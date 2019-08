Por La Libre

México entre la Espada y la Pared

Por Edelmira Cerecedo García

Pues tanto pedirlo y se nos empieza a concretar, y es que no es fácil ya jugar con la decisión de la ciudadanía, ya no se convence igual y aunque existan muchas opciones todo se reduce a que el pueblo no se siente satisfecho con ninguno.

Los gastos de los partidos políticos igualan los llamados reclusorios, al final de cuentas parece que a México le gusta mantener gente y más si es o ha sido corrupta, primero los mantiene cómo políticos en un partido luego los acusa los juzga y pide que sea refundidos en la carcel, el chiste se cuenta sólo.

Por ése motivo los partidos políticos y los políticos perdieron la credibilidad, México se quedó sin cabeza, se encuentra flotando entre datos propios y un Gobierno con datos falsos cómo es el de AMLO.

En fin, todo apunta, que el PAN Y MORENA serán los únicos que podrán sostener una estructura para permanecer a partir del 2021, elecciones que serán el parte aguas y la Cruz que se pondrá a la tumba de los demás partidos, entre ellos con todo y colores patrios el primero en pasar por su acta de defunción será EL PRI.

Así que en el 2021 para la mayoría será su última contienda.

En otros temas “AZÚCAR ” pues bueno de que mermara si lo hará para la próxima zafra la producción de azúcar tras la sequía.

Aun así los Ingenieros cómo el de la CNC de Xico José Roberto García se ve con el ánimo que representa para muchos productores que caigan las lluvias aún escasas pero que empiezan a dar aliento.

Así mismo el Ingeniero y líder de la CNPR en Loma Alta y proovedor del Ingenio de Xicotencatl Alberto Alarcón ha pedido a los productores que cuiden el sistema de riego para que no se desperdicie el agua, pues es aún escasa esperando que llueva para el momento en que arranqué la Zafra.

En Mante

Felicidades al Ingeniero Noé Ramos por los recursos gestionados para las escuelas de está Ciudad, y a la regidora quien siempre cumple con su comisión de Educación Paula Elena Martínez quien encabezó con éxito el arranque del Ciclo Escolar.

¿Y ya tienen agua?, por favor cuídenla mucho.