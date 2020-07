T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MEDIÁTICA VISITA DE AMLO A TAMAULIPAS

X.-EVIDENTE “DOLO POLÍTICO” DEL PRESIDENTE, HACIA ESTADOS FRONTERIZOS

LO QUE realmente me parece una visita mediática y naturalmente, “de claro dolo político”, es la que hará, hasta el próximo 15 de agosto, a los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque el ejecutivo federal, con este anuncio y postura, “no le está dando prioridad” a los territorios estatales, que aun padecen los terribles daños arrojados por “el Huracán Hanna”, cuya posición “del gobierno central”, es la prueba irrefutable de que el mandatario mexicano, “antepone su orgullo político, por encima de las urgentes necesidades de la gente humilde”, eso a mi juicio, no debería prevalecer. Y más porque un problema de esta magnitud, “no se debe minimizar”.

SIN EMBARGO, los Gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Riquelme Hernández, respectivamente, por los compromisos con las familias de sus pueblos o estados y, no dejarlas a la deriva, con recursos estatales, “han tenido que hacerle frente” al problema generado por la tormenta, cuyo fenómeno natural, a su paso por esta región noreste de la República Mexicana, dejó en la desgracia social a miles de hogares, pero tal parece que al Presidente López Obrador, “le ha importado más atender problemas no urgentes” en otros estados como Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California sur, cuya decisión, con todo respeto, me parece una incongruencia de parte de quien dirige los destinos de nuestro país.

CON ESTA posición de tangible indiferencia del Presidente Andrés Manuel, hacia las familias tamaulipecas, neoloneses y coahuilenses, deja entrever “su molestia” hacia los gobernadores, que no comulgan con la política errática, instrumentada por quien ha dicho que, “primero está el pueblo”, porque “el pueblo es el que manda”, pero con su actuar, de “dejar para después”, a estados donde hay problemas urgentes, eso refleja y confirma que, al mandatario mexicano, se le ha olvidado que, las familias proletarias afectadas por el huracán, en estas tres entidades, “también son mexicanas”.

HAY QUE señalar que cuando hay problemas de cualquier índole y más cuando estos son de claro agravio a familias humildes, que “se han quedado desamparadas por los perjuicios sufridos”, como es el caso que hoy nos ocupa, quien o quienes tienen la voz de mando en un municipio, estado o en la misma República mexicana, deben actuar “con claro equilibro político y social” y naturalmente, “no anteponer la venganza o el interés político personal”, cuyo detalle no debería estar predominando y menos ahora que, la gente pobre enfrenta problemas generados, por un fenómeno meteorológico, pero tal parece que esta adversa situación social, con el debido respeto, al Presidente de los mexicanos, le es ambiguo, ecuánime e indiferente.

SEÑALAMOS lo anterior, porque si el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha postergado su visita a Tamaulipas, hasta el 15 de agosto, ya para esa fecha, “él no podrá palpar y menos comprobar” que, “el llamado de auxilio o de SOS” a su persona, de parte de las familias tamaulipecas, “ES PARA HOY Y NO PARA DESPUÉS”, detalle por el que, el anuncio hecho por su vocería oficial, ha generado decepción entre las miles de familias humildes que tenían fe y esperanza de que, el mandatario mexicano, vendría de inmediato a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, por tratarse de problemas de suma gravedad, provocados por el meteoro.

Y CONSECUENTEMENTE, el titular del Gobierno Central, por su obvia postura de indiferencia, hacia los mexicanos de estos tres estados fronterizos, “no conocerá de viva voz de la gente”, las tragedias, ni el dolor que, en el caso de Tamaulipas, enfrentan al menos 70 mil familias, que se encuentran ante un marco de tangible preocupación, por haber perdido sus escasos alimentos y todos sus enseres domésticos, arrastrados por las inundaciones generadas por “el huracán Hanna”, cuyos torrenciales aguaceros, provocaron todo un claro temor y zozobra, al verse las familias invadidas por las lluvias.

POR ELLO, les diré finalmente que, esa drástica postura del Presidente Andrés Manuel, de “aplazar o dejar para después su visita” a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, confirma que, “a los residentes de la frontera” que también son mexicanos, al mandatario López Obrador, no le importan, porque hoy que aún se vislumbran y reflejan, los terribles estragos arrojados por “el Huracán Hanna”, es para que el Ejecutivo Federal, “por su interés de servir al pueblo”, como él, todos los días lo pregona y presume en las conferencias mañaneras, ya debería estar en esta región noreste del México, atendiendo las demandas de las familias afectadas por el fenómeno natural, cuya indiferencia de la Federación, por obviedad, lastima y lacera a las familias que también votaron por él, para hacerlo Presidente de la República.

