“Mega-alianza” no la tiene fácil

LETRAS PROHIBIDAS

Clemente Zapata M.

La alianza se dice lista

para meterse al ruedo

y busca causar miedo,

pero se ve humorista…

“Frankenstein electoral”

avanza con paso lento,

calculando movimiento

pa’ que nada salga mal…

Ayer aquí, en este connotado medio de comunicación, abordamos algunos de los problemas que enfrenta la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en manos de MARIO DELGADO CARRILLO.

Entre esos “problemas” está la llamada “Mega-alianza” (PAN-PRI-PRD); además de la fractura al interior de su partido, que no ha recibido la “operación cicatriz”, y la erosión por el ejercicio del poder de la Cuarta Transformación (4T).

Pero la “Mega-alianza” tampoco la tiene fácil; aunque Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) vayan juntos, no necesariamente “echarle montón” a Morena es garantía de triunfo.

No es nada nuevo que cada partido político, sea añejo o “recién nacido”, cuente con su “voto duro”; es decir el voto cautivo que generalmente son afiliados, simpatizantes y familiares de éstos, incluidos los empleados oficiales en donde son Gobierno.

Es cierto, la “Mega-alianza” sumará los votos de los partidos que la conforman y hablando del “voto duro” éste podría ser un imán para otros más. Pero cada partido político que dará vida a este “Frankenstein electoral”, también arrimará votos en contra.

El propio MARIO DELGADO, desde el fin de semana pasado, comenzó a refrescar la memoria a los mexicanos, recordando principalmente lo que el PRI representa para el país.

Aunque panistas y perredistas no son “moneditas de oro”, pues cada partido carga serios pecados que no han sido expiados, en realidad son los priistas quienes arrastran la peor fama.

Lógicamente la 4T no está dispuesta a dejarse arrebatar la Cámara de Diputados y menos que MARIO DELGADO salga con “cuentas mochas” tras meterlo con calzador de dirigente nacional de Morena.

Por ello se anticipa que casos como “Operación Safiro” (con “s” porque así fue “bautizado”), “Odebrecht” y “Estafa Maestra”, entre otros, serán las herramientas electorales y las dagas mediáticas para reventar la llamada “Mega-Alianza”.

Todos los partidos políticos tendrán distintos retos en el 2021. Unos buscarán mantener el registro, otros que su votación aumente para que aumenten las prerrogativas y otros más, como Morena y la “Mega-alianza”, el control de la Cámara de Diputados, entre otras posiciones.

Cabe destacar que ya en el terreno de juego y una vez que el árbitro electoral pite el inicio del partido, todos los órganos políticos tienen como objetivo perseguir el llamado “voto libre” o el de los “indecisos”.

La “Mega-alianza” potenciará los yerros de la 4T, para agenciarse votos; pero Morena “desnudará” la añeja corrupción que parió el PRI, los “pecados” del PAN y la complicidad del PRD para lograr el triunfo.

Si hablamos de corrupción la 4T no canta nada mal las rancheras, pero la “Mega-alianza” también sumará la corrupción de los integrantes de cada uno de sus partidos y así, en un balance de botepronto, no la tienen nada fácil para cantar victoria… Pendientes…

~~ACELERA RIVAS PAVIMENTACIÓN.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, instala concreto hidráulico en la calle “Trinidad Rodríguez” y pavimenta con asfalto las vialidades “Manuelita Valdez” y “Estefanía Barrera” de la colonia Independencia. Destaca que los trabajos con concreto hidráulico llevan un avance del 80 por ciento e incluyen alumbrado y banquetas en beneficio de más de mil 400 habitantes contando con una inversión superior a los siete millones de pesos. El alcalde RIVAS señala que la calle “Manuelita Valdez” se invierten poco más de los dos millones de pesos y actualmente presenta un avance del 40 por ciento; mientras que la calle “Estefanía Barrera” se inyecta un presupuesto superior a los 529 mil 200 pesos.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Una cosa es que en Tamaulipas la alianza entre Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática no haya “cuajado” y otra cosa muy distinta que deban distanciarse o enemistarse… Cuentan que cuentan que se podría dar un tipo de “alianza light”, un discreto amasiato, por debajo de la mesa, informal, donde se puedan repartir fuera de reflectores algunas posiciones para que todos sean feliz, teniendo como único objetivo cerrar el paso a Morena en Tamaulipas… Estar juntos y en secreto, como lo hacen los amantes, no sería el problema si todos respetan las reglas no escritas… el objetivo es ganar-ganar con valores entendidos sobre la mesa… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… El ex gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTÚ, anda bien recio y perfilado a financiar proyectos políticos en varios estados del país… Cuentan que cuentan que carga costales de lana para patrocinar “sueños electorales”, pero los “intereses” que cobrará si cuajan dichos sueños son demasiado altos, pues por cada peso que mete quiere al menos diez de vuelta y no sólo en Tamaulipas y Nuevo León están sus radios de acción… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Durante los 24 meses que duró el desgobierno del depuesto alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, “alguien” se enriqueció a través de tener en la nómina a “empleados fantasmas”, que cobraban puntualmente la quincena y la compensación, pero que nadie los veía… Cuentan que cuentan que si la auditoría que presuntamente se realiza a las cuentas del depuesto Alcalde llega hasta las últimas consecuencias, no habría ningún manto protector que cubriera a XICO y a quien fue su Tesorero municipal, porque el cochambre ya no se puede ocultar ya que no sólo el Estado pues también la Federación revisa sus cuentas… ¡Fuchi y guácala!

++CUENTAN QUE… La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, llegó a la dirección de Tránsito cargando un filoso cortaúñas y una lima, para cortar uñas y devanar colmillos… Cuentan que cuentan que hasta los oídos de la Alcaldesa llegó la versión de que buena parte de los elementos viales tenían la orden de salir a morder a cuanto automovilista se cruzara en el camino, pues así era la orden cuando XICO era Alcalde, por lo que salió una contraorden desde la Presidencia Municipal de que ya le bajaran a las mordidas injustificadas, porque habría sanciones y que las sanciones estuvieran apegadas al reglamento vial y no al interés del bolsillo… ¡Ay ojón!

Gracias, nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: [email protected]