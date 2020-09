¡MÁS INVERSIONES ENERGÉTICAS PARA TAMAULIPAS!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Sin duda alguna, quedó claro que el Gobernador García Cabeza de Vaca, conoce bien a bien, palmo a palmo, el contenido de la Reforma Energética.

¿Crecimiento de 4.6% en 2021? Si ellos dicen…

No hay desaparición de mujeres en Tamaulipas: Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El ex panista, Humberto Prieto Herrera, anda como gaucho veloz: quiere ser diputado por MORENA.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas reanudó cursos y talleres en línea para micro, pequeñas y medianas empresas.

La mañana de este miércoles, en Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ofreció la que se está convirtiendo en la tradicional rueda de prensa del inicio de semana. Y si bien hoy la ofreció en miércoles, es porque el pasado lunes el mandatario tamaulipeco estuvo en Chihuahua con los Gobernadores Federalistas y de cuyo tema platicaremos más adelante.

Al iniciar la rueda de prensa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció dos proyectos de exploración de Petróleos Mexicanos en San Fernando, con una inversión superior a los 5 mil millones de dólares para los próximos dos años, proyectos ambos que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Y es que a raíz de la reforma energética -dijo el mandatario tamaulipeco- van a seguir llegando inversiones a Tamaulipas, a pesar de los dimes y diretes del gobierno central. El Gobernador García Cabeza de Vaca dijo que no puede haber soberanía energética cuando estamos nosotros importando el gas, cuando estamos dependiendo de nuestros vecinos, por lo que se manifestó a favor de asociaciones entre Pemex y empresas privadas para que “extraigan el gas que tenemos”. El gobernador tamaulipeco indicó que más allá de la rentabilidad de la extracción de gas, éste es un tema de soberanía, es un tema de sentido común. Los proyectos -dijo- arrancarán ya y en su primera etapa se extenderán hasta finales del año 2022.

Y remató el mandatario tamaulipeco: “ahora no se tiene soberanía nacional en energía, aunque algunos se les llene la boca al hablar de soberanía nacional”, indicó García Cabeza de Vaca, quien dijo que los proyectos se desprenden de la reforma energética que, a él, como senador, le tocó aprobar.

Y, honor a quien honor merece. Al explicar estas inversiones en energía, el mandatario tamaulipeco demostró que sí sabe de lo que está hablando, que conoce y domina el tema y que conoce los puntos finos de la reforma energética. Y así lo manifestó al sentenciar que “el tiempo nos dio la razón”

Tamaulipas -dijo el Gobernador- es la entidad que más beneficios ha tenido de la Reforma Energética “y somos el estado energético por excelencia”. Y ello queda demostrado con estas inversiones que suman 5 mil 948 millones de dólares.

Señaló que los 12 parques eólicos que ya están funcionando en la entidad, dos más que están en construcción y el interés de otras empresas por instalarse en la entidad, así como la cadena de proveeduría que ya se tiene, permite que se generen inversiones y energías limpias, así como nuevos puestos de trabajo.

Estos proyectos fueron aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y alcanzan montos de inversión del orden de los 866 millones de dólares en proyectos de exploración y perforación. De ellos, 629 millones de dólares son inversiones generadas por contratos con la CNH y 237 de ingresos al fondo mexicano del petróleo.

Asimismo, hay alrededor de 210 millones de dólares más de inversiones asignadas a Pemex para extracción y 23 millones de dólares para exploración; así como 2 mil 600 millones de dólares correspondientes al sector eléctrico que corresponde al gasoducto Sur de Texas-Tuxpan.

Y otros 2 mil 272 millones de dólares del sector eléctrico renovable, eólico, 2 mil 107 millones de dólares en proyectos de generación eólica en operación y construcción y 165 millones en la instalación de plantas de manufactura de componentes.

Además, de los 5 mil 948 millones de dólares, luego de la aprobación de proyectos para Pemex y otras empresas, por parte del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, destacó que se proyectan otros 2 mil 014 millones de dólares de inversiones al 2025.

Tamaulipas, empero, es el territorio energético por excelencia de México. Y así lo demuestra la cantidad de proyectos ya instalados, por instalarse y proyectados. La ubicación geográfica del estado y sus condiciones geográficas y orográficas, así como la intensa promoción que de nuestro estado ha construido el mandatario tamaulipeco, García Cabeza de Vaca, le han dado a la entidad el nivel que tiene en el concierto nacional.

1.Ayer lunes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2021, el cual incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica.

Ahora se sabe que el presupuesto de ingresos aplicará un recorte presupuestal para 2021 de seis mil millones de pesos a Tamaulipas. Y este recorte representaría 5.7 por ciento menos recursos de los que se destinaron en 2020.

Sin embargo, quedó claro que la reducción presupuestal se aplicará en 2021 a 21 de las 32 entidades federativas y en algunos casos alcanzará hasta el 19 por ciento de reducción, como sucederá con el estado de Baja California Sur. Los recortes contemplan gasto programable del sector público en clasificación geográfica que, de acuerdo con la iniciativa de la Secretaría de Hacienda se clasifican en cinco temas: subsidios que se entregan a la población beneficiada con programas de apoyo, recursos que se entregan a estados o municipios en subsidios; así como los recursos que son entregados al estado por convenios de coordinación en salud, seguridad pública entre otros.

También son parte del gasto programable las aportaciones federales para entidades federativas o los municipios y el gasto que realizan las dependencias o entidades federales en estados de la república.

