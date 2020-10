EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Melhem: “Matamoros será tricolor”

Frente a la estructura de operación política del Movimiento Territorial, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, vaticinó que su partido pintará Matamoros de tricolor en los comicios del 2021, por lo que arengó a los líderes de las organizaciones priistas “a unirse, sumar y trabajar muy cerca de la gente para ir por nuestros espacios”.

“En Matamoros se ve y se siente la posibilidad de recuperar la presidencia municipal”, proclamó EDGAR MELHEM, al destacar que el PRI no ganará elecciones en base a la entrega de despensas, sino en crear conciencia y remarcar el hecho de que los partidos en el poder están entregando apoyos de manera excluyente, distinguiendo a los beneficiarios por colores y partidos.

Ahí, frente a medio centenar de presidentes de los Comités de base y líderes seccionales del Movimiento Territorial, MELHEM SALINAS convocó a la militancia tricolor a mantenerse unida y trabajar en territorio para tener capacidad de gestión y atender a la gente.

Dijo que el PRI será un partido competitivo, que irá a la contienda electoral con la confianza de que recuperará sus espacios.

En el evento partidista, realizado bajo un intenso calor que superó los 35 grados celsius, hombres, mujeres y jóvenes del MT, rindieron protesta vía red ante el presidente nacional de organismo, JOSÉ ‘Pepe’ CALZADA ROVIROSA, en presencia de su dirigente estatal, ARTURO NÚÑEZ RUIZ, en una ceremonia presidida también por el dirigente local del PRI, HÉCTOR SILVA SANTOS; el líder estatal de la CNOP, PEDRO LUIS CORONADO y el Delegado distrital del PRI en Matamoros, ANTO TOVAR, entre otros invitados.

Pero como en la segunda parte de esta columna le complemento la información, con datos adicionales sobre el posicionamiento de ‘cuadros’ priistas rumbo a la selección interna de candidatos para la elección concurrente del 2021, mejor deje compartirle que

MAKI CUIDA EN REYNOSA

UN MEJOR MEDIO AMBIENTE

La Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Reynosa, mantiene vigilancia permanente al servicio privado de recolección de desechos sólidos urbanos, para que se dé en las condiciones que la Ley indica, por lo que el día miércoles 14 de octubre fue detenido un vehículo rústico, usado para trasladar basura.

Cumpliendo con el Programa de Reconfiguración de la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, en forma conjunta, las Secretarías de Obras Públicas y Seguridad Publica, con sus Direcciones de Medio Ambiente y Tránsito y Vialidad, efectuaron el retiro del carretón con tiro de animal, en la colonia Pedro José Méndez.

En parte del sector en el que se encuentra la colonia citada, aún persisten unidades recolectoras que utilizan el animal, burro o caballo, para arrastrar los contenedores ambulantes con basura, y dado que el caballo usado en esa labor se encontraba en buen estado, se le dejó en custodia al propietario.

El portador del animal adquirió el compromiso de comprobar su legal posesión, además de que deberá pagar la sanción correspondiente por realizar la actividad sin el permiso al que están obligados quienes deben utilizar vehículos de tracción motorizada.

Ambas Direcciones, de Medio Ambiente y Tránsito, continuarán el monitoreo y la vigilancia ambiental, en la ciudad, hasta acabar por completo esta práctica que atenta contra el bienestar de los animales y provoca la contaminación de aire, suelo y agua.

Del mismo modo, se tendrá especial atención en el acarreo inadecuado, y sitios de disposición y quema de basura, por lo que se pide a la ciudadanía reporten casos o avistamientos de estas unidades y personas que afecten la salud pública, ya que se convierten en focos de contagio de enfermedades como el Dengue, por la fauna nociva que reúnen.

DONACIONES FORTALECEN

ALTRUISMO DE DIF-TAMAULIPAS

Gracias a las donaciones nacionales e internacionales, que se han entregado al DIF Tamaulipas por Fundaciones y Asociaciones Civiles, se ha reforzado el trabajo que realizan los diferentes centros asistenciales que atienden a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y que se encuentran en situación de abandono o vulnerabilidad.

En estos 4 años, se han recaudado $70 millones 399 mil 518 millones de pesos en efectivo y en especie, como apoyos invernales, alimentos, juguetes y artículos de higiene personal garantizado, alimentación, ropa, zapatos y tenis a albergues de migrantes, centros asistenciales y a familia de localidades que han resultado damnificadas por fenómenos meteorológicos, incluso se han equipado algunos centros médicos con equipo especializados.

