David Ed Castellanos Terán

@dect1608

¿Mensaje subliminal contra mexicanos en marca de tenis Norteamérica?

La marca de tenis norteamericana New Balance, considerada como el calzado oficial de los supremacistas blancos, posteó en su página de Facebook Mexicana, un día antes del acto terrorista en El Paso, Texas, una subliminal imagen exhortando al suicidio, es decir para deshacerse de un mexicano.

Esta empresa New Balance con sede en Boston, lleva años inmiscuida en problemas mediáticos internacionales, tanto en el contexto de apoyar las políticas económicas del actual presidente norteamericano, como en la retórica racista y xenófoba promovida por la ultraderecha o neonazis, quienes han dicho explícitamente: New Balance es la marca de zapatillas oficiales de los blancos.

El post que le comento, fue publicado en la página oficial New Balance México, con el slogan ¡combina tu estilo!, donde se presume promover el modelo 997H Unisex. La publicación según el algoritmo de Facebook fue exactamente a la hora del ave María.

Respaldado en el artista Jorge Ríos, mercadólogo, publicista y director de arte desde hace poco menos de 20 años, fue como terminó de descifrar esta campaña subliminal y agresiva contra los mexicanos.

”Los que nos dedicamos a tratar de manipular emociones de espectadores para empujarlos a la acción, ya sea desde comprar un café, sumarse a una colecta en beneficio de lo que sea, o comprar cualquier producto o servicio, debemos ser sensibles con lo que ocurre en la sociedad; debemos mandar mensajes claros que no dejen a la interpretación”, citó Jorge Ríos, vía e-Mail al ser contactado.

Fue el mismo creativo tamaulipeco quien abrió el debate sobre la imagen publicitaria de New Balance México, la compartió con algunos colegas, incluso con productoras y creadores de marcas cercanos a él, aunque no todos expresaron lo mismo, coincidieron en lo que Jorge, había captado del Facebook New Balance México.

“Me pregunté ¿qué mensaje le estará llegando a una persona que está pensando en suicidio?, pero al ver unas piernas colgando de un balcón, en una escena dentro de una casona vieja y un tanto lúgubre, eso fue el primer concepto en el que pensé. Creo que como responsables de generar contenido para gente joven, tenemos la obligación de ser sensibles y conscientes sobre los problemas que les aquejan y evitar mandar mensajes que se puedan interpretar de forma negativa”, dijo Jorge, un profesionista con cerca de 20 años como Director de Arte.

¡Claro! También respaldamos el presente documento, con los conocimientos del psicólogo Andrés Díaz, perito en Criminología en el noreste de México, y con experiencia internacional en países bélicos de Sudamérica, quién nos compartió lo siguiente.

“¿Qué es lo que me dice esta imagen? ¿Cómo puede influir sobre el ser humano? Pues mucho, el adolescente, como su palabra lo dice adolece de cambios y está en busca de complementar una personalidad, son muy susceptibles a la crítica, incluso se pueden suicidar por acné, por sobrebullyng y por muchos factores; también por asuntos familiares, porqué soy homosexual y no me atreví a decirlo; porqué tengo un padre muy castrante y no puedo ni debo vivir mi homosexualidad. Son múltiples los factores que se pueden vivir a través de una simple imagen. La imagen puede impactar demasiado, un color puede impactar, un olor, un tono de voz puede cambiarlo todo”, explicó.

Definitivamente un mensaje subliminal tiene el poder de crear conductas, llega al ser humano a través del subconsciente y es usado tanto en los ámbitos corporativos, en la música, la publicidad como en la política y el poder gubernamental. La publicidad a veces es interpretativa, sí, como las mismas leyes.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608