

CANALES CASILLAS era la suplente de la edil.

En la Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS tomó protesta.

Ante síndicos y regidores, CANALES CASILLAS se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes de la Federación, Estado de Tamaulipas y de Nuevo Laredo.

Una vez tomada la protesta, la regidora ocupó su lugar en la Sala de Cabildo ‘Niños Héroes’ para participar en la Sesión.

El regidor priista JESÚS VALDEZ ZERMEÑO le dio la bienvenida a la nueva integrante del Cabildo.

“Quiero darle la bienvenida a la compañera EDNA OLIVIA CANALES CASILLA, nos da mucho gusto que se integre hoy al Cabildo, esperando que formemos el equipo como lo hemos hecho con todos los demás compañeros y que nuestras acciones, fuera del origen de qué partido político nos tiene en esta silla, que las acciones sean siempre pensando en el bien de Nuevo Laredo”, le dijo el regidor priista.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció el tradicional festejo por el “Día de las madres”, a las trabajadoras sindicalizadas que laboran en las diferentes facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de esta casa de estudios en Ciudad Victoria.

El evento realizado en un conocido centro social de la localidad, fue presidido por el Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUAREZ FERNÁNDEZ, quien estuvo acompañado de su esposa la Mtra. MARÍA CRISTINA CANALES REYNA.

Además estuvieron presentes, el Secretario de Administración, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA; el Secretario de Finanzas, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS; la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), VERÓNICA TREJO ZÚÑIGA y el dirigente sindical de la sección centro del SUTUAT, RAÚL MERCADO CERDA.

En su mensaje, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUAREZ FERNÁNDEZ felicitó a las madres trabajadoras de la universidad y dijo que sin su esfuerzo, la máxima casa de estudios del estado no podría seguir creciendo en calidad y en prestigio a nivel nacional, por lo cual, refrendo su compromiso para seguir apoyando su desarrollo personal y profesional.

Por hoy esa todo, nos leemos mañana.