Los productores del campo tamaulipeco también se han sumado a estas donaciones, otorgando 634 mil 580 kilogramos de diversos alimentos como frutas, verduras y productos de origen animal, haciéndolos llegar a los centros asistenciales y a las familias en condición de vulnerabilidad.

Por parte de la empresa VF Outdoor Mexico, hicieron llegar al DIF Estatal 11 mil pares de tenis de la marca Vans, 10 mil mochilas y 4 mil piezas de ropa y accesorios, que fueron distribuidos en 14 municipios a personas que han resultado damnificadas por fenómenos meteorológicos y en comunidades rurales de la entidad.

Estas donaciones también han fortalecido la economía familiar en las localidades rurales de Tamaulipas, promoviendo el autoempleo y el consumo de productos orgánicos, donde se repartieron mil 600 gallinas ponedoras que fueron donadas por la Organización de Mujeres del Altiplano Produciendo S.A. de C.V.

En lo que va de la administración, se han entregado 4 mil 772 kits de limpieza en municipios afectados por fenómenos hidrometeorológicos, esto como parte del programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia y más de 50 mil dotaciones, artículos recolectados en los diferentes centros de acopios instalados para este fin.

En estos 4 años, en coordinación con Fundación Cinépolis, Fundación Gentera, Fundación Coca-Cola y Fundación Canacine, se logró visitar 59 comunidades rurales y cabeceras municipales del estado, donde más de 32 mil personas pudieron disfrutar por primera vez la emoción y el sabor del cine

También, con el programa «Vamos todos a Cinépolis”, se entregaron 4 mil entradas de funciones de cine a estudiantes de colonias en situación de marginación quienes

AGRADECEN A MARIO LÓPEZ

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

Vuelvo a Matamoros para compartirle el ciudadano JUAN ANTONIO TOBÍAS, expresó su gratitud al presidente municipal MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “porque en la colonia Cabras Pintas estamos de júbilo ya que después de 30 años de vivir aquí, el Gobierno Municipal nos pavimenta la calle Miguel Hidalgo, que beneficia a los trabajadores y principalmente a los niños de este sector, porque cuando vayan a sus escuelas ya no tendrán que caminar por calles lodosas”.

El Presidente LÓPEZ HERNÁNDEZ visitó la colonia para entregar la calle Miguel Hidalgo, en el tramo de Lázaro Cárdenas a Victoriano Huerta, en donde se aplicó una inversión superior a un millón 300 mil pesos.

En este marco y hablando a nombre de todos los vecinos, el señor JUAN ANTONIO TOBÍAS expresó que “por más de 30 años estuvimos entre lodo y el agua; no podíamos salir, y ahora, con gusto veo que mi nieta anda corriendo y los niños andan jugando; antes andábamos entre el lodo, y ahora vemos nuestra calle completamente transformada por eso estamos muy contentos”.

Ahí mismo, el representante de los vecinos hizo un llamado a las familias a que cuiden y mantengan limpio el nuevo acceso, con la finalidad de conservarla en las mejores condiciones posibles.

ENRIQUE RIVAS PIDE

CUMPLAN CON EL PREDIAL

En Nuevo Laredo, entre tanto, la Septuagésima Sesión Ordinaria Privada de Cabildo, autorizó la extensión del programa de Descuento en los Recargos del Impuesto Predial en un 100 por ciento en todas las cuentas catastrales, durante el lapso del 15 de octubre al 30 de noviembre, para fortalecimiento y ayuda de la economía de las familias neolaredenses y de la ciudad.

«Es aquí, en este último trimestre, cuando se requiere que la ciudadanía apoye al municipio con el pago del Predial; sé de antemano que no ha sido un año fácil, ha sido muy complicado, pero si no cumplimos con la meta del 51 por ciento de recaudación, nos condenaría a no tener acceso a las participaciones federales del próximo año, y eso sí sería una verdadera tragedia», manifestó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Refirió que aunado a los recortes presupuestales que están sufriendo los municipios por parte del gobierno federal, de no cumplir con la meta establecida, el panorama de Nuevo Laredo sería aún más difícil sin participaciones federales.

RIVAS CUÉLLAR exhortó a la población a ser ciudadanos responsables y hacer el esfuerzo de cumplir con esta contribución municipal, aprovechando el importante beneficio de únicamente pagar los saldos vencidos sin recargos.

