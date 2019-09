            < Mensaje político, plato fuerte del III Informe

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La sombra de la Desaparición de Poderes por una parte y el desencuentro Federación-Estado en el tema de asignación de recursos a Tamaulipas, fue el plato fuerte del mensaje político del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca durante su III Informe de Gobierno. El titular del Poder Ejecutivo estatal mostró firmeza en el replanteamiento de coordinación fiscal y presupuestal para lo cual anunció la integración de una comisión de expertos constitucionalistas, fiscalistas, municipalistas y economistas para que desde sus ópticas emitan un diagnóstico justo y actual que responda a nuestros tiempos.

Asimismo anunció que convocará a una asamblea a gobiernos locales para que participen en la estrategia de busca una retribución justa a los Estados federados. Desde luego se refiere que es a las entidades que están siendo castigadas con menos recursos, como es el caso de Tamaulipas que tentativamente recibirá en 2020 tres mil millones de pesos menos con respecto al presente año.

García Cabeza de Vaca dio a conocer que trabajará de la mano con otros gobiernos para analizar estrategias y mecanismos en la revisión del sistema de coordinación fiscal, que hoy resulta obsoleto. Dijo que los estados que más recursos se llevan, son los que tienen mayor representatividad en el Poder Legislativo Federal.

Insistió en que ya es tiempo que la Federación reconozca lo mucho que Tamaulipas aporta al sostenimiento de la República. Pidió un trato justo. “Ni más de lo que nos pertenece, pero tampoco menos”. “Que nos regresen el recurso que estamos aportando, es el trabajo y esfuerzo de los tamaulipecos”.

Esta vez el gobernador tamaulipeco rindió un pormenorizado informe de las acciones de su gobierno, lo cual ocupó el 85 % de su contenido, el 15 % restante lo ocupó en el mensaje político y agradecimientos.

Entre los datos interesantes expuestos en su reclamo de trato justo de la Federación, expresó que de cada peso solo regresan 14 centavos entre participaciones, aportaciones y fondos. El trato presupuestal no corresponde con lo que significa, ser uno de los motores del país.

2.- Pero además, señaló que se trasladan responsabilidades de contención de movimientos migratorios y lo que representa el combate al crimen organizado, pero sin los recursos suficientes para asumir estos deberes.

En Educación y Salud los estados pierden más peso en las decisiones político-públicas, pero cargan con la mayor parte del gasto. “El régimen de coordinación fiscal que impera en nuestro país supone que renunciemos a nuestras potestades tributarias a cambio de un trato considerado, justo y proporcional a lo que aportamos generamos, esos mecanismos de compensación habían funcionado, pero hoy son obsoletos.

Otro renglón importante dentro del mensaje político del mandatario estatal fue cuando indicó que no se permitirá que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario. “Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega”. Esto en clara alusión a las amenzas emitidas desde el Senado sobre la pretendida <Desaparición de Poderes>.

Dato sobre dato, precisó acciones gubernamentales, inversiones, resultados sobre todo en la economía, generación de empleo y la más importante de ellas, la Seguridad para la cual se sigue enriqueciendo a la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas con equipo e infraestructura porque es la generadora del capital humano que se requiere, de igual forma detalló los centros donde habitarán los elementos de seguridad para evitar el pago de hospedaje.

3.- Al ahondar más en el área de seguridad pública, indicó el incremento de las fuerzas estatales en un 67 por ciento; asimismo la creación de las policías de Auxilio Carretero; la de Proximidad y una estrategia integral de combate a la delincuencia, lo que ha permitido a Tamaulipas colocarse por debajo de la media nacional en delitos de alto impacto.

En ese mismo tema precisó: “Registramos una variación a la baja del 29 por ciento en la incidencia delictiva, con lo que Tamaulipas avanzó tres lugares a nivel nacional en su camino hacia la seguridad ciudadana” esto significa que hoy Tamaulipas presenta “semáforo verde” en delitos de alto impacto.

El gobernador García Cabeza de Vaca anunció que está por iniciar el plan más completo e integral en materia de seguridad pública en la historia de Tamaulipas con el uso de tecnología de punta, el incremento a 4,300 cámaras de video vigilancia para reforzar las tareas de seguridad en 23 estratégicos de la entidad. Hizo un paréntesis para reconocer al Ejército y la Marina su contribución en beneficio de la tranquilidad y seguridad de los tamaulipecos, por ello refrendó su apoyo y respeto incondicional.

EL APUNTE FINAL.- Por la hora de cierre no logramos confirmar si hay alguna justificación oficial por no haber contado con un representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, este vacío viene a dar significado a aquello de que “la forma es fondo”, salvo que hubiera perdido el avión, o bien otro incidente que lo retuvo. Inicialmente las fuentes oficiales reportaron que vendría la Secretaria de Gobernación y luego que sería el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.

La cuestión es que por las razones que sean en el medio siglo que tenemos de observar estos protocolos nunca había ocurrido una ausencia de esa naturaleza, y déjeme decirle que la displicencia es para el pueblo de Tamaulipas, porque salvo sea justificable la falta, este acto denota el poco interés que tiene el Ejecutivo por esta entidad, es algo así como <ni los veo ni los oigo>. En cambio estuvieron representados los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero y Marceo Ebrard Casaubón, que son un buen puente en la interlocución entre los dos niveles de poder, eso es algo que el buen político siembre debe cultivar y no quemar las naves.