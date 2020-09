PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Mesa Directiva será para el PRI pero sin Sauri

< Candidato a alcalde de Victoria no la tiene fácil

< Xico quiere multar por problemas que él origina

1.- De la votación celebrada este lunes en la Cámara de Diputados para decidir quién presidirá la Mesa Directiva, sembró cierto desconcierto porque se supone que todo estaba muy “planchadito”, pero resulta que un error político de Dulce María Sauri prácticamente la sacó de la contienda, el puesto será para el PRI pero lo más probable es que no sea la susodicha.

Por lo pronto sorprendió que pese a su tácita recomendación del Presidente López Obrador a los legisladores de Morena y aliados, éstos no votaran por la planilla única que presidía la priistas Dulce María Sauri.

La exgobernadora de Yucatán ha venido fungiendo como vicepresidenta en la primera y segunda mesa directiva, que es la actual. Su prudencia, facilidad de interlocución para llegar a acuerdos y desde luego experiencia no dejan duda de sus capacidades para encabezar el organismo plural en un ambiente de gobernabilidad, pero cometió un error que líneas abajo explicaremos.

En el jaloneo PRI y PT ¿qué dijo el Presidente? López Obrador manifestó que debe de respetarse lo que señala la ley en cuanto a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y no hacer cambios de «última hora» para ocupar un cargo. «Creo que hay que respetar la legalidad, y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos, es decir, nada de hacer cosas que a todas luces son indebidas. Se tiene que respetar la ley”. Incluso hizo referencia al reglamento de la Cámara.

No es esta la primera vez que los diputados federales se desapartan de las posturas presidenciales, quizá debido a la interpretación del concepto de libertad e independencia de los poderes de los que ha presumido la 4ª Transformación. Pese a ello no hay duda que en una segunda votación saldrá el acuerdo.

El desconcierto lo atribuyen a que Mario Delgado, líder de la bancada, se abstuvo de votar y eso tuvo sus interpretaciones.

Delgado que busca la presidencia de Morena y lo hará a través de una encuesta dictaminada por el Tribunal Electoral y que estará a cargo del INE, quizá no quiso votar para mantener una postura neutral, puesto que su principal capital político lo tiene en los integrantes de su rebaño legislativo.

Cada uno de los 251 diputados federales de Morena pueden operar a favor de Delgado en sus respectivos distritos para que las bases del partido y simpatizantes lo favorezcan.

LA OTRA HISTORIA. Sin embargo el líder de la bancada morenista declaró a López Dóriga: “La Junta de Coordinación Política tiene que proponer una planilla, la planilla le tocaba encabezarla al PRI. Yo voté a favor porque eso dice la ley”.

Pero, luego justificó su proceder (la abstención), por no compartir con Sauri su postura respecto a la controversia constitucional presentada por la actual presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (del PAN), porque actuó a título personal, a espaldas de la Jucopo, con una clara intención política, y ahí se perdió la institucionalidad, hasta aquí la declaración de Delgado Carrillo.

Desde luego la decisión para confirmar a la planilla única que encabeza Dulce María Sauri, está en manos de Morena y principalmente en Mario Delgado. De tal manera que estas declaraciones nos lleva a sacar la conclusión de que Sauri puede ser relevada por otro priista.

El mejor aliado de Morena ha sido el PRI, dentro y fuera del Congreso de la Unión y lo veremos en los comicios de 2021, pero además por los acuerdos legislativos logrados. De tal manera que todo apunta a que el PRI presidirá la Mesa Directiva, pero con otro actor en la titularidad, porque tal como están las cosas Dulce María se quedó en el camino. Rubén Moreira quiere esa posición, falta ver si pasa el “filtro” morenista.

2.- Cambiando totalmente de tema, quienes sean candidatos a la Presidencia Municipal de Victoria no la tienen fácil, ni en la contienda electoral y mucho menos en el ejercicio del trienio. El Edil Xicoténcatl González Uresti deja la ciudad en un estado desastroso y sobre todo hereda a su sucesor un electorado desconfiado y molesto, cuya primera manifestación se reflejó en una baja en el pago del predial y seguramente habrá una reacción similar (menos votación) en los comicios del año próximo.

No es por desalentar a los aspirantes, pero para colmo, los efectos en la economía producto de la pandemia se harán ostensibles en los próximos 5 años, con impacto en una reducción en el pago de servicios e impuestos. En esas condiciones ¿qué van a ofrecer los candidatos a alcaldes?, además de honradez y trabajo, que son valores y que no cuestan nada, excepto renunciar a acrecentar sus cuentas bancarias y propiedades.

El primer compromiso de los abanderados a convertirse en primera autoridad local, es informar las condiciones en que reciben la hacienda pública, porque a como están las cosas además del pavimento destruido y el desgaste natural de los camiones de basura a lo que se enfrentan cada inicio de trienio el “Nuevo Sol”, esta vez habrá que ver si deja la parte proporcional de aguinaldos, pago de luz y otros que son de “cajón”.

La pregunta que seguramente le harán a esos candidatos es ¿cómo va a resolver el problema de los baches?, del pavimento viejo que necesita ser restituido.

Le comento que a mediados del trienio de Eugenio Hernández Flores se realizó un diagnóstico de pavimentación y encontraron que se requería 40 años de presupuesto del municipio de esa época, para realizar el 100 % de las obras demandadas sólo en ese rubro. Eso sin hacer ningún otro trabajo que no tuviera que ver con la reparación y construcción de las vías de comunicación.

Desde luego realizar ese proyecto no era factible, el sucesor de Hernández Flores en el Ayuntamiento fue Álvaro Villanueva y todos los que le sucedieron se dedicaron al mantenimiento, al reencarpetado y siempre se arrastró un rezago, pero nunca llegó al estado en que ahora están las calles.

En esas condiciones Victoria es desde hace mucho un municipio difícil por las carencias que va arrastrando, y en este caso Xico ejerció un gobierno fácil de dejar hacer y dejar pasar.

OTRA DE XICO. Resulta que el Ayuntamiento está lanzando advertencia de multa a quien saque la basura tarde o de noche y hasta por no amarrar las bolsas de desechos. La medida sería aplaudida si la autoridad respetara el calendario y horario que ha establecido para los encargados del servicio de recolección.

Nada menos este lunes en la calle Pino de Las Flores no pasó la basura, tampoco el martes y las bolsas ahí estuvieron efectivamente todo el día y al día siguiente en espera de que pasara el camión recolector. Y eso ocurre de manera frecuente.

Este retraso propicia que personas en situación de pobreza abran las bolsas para ver que pueden rescatar de comida y de objetos para su aprovechamiento. No es que el usuario no las amarre, incluso hay ocasiones en que las rompen porque no pudieron desatarlas.

Este martes El Mercurio publicó en portada una nota informativa en la que hace referencia a la aplicación de multas que pueden ir desde 260 pesos a mil 300 pesos por no cumplir este exhorto. Nos preguntamos de qué manera puede infraccionarse al municipio por incumplimiento en los horarios y días señalados para la recolección, o simplemente por incumplimiento de este servicio.