MÉXICO NECESITA UN PRESIDENTE CONCILIADOR

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Un México polarizado y dividido, tiene pocas posibilidades de resolver sus problemas.

Próximo lunes 15 de marzo, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, rendirá su Quinto Informe de Gobierno.

¿Qué el presidente López Obrador plantó a los banqueros en su comida de este viernes?

Suspender Ley Eléctrica, justo y legal: Ismael García Cabeza de Vaca.

Toman protesta nuevos regidores en Reynosa.

Repatria la FGJ de Tamaulipas, cuerpos de guatemaltecos.

Este viernes, en el canal de Latinus, Carlos Loret de Mola presenta una entrevista con Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, una muy buena entrevista que hay que escuchar y analizar con calma y con una buena taza de café.

Fernández de Cevallos se remonta a un debate en un espacio de la mañana de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, debate que en los últimos días ha estado en la cabeza de ambos personajes, del presidente López Obrador y del “Jefe”, Diego Fernández de Cevallos.

Pero más allá de analizar quien de los dos ganó el encuentro, más allá de la lluvia de adjetivos y epítetos que ambos personajes se han dedicado en los últimos días, este encuentro, al igual que otros desencuentros del presidente, deben dejarnos en claro a los ciudadanos que, más allá de ideologías políticas, el país está enfrentado, dividido y mientras estemos así, la nación no avanzará en ninguno de los temas pendientes. De eso podemos estar seguros.

Y me parece que todos estamos en contra de los abusos, de la corrupción, de la violencia de la inseguridad, pero honestamente no le veo la cuadratura al círculo, la luz al final del túnel, el modelo me parece que no es el correcto. Y discúlpeme usted pero debemos buscar las soluciones de largo plazo para corregir el rumbo del país, y si, investigar los abusos y las raterías si, y castigar a quienes resulten responsables, pero basados en investigaciones científicas y profesionales que tengan como objetivo la persecución, sin dudarlo, de los delitos y no perseguir a los adversarios políticos.

Es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie una seria y profunda cicatrización de las diferencias entre los grupos sociales de México. Y es urgente que el primer mandatario opere como jefe de las instituciones nacionales y no como jefe de un partido político. Y es que a todos nos queda claro que si en la elección del próximo 6 de junio, el presidente pierde el control del Congreso de la Unión, MORENA deberá despedirse de manera anticipada de la presidencia de la república para 2024, porque la oposición no le daría margen de maniobra para actuar como lo ha hecho hasta hoy: que su bancada aplaste a la oposición sacando sus proyectos sin siquiera moverles una coma ni un punto.

Como ejemplo de esta forma presidencial de operar los asuntos públicos, está la iniciativa preferente que el presidente mandó al Congreso de la Unión apenas entrado el año, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, reforma que MORENA, en ambas cámaras, chistó sin moverle una sola coma.

Ahora, la cancha para los jugadores de la industria eléctrica cambió. El debate salió del Congreso para enquistarse en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan sólo un día después de su entrada en vigor, cuando un juez de distrito ordenó la suspensión temporal de la aplicación de la nueva norma, tras el amparo presentado por una empresa fotovoltaica.

Esta parece ser la primera victoria del sector privado frente a esta prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que las empresas energéticas, que resultaron las más afectadas por la nueva norma, consideran que ésta viola el principio constitucional de la libre competencia, al otorgar condiciones ventajosas a la Comisión Federal de Electricidad sobre las plantas de la iniciativa privada, muchas de ellas renovables, como las que se han venido instalando en Tamaulipas en los últimos años.

En el diferendo judicial, además de las empresas afectadas, están involucradas organizaciones ambientalistas, quienes contemplan presentar amparos para impugnar esta ley que, argumentan, choca con el derecho a un medio ambiente sano establecido en la Constitución.

Asimismo, algunos expertos anticipan que algunos partidos políticos de la oposición también habrán de presentar, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto no se ve, de ninguna manera, sencillo para el titular del ejecutivo federal.

