Oscar Contreras Nava

México está en riesgo

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que su estrategia de seguridad va bien, no lo dudamos. Él siempre tiene otros datos que respaldan su información y aunque nunca los dé a conocer, no tiene sentido contradecirlo, siempre tiene la razón, hace lo que quiere y sí lo critican sus adversarios se defiende acusándolos de ser fifís o conservadores aunque esto no sea cierto.

Sin embargo, después de Culiacán donde su gobierno fue doblegado por “Los Chapitos” deja en queda claro que la sociedad mexicana está en riesgo y tienen organizarse para cuidar a sus familias, sus propiedades y negocios, porque el gobierno de López Obrador (4T) y las fuerzas armadas nunca actuarán ante hechos de violencia que pongan en peligro a la sociedad.

Desde luego que el caso Culiacán pone en evidencia porque López Obrador recortó el presupuesto para la seguridad de los estados y municipios y creemos que ya no deben solicitar la presencia de la Guardia Nacional porque de nada sirve y luego hasta les tienen que pagar por su estancia.

Por ello no debemos lamentarlos, pero sí debemos de actuar porque se tiene un Estado pacifista y un presidente que “da abrazos en lugar de balazos” y esto obliga a la ciudadanía a tomar medidas para cuidarse, ya que esto pudiera provocar un mayor clima de mayor inseguridad, de violencia e impunidad y mucho peligro para los mexicanos, en todo el territorio nacional.

Porque ahora los delincuentes saben que el gobierno de AMLO no les hará absolutamente nada y si antes se arriesgaban y ponían en peligro a sus vidas cuando eran detectados, ahora a la vista de todos podrán delinquir porque saben que el gobierno federal nunca les hará nada y la pregunta sería:

¿Esto es lo que querían los 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador?

Por lo pronto, si el presidente López Obrador no detendrá a los capos de la droga ni a los integrantes de la delincuencia organizada, porque su estrategia de seguridad no se lo permite, sería mejor que se les una y pacte con ellos, para que ya no haga el ridículo y ponga en evidencia la debilidad el Estado Mexicano.

Es más, debería desaparecer al Ejercito Mexicano y a la Armada Nacional así como lo hizo con el Estado Mayor Presidencial para que fortalezca su programa de “Austeridad Republicana” y tenga casi 124 mil millones de pesos, que es el presupuesto de ambas instituciones, y los regale a Cuba y a los países de Centroamérica, porque no sirve de nada continúe invirtiendo en las Fuerzas Armadas, si estas no van a defender a la sociedad como lo vimos en Culiacán, Sinaloa. ¿Verdad?

En fin, tenemos que reconocer que México está en riesgo y esto no es una opinión de fifís ni conservadores, es lo que el presidente López Obrador demostró en Culiacán con su falta de valor para enfrentar, no a Los Chapitos sino a la terrible realidad que vivimos en todo el país y la cual quiere combatir con amor y paz… dando abrazos y no balazos. ¿Qué les parece?

Cambiando de tema. Esperamos que la maestra María Teresa Morado Cisneros, directora de Planeación de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, haya disfrutado mucho -esta semana- sus excelentes vacaciones en las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo y le hayan servido para relajarse.

Y es que el próximo lunes se dará cuenta que los conflictos que tiene esta dirección le crecieron por que se fue en el momento en que hay más trabajo por lo que siguen los grupos cerrados, cientos de alumnos sin inscribir, aumentaron los profesores que no han subido sus plantillas, así como docentes sin asignar grupos y materias y se duplicaron validaciones sin firmas.

¿Qué le parece? O sea que tiene una agenda algo cargada, pero es bueno que haya aprovechado estas vacaciones en el maravilloso caribe mexicano y llegue con las pilas bien cargadas para darle con todo al trabajo.

Punto final. En el marco de la gira de trabajo que realizó el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau y la cónsul en Matamoros Neda Brown, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el gobierno de Tamaulipas continuará estrechando lazos de colaboración e intercambio para fortalecer la competitividad y desarrollo económico de la frontera común entre ambas naciones y destacó:

“Mi gobierno va a seguir insistiendo y trabajando de la mano con la Embajada de los Estados Unidos de América y el Consulado General. En el Gobierno del Estado de Tamaulipas van a encontrar a sus principales aliados para hacer de estos dos países mejores lugares para vivir, hacerlos más competitivos, más prósperos y sacarlos adelante”.

El embajador Christopher Landau coincidió y expresó: “Hoy concluyo mi visita a la Heroica Matamoros y quiero compartir un pensamiento que me es recurrente. Esta región fronteriza es una gran comunidad con un río que fluye a través de ella. Matamoros, Brownsville y toda esta región simbolizan la permanente amistad que existe entre Estados Unidos y México. La frontera es el límite entre nuestros países pero también es la región que más nos une”.

