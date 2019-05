La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MAS REFLEXION Y MENOS ME CANSO GANSO, PIDEN A AMLO

Con la novedad de que el proyecto de la refinería de petróleo Dos Bocas a construirse en el estado de Tabasco el Presidente Andrés Manuel López Obrador a última hora cambio de parecer o de opinión y en lugar de ser una van a ser dos las refinerías que se van a hacer, obviamente de menor tamaño y a edificarse en dos fases, con un tren de refinación de 170 mil barriles diarios.

La noticia fechada en Houston, Texas, la publicó el periódico El Universal de la Ciudad de México, previéndose que la primera de las dos refinerías a construír arrancará el próximo 2 de junio, casualmente domingo, día en que habrá elecciones en seis de los 32 estados del país. En dos –Baja California y Puebla—van a elegir nuevo gobernador y en los restantes será la renovación de los Congresos Locales.

No sabemos a ciencia cierta que le hizo cambiar de opinión al mandatario nacional porque escasos días atrás López Obrador había dado a conocer que de la construcción de la refinería Dos Bocas, PEMEX realizaría la obra bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, que fue cuando la COPARMEX exhortó al Ejecutivo Federal a hacer un alto.

Por su parte los empresarios de la COPARMEX le hiciéron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que deje atrás la política de “me canso ganso” y que en su lugar haya una reflexión profunda, con argumentos, con racionalidad, dijo el presidente del organismo cúpula. Gustavo de Hoyos Walther.

Segun el líder empresarial a la actual Administración le hace falta más reflexión profunda y menos política de “me canso ganso” y agregó que el gobierno se está convirtiendo en la constructora de México.

Dijo que se está anunciando que el Ejército hace aeropuertos, que Fonatur hace trenes y ahora que PEMEX hace refinerías, pero hizo hincapié en que son claras las lecciones en México y en el mundo de que el gobierno no está para construír.

Por su parte el presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos, afirmo categórico que “no hay proyecto de crecimiento exitoso sin la coparticipación del sector productivo y del gobierno. Apuntó que para que los proyectos sean exitosos debe participar el sector privado de manera conjunta con el gobierno, sobre todo en proyectos como la refinería de Dos Bocas.

Añadió que les preocupa que la decisión de declarar desierta la licitación de la refinería de Dos Bocas podría alejar inversiones, porque “para realizar proyectos de ésta envergadura se requiere de inversión y quienes deben invertir debe ser la iniciativa privada.

Apuntó que éstas decisiones son contrarias al espíritu de austeridad, “aunque no haya corrupción , la capacidad de poderlo hacer especialmente en un marco en el que se ha hablado de recortes de personal y disminución de asignaciones presupuestales para las dependencias , “vemos que van en sentido contrario a las iniciativas de austeridad”, remarcó.

Salió al aire que empresarios dedicados a la venta de armamento, chalecos antibalas, uniformes y vehículos blindados , andan muy entusiasmados con la puesta en marcha de la 4T y con la idea de ser proveedores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Alfonso Durazo.

La felicidad, el gusto y contento de éstos hombres de negocios es en parte por la creación de la llamada Guardia Nacional y por la posibilidad de que ellos puedan entrar a hacer negocios con la actual Administración Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la Expo Seguridad México, que se celebró en el Centro Citibanamex, supuestamente se habló de los negocios que podrían darse con el equipamiento de la Guardia Nacional, de la que se supone que llegará el día en que sus integrantes sean 150 mil. Lo que no sabemos si el mandatario nacional tiene previsto armar al nuevo cuerpo de seguridad, porque de entrada no va con su política de amor y paz ni tampoco con su dicho de que la violencia no se combate con violencia.

Por cierto ayer viernes 10 de mayo madres de los desaparecidos marcharon por las principales calles y avenidas del Distrito Federal y otros estados del país, entre ellos Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas, todos por cierto con la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

En el DF la marcha se inició en el Monumento a la Madre y concluyó en la columna del Angel de la Independencia, en donde las madres de los desaparecidos demandaron a los funcionarios del nuevo gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, ayuden a encontrar a los mexicanos extraviados.

En Tamaulipas, concretamente en Ciudad Victoria, capital del estado, la marcha fue convocada por el Colectivo de Amigos y Familiares de Desaparecidos que encabeza Guillermo Gutiérrez Riestra, el que desde que desapareció su hija de nombre Raquel –en el 2011– decidió encabezar el movimiento.

Conocedor del problema el Lic. Gutiérrez Riestra demandó resultados a la Comisión Nacional de Búsqueda e insistió en su reclamo de que los gobiernos federal y del estado declaren emergencia forense, para que expertos internacionales vengan a Tamaulipas a ayudar a identificar los restos humanos encontrados en fosas clandestinas.

Estando en puerta la celebración del Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció en Ciudad Victoria, capital del estado, el tradicional convivio para reconocer a sus docentes.

El rector de la UAT, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, encabezó el festejo a los maestros y maestras, además de expresar su felicitación a las profesoras que también celebran el Día de las Madres, con lo que se fortalecen los lazos con el Sindicato Unico de Trabajadores Académicos (SUTAUAT).

Suárez Fernández, acompañado de su esposa, la Mtra. Cristina Canales Reyna, destacó su reconocimiento a la docencia porque cada día hacen su mejor esfuerzo por formar profesionales de más calidad y refrendó el compromiso de su Administración con la planta docente, haciendo hincapié en que éste festejo es un homenaje a su labor.

Luego el rector de la UAT encabezó la tradicional rifa de regalos con la participación de cientos de docentes de las facultades, unidades académicas y centros educativos del Campus Victoria. Los festejos de la UAT por el Día del Maestro continuarán el 13 de mayo en Mante, 14 en Reynosa, 16 Matamoros, Valle Hermoso el 17, para concluír el día 20 en Nuevo Laredo. Por cierto a los maestros y maestras de Tampico también los festejaron.