Pero esto no es nuevo. El tema energético se ha convertido para el presidente López Obrador en casi una obsesión. El pasado 3 de febrero de 2021, con 4 votos a favor y uno en contra, el de la ministra Yasmin Esquivel, la Segunda Sala de la Corte invalidó, definitivamente, 22 puntos clave de la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía, en mayo de 2020.

Después de 7 meses de espera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los ejes centrales de la política eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que pretendía restringir la participación de las energías renovables generadas por el sector privado.

Tras este fracaso, con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente quería superar el impasse legal en el que habían acabado sus anteriores esfuerzos, empujando un nuevo modelo que elimina, entre otros aspectos, el principio de despacho económico, por el que las plantas más baratas son las primeras en subir su electricidad a la red.

Y entonces, gracias a este cambio, la CFE tiene la prioridad en el despacho, independientemente del costo o antigüedad de sus centrales, por encima de las plantas renovables en manos de privados, lo que aseguran los expertos atenta contra las inversiones privadas de jugadores del sector que ya han invertido mucho dinero en las plantas generadoras de energía eléctrica, y que por supuesto, no están muy contentos.

Así pues, López Obrador privilegio el desencuentro entre las partes y quiso imponer, de manera autoritaria, su visión, sin tomar en cuenta a los empresarios mexicanos, a los inversionistas en la materia y a todos quienes tienen que ver con este tema. López Obrador dio un manotazo en la mesa y las cosas se hicieron como el las deseo, sin que le quedara claro que este país es una democracia donde deben establecerse los mecanismos necesarios para no romper la gobernabilidad de México.

¿Qué pasará en las semanas por venir? Es difícil preverlo, pero el presidente lanzó una velada amenaza al juez que concedió el amparo, al anunciar que “vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares». Así lo afirmó en su conferencia de prensa matutina de este viernes.

Me queda claro que la política es compleja, pero como en una guerra, se deben observar reglas básicas si se quiere salir victorioso. Sun Tzu destacaba cinco reglas que todo general debe tener en cuenta: observación, valoración, cálculo, comparación y decisión. Y el buen político debe tener en cuenta todas ellas y seguirlas en ese orden:

1) Observar la realidad le ayudará a percibir las demandas sociales y la situación del país.

2) Valorar las cuestiones prioritarias, secundarias, urgentes o importantes.

3) Calcular las cuestiones que se pueden verdaderamente resolver, cómo, en qué plazo y qué réditos sociales y electorales le pueden reportar.

4) Comparar con lo que han hecho otros, previamente, es inevitable. Sin ningunear a nadie, hay que demostrar por qué tu opción es mejor que las de la competencia.

5) Evaluado y revisado todo lo anterior, es el momento de tomar decisiones y atenerse a ellas.

Y la que me parece, la regla de oro del gobierno, todo político tiene derecho a cambiar con el tiempo y matizar sus políticas, pero debe mantener una cierta coherencia, porque los vaivenes bruscos y la apariencia camaleónica crean desconfianza y rechazo.

A lo largo de mi vida, he aprendido que el diálogo es la herramienta más importante de la política. Y hay que hacer uso de él. Sentar a las partes para buscarle la mejor solución para todos, la más inteligente y la más sensata y la de más largo plazo, porque lo que no se vale es el autoritarismo, el querer aplastar a los adversarios, por sacar adelante una idea o un proyecto que a lo mejor no es el mejor.

Por ello, por el carácter presidencial, por su proclividad a salirse con la suya y a decir una cosa hoy y otra mañana, es que el grupo de los empresarios más fuertes de Nuevo León están recelosos, dado que les ofreció revisar el tema de la Ley de la Industria Eléctrica y el del outsourcing y en ambos no les cumplió, aún y cuando ellos, los hombres más ricos de la sultana del norte habían aceptado pensar el apoyo a la candidata de MORENA al gobierno de Nuevo León. Con este diferendo y el incumplimiento de los ofrecimientos presidenciales, el rumbo regiomontano podrá cambiar con destino al 6 de junio.

Y yo reitero, de perder el partido del presidente y sus aliados la mayoría en San Lázaro, podría consolidarse el adiós anticipado a la 4T.