Ya que con una mayor recaudación en el Impuesto Predial, y con el objetivo que se logre captar mayores participaciones federales, de esta manera se incentiva a los contribuyentes a cumplir con este pago señalado, destacó.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA advirtió que aun y cuando el número de contagios ha registrado un lento descenso, la probable cocirculación de los virus SARS-COV2 y el de la influenza durante la próxima temporada invernal, podrían ocasionar brotes de estas enfermedades, por lo que exhortó a continuar con las medidas preventivas. Al presentar el balance actual de la pandemia del COVID-19, la funcionaria estatal reveló que durante la jornada de hoy se confirmaron 129 nuevos casos y 21 fallecimientos, con los que suman 30,699 positivos acumulados, de los cuales 26,681 se han recuperado y 2,609 han fallecido-].

POR CIERTO: El Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó desde hoy, que 31 de los 43 municipios de la entidad avancen a Fase III de la reactivación de actividades no esenciales, tras ser impuesta la cuarentena derivada del COVID-19.

Así, solo Altamira, ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y ciudad Victoria, continuarán en Fase II.

Quienes avancen a Fase III tenderán un nivel más laxo de restricciones por contagio.

AÍDA FERES INAUGURA OTRA

CASA DEL ADULTO MAYOR

Mientras que en Tampico, cumpliendo el compromiso de atender a los grupos prioritarios a través de la habilitación de espacios modernos y funcionales, el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF, inauguraron este jueves una nueva Casa Club del Adulto Activo en la colonia Las Américas, la cual brindará servicio a los adultos mayores que residen en este sector y colonias aledañas.

En su intervención, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia señaló que el inmueble responde a las necesidades planteadas por los vecinos de la zona norte y representa la quinta Casa Club del Adulto Activo que se apertura en la presente administración, luego de que hasta octubre de 2018 solo existía uno de estos espacios en todo el municipio.

«Cada casa club del adulto activo es un espacio lleno de historias de vida por eso trabajamos con mucho cariño para transformarlas y convertirlas en sitios funcionales agradables y modernos. El propósito es el dar a nuestros abuelitos, una atención y tiempo de calidad; lograr que las horas que pasan en estos espacios, sean para ellos, una oportunidad para convivir, mantenerse activos, saludables y sobretodo plenos», dijo.

Por su parte, el Jefe de la comuna reconoció el trabajo incansable del sistema DIF municipal por ofrecer a los grupos vulnerables una mejor calidad de vida a través de la generación de espacios seguros donde se promueva el cuidado y la activación física y mental de las personas.

LOS ‘GALLOS’ DEL

PRI PARA EL 2021

Parafraseando al clásico, en al análisis especulativo que haremos de los ‘prospectos’ del PRI al 2021, en una porción geográfica tamaulipeca, “ni son todos los que están, ni están todos los que son”, por lo que tome con las reservas del caso el dato siguiente.

… Pero, no lo eche en saco roto.

Ahí le va:

Aunque muchos No-Lo-Creen, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa podría ser BENITO SÁENZ BARELLA, quien goza de excelentes “amarres” con el Grupo Político de OSCAR LUEBBERT y mucho le ayudaría la operación de la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, amén de la ex presidenta estatal del PRI, AMELIA VITALES RODRÍGUEZ y el muy extenso Equipo del ex alcalde LUEBBERT GUTIÉRREZ.

Para Nuevo Laredo, la ex diputada federal y ex presidenta del CDE del PRI, diputada local YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, aunque también se menciona al presidente del Consejo de Instituciones, FERNANDO RODRÍGUEZ GARZA.

Por Matamoros, apunta –¡y repunta!— el dirigente estatal del sector popular PEDRO LUIS “Peluco” CORONADO, aunque el dirigente local del PRI, HÉCTOR SILVA SANTOS, le hace ojitos a la candidatura, y otros ven correteando por la libre al ex secretario de Trabajo, RAUL GARCÍA GONZÁLEZ.

Por Río Bravo, el PRI recuperará el Ayuntamiento con ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR como candidato, dada su rica genealogía y la muy amplia ramificación social y política de que dispone por todas las vertientes familiares.

En Valle Hermoso se ve muy posicionada ROSY PECINA, pero también se menciona a JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.

En San Fernando, la Clase Política priista se pronuncia por JESÚS ‘Chuy’ GALVÁN, pero también se cita los nombres de RUBÉN RODRÍGUEZ y la ex diputada YULIANA GARZA.

En El Mante, parece no haber duda de que el candidato del PRI a la alcaldía será el empresario del autotransporte GERARDO MONTES.

Por Victoria, figura preponderantemente la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, pero también se escucha los nombres de CARLOS MORRIS y hasta el ex alcalde victorense ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

De este último, se menciona que de una u otra forma, figurará en la boleta electoral del 2021, por parte del PRI.

