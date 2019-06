HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

MEXICO-EU, TEMPLANZA E INTELIGENCIA: FGCDV

En un twitter publicado la mañana de este jueves, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio al clavo en la fórmula que debe aplicarse para buscar la solución a los diferendos entre los Estados Unidos y México, y que yo, después de escuchar opiniones de grupos de poder de ambos países, considero que no es tan simple reducir estas diferencias a un problema electoral o una falta de entendimiento entre los presidentes de ambas naciones, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.

El mensaje publicado por el mandatario tamaulipeco señala que “México debe tener una posición clara y firme frente al presidente Donald Trump. Nuestro deber es defender los intereses nacionales y cuidar nuestra vecindad con los Estados Unidos”.

Y si. No es éste -decía yo- un asunto fácil. Es más es un tema harto complejo en donde hay dos partes fundamentales que que cuidar: primero, la defensa de los intereses de México, por una parte, y el cuidado de la vecindad con los Estados Unidos, vecinos naturales de México, de siempre y por siempre, y no se diga de Tamaulipas.

Y por ello, a lo largo de su mandato como Gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca ha buscado fortalecer en todo momento la relación no sólo con Texas, sino con el Gobierno Federal norteamericano, y gracias a esa relación, ha logrado impulsar políticas públicas coordinadas y conjuntas en materia de seguridad, dado lo estratégica que resulta la frontera entre Texas y Tamaulipas, no sólo para ambas entidades, sino para ambos países.

Por ejemplo, considerado como el puerto seco más importante en el país, y como la Capital Aduanera de Latinoamérica, Nuevo Laredo destaca por su ubicación privilegiada, por su infraestructura, por sus puentes de comercio internacional y por la gran cantidad de mercancías que son enviadas y recibidas por sus cruces internacionales.

Por Nuevo Laredo cruza más de un billón de dólares diarios de mercancías, en más de 112 mil operaciones aduaneras. Consciente de ello, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en 2018, puso en marcha la ampliación a 5 carriles del acceso al Puente Internacional “Comercio Mundial” Nuevo Laredo III, lo que ha permitido agilizar el tránsito en el cruce fronterizo, impulsando la competitividad y el comercio exterior, actividad que distingue a Tamaulipas y a Nuevo Laredo y que, sin duda, beneficia a los territorios de ambos lados de la frontera.

En esa ocasión, el mandatario tamaulipeco dijo que “por un Tamaulipas y un Texas más unido, cuenten con el Gobierno del Cambio, decidido a convertir nuestra región en el mejor sitio para que vivan nuestro hijos.

Y esa relación que ha sabido impulsar y fortalecer el mandatario de Tamaulipas ha dado muy buenos frutos. Por ejemplo, el gobierno tamaulipeco reforzó la relación bilateral con Texas al participar con la Presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, al presidir la ceremonia del abrazo a mitad del puente de la frontera neolaredense, con motivo de la conmemoración del natalicio de George Washington, celebración con 122 años de historia.

A dicho encuentro asistieron representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos países, quienes reconocieron la importancia de la relación bilateral en la frontera compartida entre Tamaulipas y Texas.

También, el pasado 7 de junio de 2018, los gobiernos de Texas y Tamaulipas iniciaron una estrategia para buscar a 9 objetivos delincuenciales que han venido operando en la frontera entre México y el Valle del Río Grande, en Estados Unidos de América, como parte del programa llamado Campaña de Seguridad y Prosperidad, la cual al día de hoy ha dado resultados muy importantes y en donde han participado las autoridades y la sociedad de ambos lados de la frontera.

Hasta marzo pasado –de 2019- habían sido detenidos 6 de los 9 objetivos. El último fue Andrés Martínez Granados, presunto narcotraficante que operaba en la zona Miguel Alemán-Roma, Texas, quien fue capturado al intentar entrar a Estados Unidos de forma ilegal.

Me parece que la cada vez más compleja política internacional tiene que ser diseñada por expertos internacionalistas, que logren ponerse de acuerdo y crear estrategias inteligentes que busquen dejar satisfechas a las partes. Y en ese sentido, no es que uno quiere recomendar al Gobernador de Tamaulipas, pero en lo que lleva de su gobierno no sólo no ha dejado de construir con los Estados Unidos, sino que en ningún momento ha generado ninguna crisis que ponga en riesgo la estabilidad de Tamaulipas.

En la relación México-Estados Unidos impulsada desde Tamaulipas, ha mediado la templanza, la inteligencia y luchar por el bien común, lo que debería procurarse desde la esfera federal para lograr buenos resultados en beneficios de ambos países.

Y ello lo aseguro porque ahora el Gobierno Federal está organizando en Tijuana, un acto de unidad por la dignidad de México para el día de mañana 8 de junio, en donde participarán diputados de MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, para responder a las presiones de Estados Unidos. Y ello no habla ni de templanza ni de inteligencia sino de la búsqueda de una revancha, lo que en este momento no me parece lo más sensato.

Estarán, pues, en Tijuana, pagando su avión y su hotel, claro, dijo Ricardo Monreal, 315 legisladores, quienes participarán en este mitin convocado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no todos los legisladores van a ir. Algunos diputados y senadores de oposición y grupos empresariales se han pronunciado contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y yo me pregunto: ¿es este el mejor momento para hacer tomar una acción de este tipo? ¿A quien le conviene que se siga polarizando México entre blanco y negro sin permitir matices? ¿Es este el mejor momento económico para seguir rascándole los “esos” al león? ¿Estamos en el nivel de ponernos al tu por tu con el gobierno de los Estados Unidos? Hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llama a la unidad nacional, si, pero sin sesgos partidistas por favor.

1. Por cierto, a través de un comunicado, los integrantes de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional respaldaron categóricamente el llamado a la unidad nacional hecho por el Presidente de la República y se pronunciaron por defender siempre la soberanía nacional, el libre comercio y la integración comercial.

Los mandatarios blanquiazules reiteraron que “creemos en la libertad y en la equidad. En una relación bilateral respetuosa y equilibrada. Creemos en los principios y en los valores: en la asociación, no en la subordinación. En el poder del diálogo, pero también en el de la dignidad y la congruencia. La unidad del Estado Mexicano se expresa en esta comunidad de propósitos que defiende el grupo negociador. Confiamos en el acuerdo, pero estamos listos para responder con inteligencia y valentía ante otros escenarios. El país demanda en este momento unidad sin fisuras. Cuenten con nosotros. El interés nacional está por encima de todas las diferencias que pudieran existir, nuestra única bandera y nuestro verdadero compromiso se llama México”.

