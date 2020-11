Escenario político

Mateo Vázquez y el sueño de la reelección

I Por Marco Antonio Torres de León l

El presidente municipal Mateo Vázquez Ontiveros abriga grandes posibilidades de reelegirse un período más, si es que las condiciones políticas que él ofrece armonizan con las del gran elector, en la capital ciudad Victoria.

Y aunque es cierto el refrán que dice, ‘en política nadie se manda solo’, también es verdad que un buen político que juega sus cartas con excelencia, es capaz de llegar lejos, más lejos de lo común.

Hasta el momento a Mateo Vázquez Ontiveros esa habilidad le ha servido por casi 3 años, tiempo que lleva gobernando: faltaría ver si le alcanza para tres años más.

Mateo Vázquez Ontiveros está jugando a la reelección y para eso está moviendo sus cartas.

Cierto, no son las mismas circunstancias que hace 3 años, que de por sí eran adversas a más no poder. De hecho son circunstancias diametralmente opuestas hoy, que cuando le ganó en la elección interna del PAN a Juan Francisco Leal Guerra, entonces presidente municipal en funciones, a quien derrotó pese a tener todos los factores en contra.

Mateo Vázquez va por la reelección, se la está jugando y fuerte, empeñoso y apasionado por su sueño de seguir gobernando al Mante.

Como rezan las coplas de la canción Josealfrediana (José Alfredo Jiménez), ‘Me estoy jugando la vida me estoy jugando la suerte, la tengo casi perdida pero soy necio en quererte, mientras que tu alma me olvida yo pienso volver a verte’.

Es una analogía de la pasión que la política despierta. Inclusive al nivel de desbordarse.

Y vaya que Mateo Vázquez Ontiveros tiene derecho a alzar la mano pues de hecho ese derecho ciudadano le asiste a él como a cualquiera.

Mateo Vázquez ha hecho una magistral tarea como alcalde de El Mante, atendiendo lo que está a su alcance, con el presupuesto que le llega.

Cierto es que enemigos crueles y peligrosos Mateo Vázquez los tiene, y más si hacen uso cobarde de las redes sociales (Facebook) para lanzar denuestos y acusaciones infamantes en su contra, protegidos por el anonimato.

Pero luego dices: Humm, así cualquiera, qué chiste.

Mateo Vázquez ya se acostumbró a campañitas temporales en su contra en redes sociales. Incluso se sabe que desde adentro de la presidencia municipal tiene cobardes atacantes, gratuitos, que a fuerza de quererlo derribar, le lanzan obuses peligrosos.

Repetimos, escondidos bajo el anonimato a través de cuentas falsas.

Prosigamos.

En el PAN se habla de segundas, terceras y cuartas cartas opcionales, como por ejemplo Noé Ramos, Alberto Alarcon, Coral Fentanes (esposa de Mateo Vázquez), Eloy Martínez y Rigoberto Carballo.

Más abiertamente han amargado otros ciudadanos aunque es pertinente admitir que no definen su color.

Por ejemplo el policía federal mantense Joaquín Rodríguez Juárez, (Policía de Caminos comandante de la Jurisdicción carretera de El Mante) , ha alzado su mano pidiendo una oportunidad, aunque aparentemente su corazón estaría con MORENA y por ende con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador pues ha rondado una fotografía donde aparece posando junto al hoy presidente del Partido Morena, Mario Delgado.

Joaquín Rodríguez Juárez, hijo de modesto obrero del Ingenio Mante ya fallecido, no ha dicho nada, ni sí ni no. Pero ha trascendido que su movilización social-política en El Mante ya no la puede esconder ni mantener en secreto.

Noé Ramos por su parte también ha alzado la voz pidiendo una oportunidad.

Noé Ramos ha hecho mucha talacha política en estos últimos tres años en El Mante al frente de los programas sociales que han dejado inmensos beneficios a los lugareños de abajo, es decir a las clases más marginadas y pobres.

Por eso se dice que las clases populares y marginadas lo quieren, lo apoyan y lo impulsan a ciegas.

Aunque en honor a la verdad solo El Gran Elector y Dios saben su destino.

El caso de Alberto Alarcon se cuece aparte, se cocina en modo diferenciado del resto. Es líder de una asociación cañera (CNPR) quien tiene el impulso y aval de un diputado federal muy importante y poderoso.

Aunque más allá de quien lo apoya, cuenta su atractivo personal como político, su figura vende o no vende.

Beto Alarcon ya hizo una primera incursión organizando reuniones, bingos, comidas, cenas y asambleas vecinales en diversos sectores de El Mante hace más de un año, aunque repentinamente frenó.

Pero esa primera incursión le sirvió para medir su potencial.

La mesa está puesta. Cuestión de esperar un poco más.

Y así como la vida es una rueda de la fortuna, igualmente la política. Sabes como comenzar un sueño, más no sabes si lo harás realidad o no.

El Mante es un enigma, es un suspenso y signo de interrogación.

Por hoy solo conversamos del PAN y de MORENA, pero en breve platicaremos del PRI, un ex gigante aparentemente muerto que se desgañita por querer revivir.