1. El próximo lunes, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rendirá su Quinto Informe de Gobierno, por lo que es muy importante estar atento para escuchar las palabras del mandatario tamaulipeco, quien tendrá varias nuevas que compartirnos. Desde nuestro sitio de Facebook, estaremos compartiendo con usted las incidencias de esta importante ceremonia republicana para Tamaulipas y los tamaulipecos. 2. Anoche, la periodista MaryCarmen Cortés, publicó en su cuenta de twitter: «Pues con la novedad de que @lopezobrador_ canceló la comida con los banqueros -de este viernes- tras la clausura de la 84a Convención de @AsocBancosMx, porque se va de gira. Esa actitud presidencial es, a todas luces una falta de cortesía y diplomacia para con los hombres del dinero de este país. ¿No les parece? Y está bien que sea el presidente de México, pero, precisamente por eso, debiera cambiar las formas. 3. La decisión de los jueces de suspender la Reforma Eléctrica, a la que ya le han bautizado como “Ley Combustóleo”, es una medida justa y legal, Así lo afirmó el senador por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, quien así se expresó de la determinación de los ministros de otorgar varios amparos, con efectos generales, para salvaguardar los derechos de la industria y los consumidores.

“Esto representa -dijo Ismael- un grave retroceso para el país, por lo que los jueces que determinaron suspender la Reforma Eléctrica buscan proteger al planeta, ya que se requiere de energías limpias y renovables en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Finalmente, el legislador tamaulipeco aseguró tener “confianza que, en su momento, se nos dará la razón y se emitirá una resolución definitiva, lo que permitirá que todos los generadores de energías limpias tengan libre competencia y se pueda mejorar el medio ambiente y disminuir la contaminación”.

Y, quizás, yo agregaría, que esta decisión judicial representa la sana separación de los poderes en México, aunque a algunos no les guste y su única salida sea la agresión, el insulto fácil y la amenaza.

3. La Sesión Ordinaria de Cabildo en el Ayuntamiento de Reynosa, se realizó este viernes a distancia, y sólo asistieron los nuevos integrantes del cuerpo edilicio, quienes suplirán temporalmente a los titulares, quienes tomaron protesta del cargo. Ellos son nueve regidores suplentes quienes, de acuerdo a la Ley, sustituyen de manera temporal a quienes pidieron licencia al cargo con anticipación.

Ellos fueron, el Quinto Regidor, Pastor Ignacio Lozano Higa; el Décimo Regidor, Armando Michel Castillo Guerrero; la Décimo Segunda Regidora, Cinthia Michel Ramos Sandoval; el Décimo Noveno Regidor, Hugo César Olvera García.

También rindieron protesta, la Décimo Sexta Regidora, Maira Rosalinda Delgado Martínez; el Vigésimo Primer Regidor, Vicente Alejandro González Delgadillo; la Cuarta Regidora, Martha Patricia Rubio Moncayo; la Décimo Cuarta Regidora, Myriam Guadalupe Ramírez Martínez; y Ramiro Garza Treviño, quien protestó como el Regidor Décimo Séptimo.

Desde estas líneas, por supuesto una felicitación a la Regidora, Martha Patricia Rubio Moncayo, quien sabemos hará su mejor esfuerzo, como siempre lo ha hecho, y llega al Cabildo de Reynosa para apoyar a la sociedad reynosense. ¡Felicidades!

4. Dentro de las malas nuevas que provocó el asesinato de las 19 personas, en el ejido Santa Anita, en el municipio de Camargo, una buena: este viernes fueron repatriados los restos de los 16 guatemaltecos, bajo un protocolo de entrega de los restos, en donde participaron funcionarios tamaulipecos y guatemaltecos, entre ellos el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro Flores.

La comisión mixta que participó, estuvo integrada por psicólogos, trabajadores sociales, médico, antropólogo y genetista forense, así como asesor jurídico victimal y ministerios públicos, quienes atendieron los protocolos correspondientes en materia de derechos humanos.

Hoy las familias de las víctimas, seguramente, ya les dieron cristiana sepultura. Que descansen en paz.