… Usted ubíquelo.

Por Madero, se habla insistentemente del Dr. ADOLFO MARTÍNEZ TAPIA, mientras que en Tampico, el PRI se reserva una muy grata sorpresa, postulando a un joven.

… Pero también se habla de alguien no tan joven.

¡Adivinó!: se trata de la ex diputada federal MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, quien podría contender por la presidencia municipal bajo las siglas del PRI.

¿Cómo la ve desde ahí?

La semana próxima le completo la lista.

CALDERÓN SE DESATA

CONTRA GOBIERNO 4T

Por cierto, el rechazo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al registro de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. [México Libre], principalmente por contar con aportaciones económicas procedentes de personas no identificadas, desató nuevas polémicas de cara al 2021, pues los agraviados con esa decisión, el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa, MARGARITA ZAVALA, podrían recurrir a la SCJN para impugnar el resolutivo.

Magistrados que vetaron la solicitud de registro, explicaron que “México Libre” empleó erróneamente un mecanismo de captación de recursos que incumplía con las exigencias de la normatividad.

Y en una primera reacción, el ex presidente CALDERÓN HINOJOSA posteó en redes:

“Se consumó la arbitrariedad los partidos afines a @lopezobrador_

@RSPorgaMX, Encuentro Social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente ciudadana, @MexLibre_ se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo”.

Por su parte, la presidenta de “México Libre”, MARGARITA ZAVALA, lamentó la decisión del TEPJF de negarle el registro a su asociación y dijo que era injusto, inconstitucional e incongruente.

MARGARITA criticó que todos los demás partidos afines al gobierno sí se les otorgó registro, pero a la única voz opositora se le negó con criterios absurdos.

EL ‘BASURERO DE LA

HISTORIA’, SEGÚN AMLO

En relación a la negativa de registro a “México Libre”, el Presidente LÓPEZ OBRADOR afirmó en su “Mañanera” que el Gobierno de la 4T no influyó: “Yo lo único que quiero dejar en manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte de los cambios”.

Sin embargo, el 2021 AMLO deberá vencer la tentación de sugerir nombres a Morena para la nominación de candidatos a gobernadores para Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

… Aunque durante su reciente gira por Sonora, el Presidente LÓPEZ OBRADOR “destapó” a su Secretario de Seguridad Pública federal, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, como seguro candidato de Morena para suceder en la gubernatura a CLAUDIA PAVLOVICH.

Veremos qué sucede este 2021 con el “basurero de la historia”, según LÓPEZ ONBRADOR.

REVOCAN PARTIDO

DE ELBA ESTHER

Y en otra decisión que obligará al INE a elaborar un nuevo proyecto para conceder el registro a Redes Sociales Progresistas como partido político, el Tribunal revocó la negativa de concederle registro al partido de la ex lideresa magisterial ELBA ESTHER GORDILLO, pues apenas el pasado 3 de septiembre, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, había rechazado otorgar su registro, por considerar que durante la realización de asambleas requeridas para el registro se otorgaron dádivas económicas y materiales a los asistentes.

ENTRAN AMIGOS

DE MONREAL

Lo que nos recuerda que el Partido Fuerza Social por México, también aprobado durante la jornada deliberativa del TEPJF, nutre su militancia con miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que preside PEDRO HACES BARBA, Senador suplente de GERMÁN MARTÍNEZ.

Pero además, HACES BARBA es uno de los operadores obreros de la 4T con mayor cercanía al líder del Senado RICARDO MONREAL ÁVILA, por lo que quienes están cerca de esta organización, comentan que MONREAL tiene en Fuerza Social por México otra opción para lanzarse como candidato a la Presidencia de la república el 2024, en caso de que Morena lo vete por asignar la candidatura al Canciller MARCELO EBRARDO, quien parece estar más cerca del corazón del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

ABDÍES PINEDA, DE

PLÁCEMES: ‘PASA’ NUEVO PES

De otro lado, el diazordacense ABDÍES PINEDA MORÍN, ex diputado local y federal, “se cuajó” con la aprobación del Partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, pues no obstante que su partido solo podrá participar en elecciones federales este 2021 –y tampoco podrá ir en coalición formal con ningún otro organismo partidista–, tiene la opción de hacer crecer el Grupo Parlamentario del PES en la Cámara de diputados.

En esta circunstancia, diputadas y diputados federales que ganaron la elección postulados por el PES, podrían recurrir otra vez a su patrocinio para ir por su reelección, aunque como el partido participará bajo una nueva denominación, quizá entonces se trataría de una nueva postulación por un nuevo partido, pues el viejo PES pasó a desaparecer formalmente del escenario electoral.

