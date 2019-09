CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Mediocridad y más…

Baches, basura, incapacidad para proveer servicios básicos como el agua y probables actos de corrupción están hundiendo a los Presidentes Municipales de Tamaulipas, por lo pronto dichos problemas ya tienen al de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, como el peor de todo México.

Mire de que le hablo, hace tres meses una empresa denominada Massive Caller, muy socorrida por el PAN en sus tiempos de oposición, está publicando encuestas que realiza en diversos municipios del país, mide a cien de ellos entre los que se encuentran cinco de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico y resulta que todos van cayendo poco a poco en la querencia del pueblo.

Maky Ortiz, por ejemplo, en los primeros estudios apareció en el lugar número cinco, es decir, era de los presidentes municipales más querido y aprobados en México, pero ahora su pueblo no la evalúo tan bien, es más, casi la sacan de la lista de los primeros 20 al dejarla, con poquito más del 51 por ciento de querencia, en el lugar 17.

Los alcaldes de Nuevo Laredo, Tampico, y el de Matamoros en los primeros estudios también estuvieron en la lista de los primeros 20, 21, pero para el mes de agosto se cayó su popularidad y ninguno apareció ya en esos sitios privilegiados para un político.

Para el colmo de los colmos, el presidente municipal de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, que en la primera encuesta apreció en el lugar 99 empatado con el último, luego en el 97, ahora otra vez cayó al fondo y es, según esta encuestadora, el más odiado de todo México o por lo menos de los cien municipios de mayor población en el país.

Lo triste del caso es que los alcaldes de Tamaulipas todavía no tienen ni un año en el poder, ellos empezaron a cobrar el primero de octubre del año pasado lo que significa que en menos de 365 días ya echaron a la basura casi todo el amor de su pueblo lo que significa ya no ganarían fácilmente una elección porque el pueblo les ha perdido la fe, ya no les tiene confianza y cree que hacen mal su chamba.

Claro es que no todos son evaluados conforme a sus acciones, quizá alguno merecería mejor suerte pero, para desgracia de ellos, eso es lo que están reflejando y lo que va percibiendo el pueblo de sus actos de administración lo que significa que de una u otra manera hacen las cosas mal.

Es, desde luego, la incapacidad para gestionar recursos y la voracidad de algunos colaboradores municipales, acaso alcaldes o sus familias, lo que tiene muy mal evaluadas a las administraciones municipales, lo que provoca que no se haga lo correcto en cuando a servicios públicos se refiere.

Es verdad, muchos de presidentes municipales de hoy pueden alegar que los alcaldes del pasado fueron bien rateros, que la mayoría saqueo y dejó en la ruina los municipios, de ello no hay duda, sin embargo en un año ninguno se puede decir engañado, además todos supieron lo que iban a recibir, es más, la mayoría ganó la elección acusando a los anteriores de transas y ofreciendo que con ellos no se iba a sufrir lo mismo.

Además en los Ediles hay mucha flojera y ambiciones políticas superiores a los intereses del pueblo, vea lo que públicamente dijo el Diputado federal de este Distrito, Mario Ramos, sobre el alcalde de Victoria para que se tome un ejemplo de lo que le menciono.

“Ayer el alcalde en su informe dijo públicamente “Mario, caminamos juntos, sigamos juntos”. No tengo ningún inconveniente, al contrario, hace ya #14Días que solicité por escrito los proyectos que podrían gestionarse en la Federación. Hasta el momento ninguna respuesta…, el quiere caminar pero es hora de correr, de avanzar a la velocidad que los victorenses merecen. Espero que su mensaje haya sido sincero, porque las herramientas para ayudarle, siempre y cuando esto sea a favor de Victoria, están a sus órdenes desde hace tiempo. Quedo a la espera”, receta el Diputado en sus redes sociales que además publicitó para dejar constancia.

De eso hablamos, de que hay incapacidad, corrupción mediocridad y mucho de ello se ve en las administraciones municipales, la prueba son las encuestas que los dejan muy mal parados, la mejor evaluada es la alcaldesa de Reynosa Maky Ortiz, y apenas nada en la mediocridad, apenas la mitad de su pueblo aprueba en algo su administración, son números excelentes si se compara con el resto de los políticos, desde luego, pero igual hay que colocarlos en su justa dimensión, de los otros lo mismo se puede decir y de Xico, de Xico la verdad es que ya no hay forma de cómo se defienda y si muchas evidencias del por qué lo odia la gente…

En otras cosas… El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) hizo entrega de la acreditación a la carrera de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La significativa ceremonia académica celebrada en el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro Universitario Sur (CUS), fue presidida por el Rector José Andrés Suárez Fernández, y se organizó dentro de los festejos por el 69 aniversario de la Facultad de Medicina de Tampico.

En este marco, el Rector recibió de manos del Secretario Técnico Operativo del COMAEM, Dr. Guadalupe Juan Hernández Hernández, la placa de acreditación que da constancia de la calidad del programa educativo de esta casa de estudios.

En su intervención, el Rector Suárez Fernández felicitó por este logro a la comunidad académica y estudiantil encabezada por el Director del plantel universitario, Dr. Enrique Álvarez Viaña.

Destacó la importancia de ser evaluados y acreditados por organismos externos, “lo que nos da confianza y respetabilidad, con criterios bien centrados y académicamente valorados, que nos permiten seguir adelante”, subrayó el Rector.