A nivel nacional, los estados que registraron el mayor incremento en el gasto programable son: Yucatán, Tabasco y Quintana Roo con aumentos en el presupuesto del 24 y 14 por ciento respectivamente.

Y es que en 2021, el Gobierno Federal contempla ingresos por cinco billones 539 mil millones de pesos, de los cuales el 16.9 por ciento de los recursos son de origen petrolero, en tanto que el 67.5 por ciento son recursos generados por el pago de impuestos; y el 15.6 por ciento restante son de organismos o empresas del estado.

Una vez presentado al Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados, este martes 8 de septiembre, los legisladores tendrán como fecha límite el 20 de octubre para que se discutan las modificaciones a la propuesta de ley.

Además, la fecha límite para aprobar el presupuesto de Egreso de la Federación será el próximo 15 de noviembre, y luego de 20 días naturales el presidente de la república deberá ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de la Federación.

Sobre este tema, en la rueda de prensa de hoy, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que los recortes al presupuesto federal para el 2021 deben ser parejos y aplicarse también a los proyectos faraónicos del gobierno central. El mandatario tamaulipeco advirtió que, si los recortes se aplican para favorecer los programas sociales y los proyectos del gobierno federal, se estará afectando el desarrollo del país.

Finalmente, García Cabeza de Vaca, señaló que antes de poder emitir una opinión más amplia sobre el paquete fiscal, hará un análisis del Presupuestos de Egresos Federal.

Ahora falta conocer la opinión de los legisladores federales por Tamaulipas quienes tendrán la responsabilidad política y social de rescatar para nuestro estado el mayor número de proyectos y recursos económicos, para que no nos pase para el próximo 2021 lo que ocurrió en el 2020, cuando al parecer, sin meterle la mano al presupuesto, sin revisarlo, nos mandaron menos recursos de los que Tamaulipas se merece, siendo el segundo estado que aporta a la federación y al que sólo le regresan 14 centavos por cada peso de recaudación, lo que a todas luces es inequitativo, cuando a estados como Oaxaca, la federación le aporta 7 pesos por cada peso que recauda. Por ello, la Convención Nacional Hacendaria es urgentísima para analizar caso por caso y que el reparto sea lo más equitativo posible -dijera el Gobernador de Tamaulipas- lo más justo, para beneficio de la sociedad del estado.

2. No hay desaparición de mujeres en Tamaulipas. Así lo aseguró Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de Seguridad quien, después del caso de la joven Karen, hallada muerta en Matamoros, pidió a la población denunciar de inmediato cualquier desaparición.

“Es importante -dijo el funcionario- que la población sepa que no tiene que esperar a que se cumplan las 72 horas de una desaparición para denunciarla, sino que lo pueden hacer desde el primer momento”.

Rodríguez Juárez dijo que en caso de tener conocimiento de alguna desaparición hay que acudir ante las autoridades ministeriales para activar el protocolo correspondiente.

3. Y quien anda como gaucho veloz, es el ex panista, Humberto Prieto Herrera, quien de plano se descaró e hizo público su color marrón y, dentro de las filas de MORENA tomo partido por el grupo de Ricardo Monreal Ávila, esperando que le den alguna candidatura en el próximo proceso electoral.

La mala noticia para Humberto es que anda con la marca equivocada, porque el presidente nacional de MORENA no será Alejandro Rojas Díaz Durán, el llamado “perrito pantorrillero”, quien, como premio de consolación, y eso a ver si, a lo mejor, recibe una candidatura plurinominal “nomás pa’ que no ladre”.

El próximo dirigente será Mario Delgado Carrillo y a Prieto, ni con todos los libros que ha repartido entre la raza, le va a dar para ser candidato, primero, porque hay muchos tiradores y pocos patos y, segundo, porque si la insaculación de candidatos va a ser en urna, como se estila en este partido, entonces, sus posibilidades quedarán reducidas a, simplemente nada.

Y como dentro del PAN, el que fue su partido y que le permitió ser diputado federal, a Humberto no lo quieren por haberlo traicionado en 2016, entonces el futuro del ex diputado, ex restaurantero, y otros exes, se ve no marrón, sino gris, pero tirándole a negro. O lo que es lo mismo. Humberto Prieto, ni siendo sobrino de Ricardo Monreal, será candidato, nomás pa’ que luego no se diga traicionado… como acostumbra.

4.La Universidad Autónoma de Tamaulipas reanudó la programación de cursos y talleres gratuitos que se ofrecen en línea para las micro, pequeñas y medianas empresas -MiPyMES-, con el objetivo de contribuir desde la academia e investigación universitaria en la reactivación de negocios.

Al inicio de actividades, se impartieron dos sesiones con el tema: “Impacto del COVID en el capital de trabajo”, que forma parte del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación, promovido a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la UAT.

El curso taller que ofrecieron, la C.P. Gabriela Gómez Hernández y el Lic. Erick Benito Salinas Maldonado, tuvo como propósito orientar a los participantes en los conocimientos necesarios para desarrollar la generación de estrategias que contribuyan en aminorar el impacto que la contingencia actual ha tenido en el capital de trabajo de las MiPyMES.

En su exposición señalaron que, ante un entorno incierto, uno de los retos es garantizar la permanencia de las empresas, por lo que es necesario generar acciones que mejoren el capital de trabajo y minimicen los riesgos que puedan afectar la percepción en el mercado o la experiencia del cliente.

Bien por nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas que siempre está puesta y dispuesta a entregar información, capacitación y enseñanza en donde se requiera, buscando siempre aportar a la sociedad tamaulipeca.

