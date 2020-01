SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MAS NOMBRAMIENTOS EN EL CDE PRIISTA

NUEVOS nombramientos entregaron el presidente del comité estatal del PRI, EDGARDO MELHEM en favor de NABOR ETIENNE como nuevo contralor interno y mire que si lo necesitan por como dejaron las arcar la anterior dirigencia YAHELEL ABDALA que dicen que quedaron temblando

Asi como también se nombre a JOSE IVES SOBERON TIJERINA como secretario jurídico adjunto y el reynosense BENITO SAENZ BARELLA como secretario adjunto a la presidencia estatal.

TAMBIEN llegan como nuevos secretarios adjuntos ELISEO CASTILLO TEJEDA Y FAISAL SMER SILVA de Matamoros y Aldama respectivamente

Y COMO PARA perfilar para lo que se pueda ofrecer en el 2021 rumbo al congreso federal o local nombró a MARTHA GUEVARA DE LA ROSA como delegada en el V distrito federal y a MIGUEL CAVAZOS GUERRERO como delegado en el distrito III federal.

Nos dice el dirigente estatal priísta que aun faltan mas nombramientos en favor seguramente de personajes con quienes algún compromiso político tendrá para promoverlos en lo sucesivo pues nada es casualidad y sino pal baile vamos.

ALGUNOS EMPRESARIOS fueron invitados a la inauguración de la calle que tuvo que repararse por la mala calidad de una constructora de Rio Bravo en la Villa de Nuevo Progreso que no hizo bien su trabajo.

Sin embargo, liderazgos de muchos años como la doctora EVA LILIA GARCIA que vive precisamente en ese tramo de calle no estuvo presente.

Será acaso lo anterior por ser una simpatizante de la diputada ROXANA GOMEZ PEREZ y no del alcalde CARLOS ULIVARI LOPEZ que se le desdeñó para participar en la supuesta inauguración de una segunda ocasión en que se construye en esta misma administración esta calle por la que muchos años hemos transitado y que no en forma muy transparente se ha administrado por el alcalde y sus colaboradores.

Ahí se encontraba el arrogante asesor de la villa de Nuevo progreso, JORGE QUINTANILLA RAMIREZ y que en sus tiempos como tal se construyó esta arteria de tránsito en la población y que no se supervisó tampoco o se hizo de la vista gorda y fue un desastre lo que les dieron por obra de pavimentación que quedó a las pocas semanas destrozada.

Y también estaba el infumable y desconocido secretario de desarrollo social del municipio en turno, RODRIGUEZ FRANCO que no canta mal las rancheras y no precisamente porque asista a sitios donde se canta con Karaoke sino porque no conoce un ápice de lo que es el área de desarrollo social pero como ahí convenía aponerlo pues ahí lo puso el alcalde.

EN FIN, LAS CONDICIONES deplorables en pavimentación, accesos y alumbrado en que viven los habitantes de colonias como Hacienda las biras, Satélite, Conquistadores, por señalar algunas donde el alcalde prefiere llevarles circo, maroma y teatro aparte de un payasito que les haga reir y que es mas traidor que nada comprobadísimo, es lamentable.

DONDE ESTAN LOS IMPUESTOS que llegan al municipio para construir y trabajar por mejoramiento de las calles y las condiciones de los habitantes de Rio Bravo.

NO, al presidente Municipal CARLOS ULIVARRI parece no importarle mas que las fiestas y pachangas para tener contento al pueblo.

Pero bueno ahí esta su equipo de colaboradores de donde se salva uno que otro que si dedica tiempo y esfuerzo a su trabajo.

MUCHO TRABAJO viene entregando el líder político del PES en la entidad RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL a quien no pierdan de vista, pues ahí el mantense pondrá orden adentro del partido de nueva creación y donde las cosas podrían subir de tono en su momento por algunos ajustes qu tienen que hacerse con elementos que no tienen ya nada que hacer dentro del partido y que solo buscan sus intereses personales para agandallarse candidaturas comprándolas o vendiéndose al mejor postor.

FUERTE LABOR DEL GOBIERNO FEDERAL EN TAMAULIPAS

IMPORTANTE LA LABOR que realiza la diputada local por MORENA CARMEN LILIA CANTUROSAS al dar a conocer sobre las acciones del gobierno federal en Nuevo Laredo donde obras que llegan través del Gobierno Federal que dirige ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR como es el Programa de Mejoramiento Urbano que beneficiará a los habitantes de las colonias Toboganes, Constitucional y Guerreros del Sol, con una obra de más de 27 millones de pesos.

Resaltando en todo momento la intención del gobierno de la República de que las condiciones de vida de los mexicanos en cada rincón del país sea una realidad.

Cabe mencionar que la diputada local y coordinadora de la bancada del MORENA en el congreso del estado dentro de la LXIV legislatura junto a RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ como vice coordinador, se encuentran dando lo mejor para demostrar que hay un cambio y van por la transformación de México y de Tamaulipas con acciones.

Y en el SNTE Reynosa su dirigente local, JORGE ACUÑA TOBIAS dio a conocer que se reunió con el jefe de la oficina fiscal del estado, RAUL LOPEZ para gestionar e apoyo a los trámites de derechos vehiculares de los trabajadores del magisterio que representa logrando sin duda la atención y cobertura para sus agremiados.

LOGRANDO EN EL MES DE ENERO importantes beneficios y descuentos que el jefe de la oficina fiscal del estado estará muy al pendiente de que se aterricen en coordinación con el dirigente del SNTE en Reynosa que acompañado de directivos de la organización magisterial estuvieron en días pasados en la oficina de la secretaria de finanzas del gobierno del estado.

Pues asegura el dirigente del SNTE ORGANIZACIÓN II que es un logro sin duda de muchas de las gestiones que realiza el magisterio reynosense en favor de sus representados como equipo de trabajo que son.

PATRICIA QUINTANILLA alcalde suplente en Llera de Canales puede ser la persona que vaya por la candidatura independiente a la presidencia municipal al concluir su esposo HECTOR DE LA TORRE VALENZUELA que ha hecho en su segundo periodo de mandato municipal una gran labor al frente como alcalde.

Llevando mejorías a la zona urbana como rural del municipio y destacando de antemano la transparencia como la honradez de la administración municipal.

MIGUEL ANGEL ZAMORA ORTIZ, fue electo como dirigente del SUTSPET en el auditorio del hospital general de Rio Bravo con 68 votos y donde un representante de la dirigente estatal del gremio presidio los trabajos donde incluso a los medios de comunicación se les quiso obstruir su trabajo de información.

ENVIO la condolencia a la familia del periodista CARLOS SANTAMARIA, acaecido hace algunos días y a quien le reconocemos su trabajo y profesionalismo, al gremio periodístico en la capital del estado.

POR OTRO LADO, quiero felicitar por su cumpleaños este 10 de enero a RICARDO QUINTANILLA LEAL, ex alcalde de Jaumave, Tamaulipas y empresario destacado; ALFREDO GARCIA BECERRA, conocido periodista; ROBERTO VEGA, ERNESTO ESCOBAR PEDRAZA Y GONZALO CASTRO.

Asi como este 11 de enero a REBECA LUCIO ARREOLA, HORTENCIA ROMERO ZALETA, ALEX MONTINI, LUZ JOSEFINA PACHECO RODRIGUEZ, SERGIO ANTONIO QUIROGA OCAÑAS Y GABRIEL ENRIQUEZ MALDONADO… Y NOS VEREMOS.