AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Nunca Rendirse

Mateo Vázquez, trabajo constante

Alcalde de Ocampo quiere ser diputado

Imparte UAT temas de Nutrición y Salud

NOÉ RAMOS FERRETIZ es un joven político que desde hace ya varios años ha venido trabajando a favor de diversos sectores poblacionales de la urbe cañera, apoyando tanto a familias vulnerables como a diversas personas que le han solicitado ayuda. Es abierto, cercano a los ciudadanos, analítico, centrado, ama a su municipio y nunca se queda de brazos cruzados cuando alguien le pide ayuda.

En los últimos años se ha caracterizado por estar cerca de la gente y qué decir de su trabajo como servidor público, donde apoyó tanto al sector educativo como en el rubro deportivo y de vivienda. Amas de casa, colonos y campesinos lo tienen como referencia de magnífico servidor público, pero también lo ven como un político sensible a las necesidades de muchas personas.

De hecho, en la actualidad, NOÉ marca diferencia con muchos remedos de políticos que abundan por estas fechas por ser tiempos electorales. El ex director de bienestar social ha mostrado mayor responsabilidad y cuando se trata de ayudar a los más necesitados lo ha hecho de corazón. La adversidad le ha demandado mayor empeñó en sus proyectos.

Dedicación y esfuerzo marcan destino. NOÉ es muestra de ello. Por eso, sus adversarios y rivales políticos se confabulan y utilizan cuentas falsas en redes sociales para tratar de minar su camino rumbo a la casona de Hidalgo y Juárez.

Digan lo que digan y hagan lo que hagan sus malquerientes, la realidad, y aunque no lo quieran reconocer, el Arquitecto cabalga en caballo de hacienda. Es puntero en sondeos y encuestas.

Pero todo eso no surgió de la casualidad ni de la noche a la mañana. Es esfuerzos y trabajo constante, cercanía con la gente y sensibilidad, lo que otros falsos redentores no tienen.

No hay persona, no hay familia en la urbe cañera al margen del padecimiento de enfermedades, de crisis económicas y de muchas necesidades que no hablen de la generosidad y compromiso de NOÉ RAMOS hacia ellos. Siempre ha estado cuando se le necesita.

Ha sabido ganarse a la gente con resultados y con hechos, no con falsas palabras ni promesas. Ha dejado huella en su avance. No le pega aún al premio mayor en la política, pero trae buen número por tener la suerte a su favor con trabajo y determinación.

Pero insistimos, es más que evidente que sus adversarios venidos del viejo PRI y que ahora pretenden apoderarse de MORENA en la urbe cañera, seguirán con su clásico juego sucio, con su guerra sucia y con sus campañas de odio. Trepadores y oportunistas de la política que buscan a cualquier costo llegar a la presidencia municipal no para servir a la gente, no para estar cerca del ciudadano necesitado sino más bien para satisfacer ambiciones de tipo personal.

De los aspirantes a la alcaldía de El Mante, NOÉ RAMOS FERRETIZ, es el de mayor expectación ciudadana, es el más viable a ocupar en octubre de este año la llamada Casa del Pueblo. Por eso las campañas de desprestigio. Por eso la denostación. Pero una cosa es cierta: de que va, va.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, ahora bien. Si desde el fundador hasta los directivos de MORENA realmente fueran honestos y justos, le darían la oportunidad de competir a verdaderos militantes de su partido que valgan la pena y que den la batalla en la urnas como por ejemplo a don CUCO ESPRIELLA y a los SALOMÓN, que bien o mal se han partido la mandarina en gajos a favor de ese partido político, pero la realidad es que por favorecer ambiciones de tipo personal e intereses de personajes nefastos llevarán como candidatos a verdaderos payasos de la simulación, llamados esquiroles.

En cambio, quien realiza un trabajo político sin tanto ruido ni desgaste es el ex dirigente del PRI, LUIS GERARDO MONTES VEGA.

Su trabajo en el tricolor, su honestidad y transparencia con la cual se conduce, lo avalan como un buen ciudadano que trae ganas de servir a la gente de la urbe cañera.

Hasta ahora es de lo más rescatable en ese partido político si de candidatos hablamos, porque la realidad es que en cuanto a los posibles postulados para el VI Distrito Electoral Federal y para la diputación local Mante- González, no traen nada en el morral. No traen nada bueno que ofrecer. Y lo que es peor, casi nadie los conoce en la región.

Pasando a otros temas más serios, le comentamos que el alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS sigue dando cumplimiento a una serie de acciones encaminadas a fortalecer y mejorar la infraestructura urbana con la pavimentación y rehabilitación de vialidades y caminos rurales.

Por otro lado, en los últimos días se le dio seguimiento a los trabajos de limpieza en el bulevar Enrique Cárdenas así como en la calle Síndicos de la colonia Carolina Yucatán.

A esto se suman las reparaciones del alumbrado y sustitución de lámparas por tecnología LED en colonias como la Vicente Guerrero, Miguel Alemán, Progreso, Las Flores, Burocrática, Ladrillera, Campesina, Zona centro, entre algunas otras.

Y es que contar con una ciudad más y mejor iluminada ha sido uno de los compromisos del alcalde MATEO VÁZQUEZ a lo largo de la presente administración.

No hay duda que el trabajo constante que realiza en el municipio, le dará buenos resultados al partido en el poder el día de la elección.

Desconocemos si puedan darse cambios de aquí a registro oficial ante el Instituto Electoral por parte de quienes ya tienen alguna precandidatura en sus manos al interior del PAN, pero ayer nos comentaban que el alcalde de Ocampo, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE estaba levantando la mano para ser tomado en cuenta para la candidatura de Acción Nacional a la diputación local por el Distrito local 16, que tiene como cabecera el vecino municipio de Xicoténcatl.

El Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE trae trabajo y respaldo, sería una buena carta de Acción Nacional, pero no sabemos si puedan dar cambios al respecto, ya que la que se registró para competir por ese cargo, es la ex presidenta municipal de Xicoténcatl, MARIELA LÓPEZ SOSA, de quien nos comentan que va como candidata a diputada local, per por la vía plurinominal. Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto el Profe CHUY PUENTE, quiere entrarle al juego político.

Para finalizar, por el lado de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, tenemos que en días pasados, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizó el Ciclo de Conferencias “Nutrición y Salud en Tiempos de Covid-19”, como parte de las actividades organizadas por el Día del Nutriólogo.

El evento se llevó a cabo por medio de la plataforma Microsoft Teams, con la participación de profesores, estudiantes y de los miembros del Consejo Estatal de Nutrición.

En el inicio de las conferencias, el Dr. DANIEL CARMONA AGUIRRE, experto epidemiólogo, dictó la ponencia “SARS-CoV-2 (COVID-19)”, en la que habló de las generalidades del virus que desató la pandemia.

Se refirió también, a las vacunas que están actualmente entrando al país para frenar los contagios y subrayó, que las medidas sanitarias deben seguirse, aun siendo vacunados.

“Y realmente, la única medida que puede detener el problema va a ser la vacunación, pero hasta que alcancemos la famosa inmunidad rebaño. Tenemos que vacunar al 80% de la población mundial, si no van a seguir apareciendo brotes”, indicó.

“Los virus son entes que están en constante cambio, son parásitos intracelulares, en algún momento se van a adaptar tanto a nuestro organismo que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que están ahí”, apuntó.

[email protected] [email protected]

Visits: 202 Today: 202 Total: 140103