EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

ME CONVIERTO EN UN SOLDADO PARA TI

La paloma de muchas nominas tiene un pie fuera de la Cámara de Senadores.

Esta paloma tan acostumbrada al dinero público, ya deja su nido en la Cámara Alta. La mandan a volar.

Porque toma su lugar como senadora la ex presidenta del PRI Nacional Claudia Ruiz Massieu. Ya se le acabó “el veinte” a su suplente la tamaulipeca Mercedes del Carmen Guillén Vicente (Paloma).

¿Y ahora dónde pondrá su nido? ¿Alito le dará cobijo en el PRI nacional o se va a MORENA como tantos otros priístas? Veremos.

Por cierto la ex candidata Ivonne Ortega Pacheco, después de renunciar al PRI por las prácticas antidemocráticas utilizadas en la pasada elección interna que “ganó” Alejandro Moreno Cárdenas, se despidió así de uno de sus simpatizantes de Tamaulipas.

Doy a conocer el mensaje completo de Ivonne Ortega, omito el nombre del destinatario, solamente les digo que es de Tamaulipas.

El texto refleja el momento que vive el priismo nacional. Son tiempos en que “los mismos”, los de la cúpula, se pelean las cenizas del tricolor.

El mensaje al amigo tamaulipeco de Ivonne Ortega fue enviado el pasado viernes:

“Buen día, Amigo________

Ayer estuve tratando de comunicarme contigo desde el teléfono de mi oficina, pero enviaba a buzón tu número, quería platicarte el por qué tomé esta decisión:

El domingo 11 de agosto vivimos uno de los episodios más oscuros de la historia del PRI.

La compra de votos, el relleno de urnas, acarreo de gente que no estaba en el padrón, manipulación de procesos, la violencia ejercida en contra del equipo de la fórmula que encabecé y otras tantas ilegalidades, dejan en claro que la cúpula que maniobró para imponer una nueva dirigencia -que nace ilegítima- no tiene límites cuando se trata de aferrarse al poder y sus privilegios.

No les interesa reconstruir al partido ni recuperar la confianza de la sociedad y peor aún, menosprecian a la militancia.

Si en un proceso interno son capaces de hacer trampa y simular a esta escala, es evidente que no tienen la intención ni la calidad moral para abanderar las causas que nuestro país requiere.

La cúpula llevó al PRI a ser la burla de la política mexicana. Ese partido no me representa más.

Hoy he tomado una decisión personal difícil pero indispensable, en congruencia con mis convicciones. He renunciado al PRI y a mi militancia.

A que no voy a renunciar? no voy renunciar a mi deber moral y a mi compromiso de apoyarte en cualquier proyecto personal que emprendas, sea político o no.

Estoy muy agradecida por todo lo que has venido haciendo junto a mí, porque sé que creemos en las mismas causas y sé también que has puesto todo de ti para luchar por ellas.

Quiero que sepas que esta decisión que he tomado es lo mejor. No quiero ningún perseguido más por la cúpula por el hecho de compartir ideas y de expresarse libremente.

Aquí estoy y estaré para ti, espero poder verte pronto y platicar en persona esta decisión y saber de tu propia voz cómo crees que puedo ayudarte en tu proyecto personal desde esta nueva coyuntura. Mil gracias por todo tu apoyo.

Las convicciones siguen firmes, ahora me convierto en un soldado para ti, mi querido ________, te mando un abrazo”.

Así fue la despedida en un mensaje privado de la ex candidata a presidenta nacional del PRI. Ivonne Ortega Pacheco se va derrotada de su partido, pero afirma que la corrupción que impera dentro del tricolor fue la que se impuso en las pasadas elecciones internas.

MAQUIAVELITO

…Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas:

“La delegación tamaulipeca, conformada por 582 deportistas y entrenadores de más de 30 disciplinas, obtuvo un total de 106 medallas; 43 de oro, 28 de plata y 35 de bronce. ¡Gracias por reposiciones a Tamaulipas como referente de deportivo nacional”.

