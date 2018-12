T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

“MENTES OBTUSAS, VEN MAL LAS BENÉFICAS DECISIONES DE MAKI Y SU CABILDO”.

ALGO QUE ME PARECE realmente lamentable, injusto, insensato e irresponsable es que, “solo gentes con mentalidad obtusa”, se dediquen a criticar de manera ríspida y grotesca, las benéficas decisiones de la alcaldesa de Reynosa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y de su cabildo, eso no debe predominar, pero quienes son “enemigos de la prosperidad y el desarrollo social”, tras conocer la adquisición que el Ayuntamiento hizo de una camioneta nueva de la marca Toyota, con un valor superior al millón de pesos, lejos de ver las cosas en el buen sentido, haciendo uso y gala de las redes sociales, “al estilo crótalos de triple filo”, “soltaron la viperina a raudales”, atacando de manera despiadada al Gobierno Municipal, sin ver el buen propósito, por el cual se aprobó en cabildo la compra de la citada unidad motriz.

LA PRESIDENTE Municipal de Reynosa Maki Esther Ortiz, dijo a medios de comunicación que, “el Ayuntamiento se vio en la imperiosa necesidad”, de adquirir una nueva unidad para transportarse, esto debido, al mal funcionamiento que guarda la camioneta anterior y, como las unidades conque cuentan “seguido se deterioran”, por tener más de once años de servicio, “ya no era conveniente”, seguir pagando reparaciones mecánicas con altísimos costos. Ejemplificando que solo en rehabilitar una camioneta, el Ayuntamiento tuvo que erogar más de 200 mil pesos y por esta razón, “el cabildo aprobó la compra”, pero de una camioneta blindada con valor de 2 millones 600 mil pesos.

SIN EMBARGO, por el tema de austeridad que se ha venido instrumentando en los tres niveles de Gobierno, la alcaldesa Ortiz Domínguez, en un marco de conciencia y además responsable, decidió que se erogara solo un millón de pesos y no los más de dos y medio millones, aprobados por el cabildo para la compra del referido vehículo motor y, así evitar más pérdidas por miles de pesos para reparaciones mecánicas. Y evitar también que, nuestros funcionarios “ya no se queden varados a medio camino” por el mal estado del mueble que ya no está en buenas condiciones, como frecuentemente venía sucediendo y entre otras cosas traer esos vehículos, también nos costaba mucho más dinero. Pero eso ya no sucederá, remarcó la Presidente Municipal.

PERO COMO en todas partes, “los que menos ayudan, son lo que más pronto abren la boca”, para soltar sapos, culebras y cuanta cosa, buscando agraviar el buen deseo de una acción como a la que aquí, hemos venido haciendo hincapié, motivo por el cual creo y considero que, “a este tipo de críticos”, lo sensato y prudente “es aplicarles la ley del hielo”, es decir la indiferencia, pues tomarlos en cuenta, en mi punto de vista sería un error garrafal, porque esencialmente, esta clase de PERSONAJES CON MENTALIDAD OBTUSA” jamás verán con buenos ojos una valiosa decisión. Incluso si escudriñamos de manera meticulosa este interesante tema, también llegamos a la conclusión de que, “si el Ayuntamiento, adquirió la mencionada camioneta nueva”, es para brindar seguridad a los funcionarios que en la misma, tendrán que trasladarse a Victoria, a México o a donde se tenga que ir a cumplir con comisiones de trabajo para el bien de las familias de Reynosa.

LO HECHOS HABLAN POR SI SOLOS.

POR OTRA PARTE, hay que ver que cuando se tiene el buen deseo de servir, eso se demuestra en el marco de los hechos y, vaya que en este tan importante sentido, por lo que vemos en plan neutral y equilibrado es que la alcaldesa de Reynosa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, desde la pasada administración (de dos años) que, también presidió, ha venido redoblando esfuerzos, trabajando a carta cabal, para hacer llegar todas las obras de bienestar social, hasta los más recónditos lugares de esta jurisdicción municipal, e incluso, recordemos que, MAKI se ha distinguido a nivel nacional, por haber logrado el más grande e histórico programa de APOYO CON BECAS, no solo a niños, sino también a jóvenes y adultos que deseen estudiar y llegar hasta niveles universitarios. Eso que yo recuerde, antes, nadie lo había logrado.

AL GRANO, recordemos el adagio que, “al cesar lo del cesar”, pero aquí por tratarse de una dama que demuestra con hechos su deseo de servir, es importante reconocer que, cuando alguien trabaja, debemos darle su lugar, “no por coba, sino porque lo merece” y entre otras cosas, hay que referir que Reynosa, ha venido destacando en otros valiosos aspectos, porque día a día, se obra por atender la pavimentación de una calle, así como la rehabilitación del drenaje sanitario en sectores populares, como también atender la reparación de aulas y canchas deportivas en las escuelas, incluso darle mantenimiento a las áreas de esparcimiento para las familias de nuestra ciudad. Y obviamente, todo eso que con esmero y buenos deseos ejerce la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, para bien de las familias de esta pujante comunidad reynosense, le ha generado que la población, de todos los estratos sociales, le haya dado, con su voto, la oportunidad de seguir al frente de la Presidencia Municipal de Reynosa, por tres años más.

PARA CONCLUIR, repito y reitero que, “la gente de un pueblo como el nuestro, está consciente de quien si y quien no trabaja” y vaya que Reynosa hoy en día, continúa avanzando en grado superlativo en obra pública, en desarrollo social y económico, todo ello, gracias al fecundo y creador trabajo que con empeño y esmero ejerce a diario la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, la que incluso subraya que, “irá a toda aquella instancia que sea posible, a tocar puertas”, para lograr los mejores propósitos y con ello, CRISTALIZAR SUS RETOS Y OBJETIVOS, a fin de que las obras de bienestar social, sigan arribando a esta nuestra querida ciudad y con ello, se logre la mejor imagen que, es el deseo y anhelo de las familias de Reynosa.

Por hoy es todo y hasta mañana.