ZERTUCHE Y LA

GUERRA DE LAS GASOLINAS

¡Ah!, por cierto, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, Comisionado en Energía [y ‘prospecto’ potencial a candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa], abordó en la Cámara de Diputados la convergencia en el legítimo proyecto del gobierno de la 4T, de reconfigurar y utilizar a su máxima capacidad las 6 refinerías del país, y las que están en construcción para que, en 2023, el volumen de producción de gasolinas sea 2.7 veces lo que se producía en 2019.

Ello, después de exponer que en el año 2006 las importaciones de gasolina representaban el 31 por ciento de la oferta nacional; en 2010 ya se constituían como el 47 % y en los años más recientes, poco más del 50 por ciento de la demanda de gasolinas se cubre a través de las importaciones.

“Es decir –-explicó ZERTUCHE en la Tribuna legislativa— en los momentos de crecimiento del mercado de gasolinas internamente, la empresa productiva del estado fue desplazada deliberadamente, lo que en los hechos significó crear desde el Estado un mercado para que con la reforma energética del 2013-2014, los privados tuvieran perspectivas de altísima rentabilidad en la importación y liberalización de las gasolinas.

A raíz de lo anterior, cuestionó al Director de Pemex sobre la protección de soberanía energética de los países desarrollados como área estratégica, la Subutilización de las refinerías con un tipo de crudo no rentable para la producción interna.

Ello ocurrió durante la comparecencia del Director de Pemex, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, en cuyo desarrollo ARMANDO refirió el análisis de comportamiento de la producción y demanda de gasolinas, según un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica durante el período de 2000 al 2010, en donde el consumo de gasolinas en México creció de manera sostenida a una tasa anual de 4.5% y pasó de 531 a 802 mil barriles diarios.

Justo a partir de entonces la producción de gasolinas de Pemex comenzó a decrecer a tasas del 19 %, lo que dio paso a un crecimiento sin precedentes de las importaciones para cubrir la demanda nacional.

CONGRESO ABRE

CONSULTA PÚBLICA

Aquí un paréntesis para mencionar que la Comisión de Justicia del Congreso, emitió la consulta pública para designar a la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pues el actual concluye este cargo el 24 de octubre del presente año, por lo que se encuentra abierta del 15 al 19 de este mes.

El presidente del órgano dictaminador, Diputado FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR manifestó que va dirigida a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas que deseen participar.

Destacó que los colectivos, organizaciones o personas que deseen postular un aspirante al cargo, deberán proporcionar en original y copia la documentación correspondiente, en la fecha citada anteriormente, en un horario de 8:30 a 18:00 horas, en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

Señaló que una vez agotada la etapa de recepción de propuestas, la comisión verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Consulta Pública, emitirán un acuerdo con la lista de las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos legales y les citará a entrevistas, previstas para el día 21 de octubre.

HÉCTOR ESCOBAR,

1er. INFORME LEGISLATIVO

Por cierto, el diputado HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR rendirá este lunes 19 de octubre, su Primer Informe Legislativo, en el que dará cuenta de su actividad como miembro de este Poder, así como sus gestiones y las actividades realizadas en beneficio de los ciudadanos de su distrito.

Dada la contingencia sanitaria, el también ex secretario de Educación del gobierno del Estado dará cuenta de su actividad legislativa vía red.

¡Ah!, por cierto, dentro de la contienda interna del PAN para la Sucesión Municipal 2021, HÉCTOR muestra mejor posicionamiento que su compañera de legislatura, IVETT BERMEA, quien también aparece en la puja por la candidatura.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue destacada por la revista “Petróleo & Energía” como una de las instituciones de educación superior más importantes con estudiantes y profesionistas en el desarrollo del sector energético.

En la edición #127 septiembre/octubre, la revista realizó un reportaje especial para conocer la oferta académica nacional para los jóvenes profesionales de la industria y su inserción en el sector energético.

En esta edición presenta un reportaje especial de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, en el que se destacan la diversidad de carreras que ofrece la UAT en esta región fronteriza.

Hace referencia también de la infraestructura con la que cuenta para atender problemas energéticos de gran envergadura a nivel nacional, dando respuesta a empresas asociadas a la producción energética del país.

La publicación menciona que la UAT hace énfasis en evolucionar, apostar por el alumnado, fomentar su desarrollo integral y contar con estrategias de vinculación con los sectores privado y público.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.