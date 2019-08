La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MEMO RIOS: APLAUSOS, APLAUSOS, APLAUSOS

Años atrás cuando el famoso comediante, Memo Ríos, estaba en su mejor época, después de hacer su gracia, contar su chiste ó decir lo que le venía en gana, se volteaba de frente al público que presenciaba su actuación en vivo y a todo color y sin más trámite le pedía a la gente que aplaudiera, con lo que se hizo célebre porque nadie lo había hecho antes.

Caía en gracia el comediante Memo Ríos cuando le pedía aplausos al público frente a las cámaras de la televisión, pero de eso a que lo haga todo un señor presidente de la república, como lo acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador, eso es otra cosa mucho, pero mucho muy diferente. El aplauso se gana a pulso y la gente aplaude sin pedírselo, si es que le nace porque lo convenció el actor principal.

En el caso específico que nos ocupa el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en la mañanera que el Gobierno Federal logró un acuerdo con las empresas de gasoductos y pidió a los reporteros reunidos en Palacio Nacional un aplauso al final del evento, los menos lo hiciéron secundados por algunos empresarios.

Luego todavía al finalizar el acto al que asistiéron diversos representantes de la iniciativa privada, López Obrador preguntó a la prensa si querían una foto y llamó a los empresarios a pasar a su lado para que los medios pudieran tomar la imágen, fue cuando ya de retirada dijo ¿apoco la prensa no aplaude?.

Nos parece entendible el gusto y contento del Primer Mandatario por los logros alcanzados en la negociación de los contratos con los empresarios para la construcción de gasoductos, pero eso no implica en lo absoluto que los periodistas ahí reunidos tengan que aplaudir, ellos andan cumpliendo con su trabajo, nada más.

Los que le cuidan la imagen al presidente AMLO hiciéron un comparativo con un comentario hecho por Enrique Peña Nieto, siendo presidente, el que en una conferencia de prensa dijo: “Ya sé que no aplauden”. La diferencia está en que López Obrador actuó al estilo del comediante Memo Ríos, el que le pedía al público que le aplaudiéran su actuación. Hay que prepararse para el primer informe.

Sabía usted que la famosa Guardia Nacional que armó o conformó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene días de haber aterrizado en Tamaulipas y más concretamente en Ciudad Victoria, en donde se confirmó la llegada de 30 uniformados de la GN.

Lo que nos parece del todo increíble que el mismo comandante del 77avo Batallón de Infantería destacamentado en ésta plaza, Enrique Rangel Carbajal, haya puesto en claro que hasta el momento no ha tenido contacto con los mandos del nuevo cuerpo de seguridad, pero dijo esperar que próximamente trabajen de manera coordinada.

Luego sin mencionar a la Guardia Nacional por su nombre, el jefe militar comentó que “es una corporación Independiente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero remarcó que “con gusto vamos a apoyar en todo, habrá coordinación en operativos como siempre lo hacemos”. Aseguró que los elementos a su cargo están listos para trabajar de manera conjunta.

Al ser entrevistado el comandante del 77avo Batallón de Infantería, Rangel Carvajal, reconoció que por el momento todavía no han tenido comunicación con la Guardia Nacional, pero hizo hincapié en que existe voluntad de apoyar en las labores de seguridad como siempre lo han hecho.

A decir verdad no entendemos lo que está sucediendo, que alguien nos explique o hay coordinación o no hay coordinación entre las fuerzas armadas del país. Porque se habla mucho de eso y a como la estamos viendo no es cierto, cada quién anda por su lado.

Creemos que al presidente Andrés Manuel López Obrador le debe de haber caído como un balde de agua fría en la cabeza el hecho de que el hombre más rico de México y de los dos o tres más ricos del mundo, Carlos Slim Helú, le haya revivido en el mismo palacio nacional el aeropuerto de Texcoco, durante su matinal conferencia de prensa.

Con un López Obrador desconcertado por el tema que abordó, Mr. Slim, uno los periodistas le preguntó al millonetas si el proyecto del aeropuerto de Texcoco podría retomar el lugar del de Santa Lucía y respondió en pocas palabras : “eso ya lo dirá el futuro”.

Cabe señalar que Slim Helú desde un siempre estuvo en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero no es el único, ya que entre los integrantes del mismo equipo del mandatario nacional hay otros más que piensan igual, entre ellos Romo, Ebrard y el titular de la SCT. Días atrás asentamos en La Red que el caso del proyecto del aeropuerto de Texcoco, todavía no es caso cerrado y más cuando lo dice un Carlos Slim Helú.

Por eso nos dio risa la página de publicidad del que va a ser el Primer Informe del Presidente López Obrador, en la que sobre de su foto del mismo tamaño se puede leer que los compromisos se cumplen y asegura que ya separó al poder político del poder económico, que iluso.

Por cierto en Tamaulipas los que más le están echando ganas de cara a la gubernatura del estado del 2024, sin temor a equivocarnos son algunos de los figurines de MORENA, pero como que no le han medido bien el agua a los camotes más que nada por el tiempo que falta para la elección de gobernador, al grado que ya alguno se quedó en el camino.

En el marco de la inauguración de la exposición “Conoce tú Universidad” que se llevó a cabo con un lleno completo en el gimnasio del Campus Victoria y del inicio del ciclo escolar 2019-3, el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso e inauguró la exposición que resultó todo un éxito, como lo pudimos constatar.

“Saludos a ustedes jóvenes, nuevos estudiantes de la UAT, bienvenidos a ésta su casa de estudios donde van a iniciar su carrera profesional. Su carrera no empieza cuando terminan de estudiar, su carrera empezó cuando solicitaron su ingreso a la Universidad”, dijo Suárez Fernández.

Ante cerca de tres mil estudiantes de las facultades y unidades académicas del Campus-Victoria reunidos en el recinto universitario el rector de la UAT inauguró la exposición donde se dio a conocer a los jóvenes todos los programas y servicios que la casa de estudios les ofrece y que les acompañarán durante su trayectoria en la Universidad.

“Hoy jóvenes van a tener la oportunidad de conocer la gran cantidad de servicios que la UAT pone a disposición de ustedes. Servicios que les van a permitir que su paso por la Universidad sea placentero y puedan obtener todas las facilidades para ser buenos profesionistas”, expresó el rector Suárez Fernández en forma sentida.

Luego destacó que la UAT nació hace 69 años y que en la actualidad es una sólida institución con gran presencia en las principales ciudades del estado, donde cumple su función de formar buenos profesionistas al servicio de Tamaulipas y de México, “ y porque no de Tamaulipas para el mundo, en ésta etapa de un mundo globalizado”, añadió.

