“Me canso ganso”

Estamos ya bajo un nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la esperanza, el gobierno donde los mexicanos tienen todas sus apuestas, sin temor a perder.

No vamos a hablar de lo que sucedió en su toma de protesta, si gasto o no mucho dinero, o si estuvo bien o mal.

De lo que queremos hablar es sobre esas promesas que los mexicanos están ansiosos que sean cumplidas.

Son las mismas promesas que hicieron (de las que me acuerdo), Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Promesas que el pueblo mexicano no ha querido dejar de creer, y aunque todos los anteriores no las cumplieron, la esperanza es que López Obrador sea el que sí las cumpla, promesas que siempre han sido las mismas, sacar a los mexicanos de la pobreza, acabar con la desigualdad social y a la que se une una nueva, dar paz a esa inseguridad que azota al país.

En su toma de protesta vimos a López Obrador como si aún anduviera en campaña, con el mismo discurso que daba en sus visitas a los diferentes estados. Todo fue felicidad, vinieron mandatarios de muchos países y hasta Nicolás Maduro llegó para abrazarlo y refrendarle el compromiso de trabajar unidos, a pesar de las protestas en su contra.

“Me canso ganso”, fue el grito de guerra de “El Peje” y que ahora se ha hecho viral y que se ha convertido en el mismo grito de guerra que han adoptado los mexicanos que confían que pronto llegarán todos esos beneficios que esperan con ansias.

Pero lo mejor, el discurso esperado se dio en Veracruz, hasta donde López Obrador, arribó, (en vuelo comercial), para encabezar un evento con el nuevo gobernador, Cuitláhuac García.

Fue ahí donde aseguró que habrá apoyo para los agricultores y ganaderos, a quienes les incrementará el precio de compra de sus productos, principalmente maíz, frijol, caña y leche.

Refrendó el compromiso de dotar de becas mensuales a todos los alumnos de preparatoria y dar pensión a los abuelitos.

También el anunció que no quitará el programa Prospera y que el IMSS dará atención médica y medicinas gratis a todas las comunidades ejidales.

Fue al final, cuando todos pensaban que no lo diría, que tomó el tema de la seguridad y el compromiso de Andrés Manuel fue que todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, se reunirá con el grupo de seguridad, (Secretario de Gobernación, Fiscal y Secretarios de Marina y Sedena), para que le den parte de la violencia ocurrida en las últimas 24 horas en todo el país, para analizar las acciones a implementar.

Y no solo eso, que trabajará por las mañanas, y por las tardes visitará los estados cercanos para saber su problemática, y regresar a dormir a la Ciudad de México, y que los viernes, después de la junta de seguridad, salir a visitar los estados lejanos (sábado y domingo).

Andrés Manuel López Obrador, es el nuevo presidente de México, a muchos les gusta, a muchos no, los partidos contrarios están haciendo lo imposible por hacer que tropiece, pero la gran mayoría está de acuerdo y ansioso por ver esos resultados que fueron prometidos.

Ya lo dijo, bajar la gasolina será después que termine las refinerías, por lo que habrá que esperar un buen tiempo, pero todo lo demás, el compromiso es que será a partir del 1 de diciembre, pues aclaró que es cuando podrá echar mano del nuevo propuesto, pues el actual ya está acabado.

“Me canso ganso”, es la frase de López Obrador para decirle a los mexicanos que todo lo que prometió lo cumplirá, ahora todos debemos de confiar, así como confiamos en los anteriores presidentes, con la esperanza que ahora sí sea la buena.

UN ÉXITO EL NLD FEST GRILL

El gran festival de la carne asada en Nuevo Laredo fue todo un éxito, miles de neolaredenses y de otras ciudades, en especial de Laredo, Texas, acudieron a disfrutar de un fin de semana lleno de humo.

El alcalde, Enrique Rivas, cumplió con su promesa que todas las familias que acudieran estarían seguras y se divertirían a lo grande.

Rodeo, bebidas, familias, música y toneladas de carne asada, hicieron que el humo inundara a una ciudad que puede presumir que tiene mucho potencial para el turismo.

Fue un sábado y domingo donde las familias neolaredenses disfrutaron de un gran espectáculo, quedando muy satisfechos.

CONVENCE YAHLEEL A PRIISTAS NEOLAREDENSES

Por el PRI Nuevo Laredo, estuvo presente su dirigente estatal, Yahleel Abdala Carmona, a quien hay que reconocerle que sabe convencer, pues después del evento, los priístas que fueron (pocos, por cierto), salieron bien convencidos que van unidos y que van a ganar las diputaciones del 2019.

No todos fueron invitados, solo unos cuántos, por ejemplo, de los priístas grandes podemos nombrar a los regidores, Jesús Valdez Zermeño, Mónica García y Ana Laura Anzaldúa.

Además, el líder de la CNOP, Benjamín García Marín, Ramiro Ramos Salinas, Rosa María Alvarado y parele de contar, los demás era personas de colonia que solo fueron de relleno, pero ningún ex presidente o ex diputados. Es más no estuvo presente ni el actual presidente del Partido.

El chiste es que a pesar que todos andaban enojados y diciendo que no apoyaría al Yahleel, al final salieron contentos y hasta aquellos que se quejaban de ella, ahora ya dicen que son amigos nuevamente.

Vino Yahleel a su tierra natal, tierra donde era la más difícil de entrar, pero al final demostró su capacidad de convencimiento y dejó a todos contentos, claro a los que invitó… ¿Qué, no?, lo invito a leerme en las redes sociales… NOS LEEMOS.

