POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MEXICO NO DEBE MEDIR FUERZAS CON EEUU: GUSTAVO MADERO

La aplicación de un arancel del 5 por cierto a todos los productos mexicanos con lo que emplazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de México para que frene la inmigración ilegal y recupere el control del país de los carteles de las drogas, aún no entra en vigor, lo que podría ocurrir hasta el 10 de junio, pero, pero, pero, en México ya se armó por eso un escándalo mundial.

Tan pronto trascendió el hecho de inmediato el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta al mandatario norteamericano en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de imponer cada mes un arancel del 5% a las importaciones mexicanas, el que se podría elevar gradualmente hasta el llegar al 25% “si México no frena los flujos migratorios”.

En la misiva López Obrador le propone a Donald Trump profundizar el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, “por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy un cobarde ni timorato sino que actúo por principios; creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”.

El mandatario nacional afirma en su carta que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y llama a Trump a buscar una solución en conjunto “para resolver éste penoso asunto”.

Como analistas políticos creemos que López Obrador en su carta dijo cosas que no debió de haber dicho como el que “no le falta valor ni es un cobarde ni un timorato”, porque eso ya huele a pleito ranchero y creemos que por ahora no es el momento de que México mida fuerzas con Estados Unidos, como lo hace ver el presidente de la Comisión de Economía de Senado, Gustavo Madero Muñoz (PAN).

El legislador y destacado líder panista dijo que en un guerra comercial México saldría perdiendo, por la asimetría respecto de la economía estadounidense y señaló que el 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense.

Planteó que el Gobierno Federal debe atender los intereses nacionales y al efecto debe adoptar compromisos claros y verificables en materia migratoria que reclama Trump.

Apuntó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser firme cuando Estados Unidos exige compromisos de dejar de ser la puerta de entrada de migraciones de múltiples países, acciones que pueden realizarse sin afectar los derechos humanos.

Este serio y grave problema que confronta a los gobiernos de Estados Unidos y México hay que manejarlo con guantes de seda y toda la diplomacia del mundo, porque aquí no caben las bravatas, ya que solo vendrían a complicar más las cosas y a tensar las relaciones entre ambos países.

López Obrador, dolido por la embestida, dijo que la medida anunciada por el mandatario estadounidense no conviene a los mexicanos, pero tampoco a los habitantes de la Unión Americana, lo que queremos suponer Donald Trump no desconoce.

AMLO dijo confiar en que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, rectifique su postura de que a partir del 10 de junio impondrá 5% de arancel a todos los productos importados mexicanos, a menos de que frene el flujo migratorio.

A decir verdad lo sucedido no debe de sorprendernos ya que lo más lógico y hasta normal es que surjan problemas entre dos gobiernos vecinos, cuando uno es de la Izquierda y el otro de la Derecha, que es el caso entre México y Estados Unidos, por lo que entre las dos partes se deberá buscar atemperar el problema, en lugar de hacerlo más grande.

Por su parte la dirigencia nacional del PRI demandó al gobierno federal asumir una postura firme frente a las políticas arancelarias que pretende aplicar el gobierno de Estados Unidos. También pidió defender los intereses de nuestro país y pronunciarse en contra de la medida anunciada.

Por cierto a través de un comunicado el PAN urgió a López Obrador a corregir de inmediato sus decisiones, políticas clientelares y estrategias, pues hasta el momento han mostrado ser un “fracaso”. Agregan que los mexicanos esperan resultados , no culpas ni pretextos. Es tiempo de tener más seguridad y mayor crecimiento económico.

“No más cancelaciones caprichosas de proyectos estratégicos como el Aeropuerto de Texcoco, ni programas que permitan generar productividad como el de las estancias infantiles. El gobierno federal está obligado a corregir sus malas decisiones para que México no retroceda al Siglo XX”.

Definitivamente el interior del PRI las cosas andan mal y de malas, ya que los aspirantes a la dirigencia nacional del instituto político no han logrado ponerse de acuerdo con la elección de un candidato de unidad y por el contrario 11 de los 12 gobernadores del PRI han dejado ver su preferencia por el gobernador de Campeche, Alejandro “Alitas” Moreno.

Pero, pero, pero, los cinco aspirantes restantes Ulises Ruiz, José Narro Robles, Ivonne Ortega, Lorena Piñón y Ramón Martel, se reunieron en un restaurante de Polaco, en la Ciudad de México, los que acordaron formar un bloque para garantizar la imparcialidad del proceso de la elección interna que el partido realizará en septiembre. Lo que ha dado pie a que salga al aire la posibilidad de una fractura en el PRI, con esa actitud, lo que a decir verdad para sería muy lamentable, ya que acabarían matándose solos.

Si que hizo daño la tromba que azotó a San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, por lo que el Ejército Mexicano implementó el Plan DN-III-E para ayudar a la población de los tres estados afectados por las primeras lluvias de la temporada, lo que provocó inundaciones y graves afectaciones, dejando varados más de 400 vehículos que en las calles fuéron arrastrados por la corriente, habiendo logrado evacuar a las personas que se encontraban dentro de las unidades motrices.

En marco del Día de la Marina Nacional el diputado y presidente del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, lamentó los hechos ocurridos en la Huacana, Michoacán, en donde un grupo de civiles agrediéron y sometiéron con violencia a miembros del Ejército Mexicano por lo que el legislador y representante popular hizo un llamado al gobierno federal para que éstos hechos no queden impunes.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia de graduación en la carrera de Médico Cirujano, así como de Profesional Asociado en las áreas de Laboratorista de Análisis Clínicos, Administrador Biomédico y Rehabilitación Física, de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, evento que se llevó a cabo en el Teatro Principal del Espacio Cultural Metropolitano.

En el marco de la ceremonia el rector de la UAT, Suárez Fernández, hizo la entrega de Constancias a los egresados y de reconocimiento a los estudiantes más sobresalientes de la generación.

Acompañado del Director de la Facultad de Medicina de Tampico, Enrique Alvarez Viaña y por el Secretario General de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, Suárez Fernández felicitó a los graduados y agradeció a lo padres de familia la confianza que han depositado en la UAT para la formación profesional de su hijos.

