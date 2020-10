¡MÉXICO NO ES MONARQUIA, PRESIDENTE!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

En una de esas y se le hace al presidente López Obrador que truene el Pacto Federal.

La FECANACO de Julio Almanza Armas propone la Consulta para que los tamaulipecos decidamos si nos vamos o nos quedamos en el Pacto Fiscal.

¿Consultas en lugar de desarrollo? No pos sí.

Nueva pérdida de PEMEX, ahora en el tercer trimestre.

A esta historia que le cuento a continuación, todavía le quedarán muchos capítulos por escribirse. Y es que en la vida aplica la máxima de que con la vara que midas serás medido. Eso pasa a pesar de todo lo que usted me quiera argumentar en contra, opiniones todas ellas muy respetables, pero este es un karma de vida.

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, lo hizo con un dejo de resentimiento que ha aplicado a las acciones que como gobierno ha llevado a cabo: su desprecio hacia los medios de comunicación, su resentimiento hacia los ciudadanos que durante más de doce años no le dieron su voto y no se diga el odio contra sus adversarios.

Ahí el odio que el de Macuspana le tiene a Felipe Calderón, “odio con odio jarocho”, dirían algunos. Y de ahí los adjetivos que le ha endilgado al ex presidente y su rabiosa operación política por desaparecerlo de la faz de la tierra.

Todo lo que hace el presidente, lleva chanfle. Todo. Y entonces la furia con la que trata a los gobernadores, no sólo que no piensan como él, no, detesta a los gobernadores que no hacen lo que él dice. Y para ello tiene herramientas políticas, legislativas y financieras para “castigar” a quienes tienen la osadía de llevarle la contra. Y una de esas herramientas es el pacto fiscal.

Lo que empezó hace algunos meses como el grupo de los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, en donde participaban 7 de los 32 mandatarios del país, ya se convirtió en una Alianza Federalista, en donde participan 12 mandatarios de todos los partidos políticos. Pero, no crea que son los únicos. Hay más mandatarios que simpatizan con esta Alianza, y muchos que, desde la clandestinidad simpatizan, son gobernadores del mismo partido del presidente.

Pero hay que entender por qué los mandatarios que no se han manifestado en favor o en contra del status quo del país, simpatizan con los gobernadores aliancistas. No podemos dejar de lado el espíritu monárquico que envuelve al gobierno del presidente López Obrador. Por ello, Andrés Manuel López Obrador usó la fuerza que tiene, todavía, en el Congreso de la Unión, para hacerse de un presupuesto que cumpliera con sus expectativas, extinguió los 109 fideicomisos y otras acciones que desde el legislativo ha construido en beneficio de su proyecto de gobierno.

Asimismo, se ha confrontado con los ejecutivos estatales desde que asumió el poder, a grado tal, usted lo recordará, en sus primeros periplos por el país les organizaba abucheos a los gobernadores para “hacerles sentir quien mandaba en el poder”, avasalló a la Corte en el tema de la consulta contra los expresidentes y ahora les pide a los gobiernos de los estados que consulten a sus ciudadanos para ver si las entidades quieren salirse del Pacto Federal.

Yo como ciudadano observo que en este momento el presidente está exacerbado. Y una de dos, o quiere que los mexicanos hagamos lo que él quiere o quiere acabar con el país. Como sea, con cualquiera de las dos opciones el escenario en el horizonte se ve muy complicado. Porque una crisis económica como la que estamos atravesando en este momento con escenarios difíciles como los que están por venir, un país empobrecido como estamos, con un sector productivo lastimado, la pandemia y el rebrote por venir, estaría siendo una receta para el desastre.

Pero el presidente es un hombre que sólo escucha a sus aplaudidores y no a quienes le plantean una realidad, por triste que sea. “¿Qué horas son? Las que usted ordene señor presidente” Y me parece que ese no debe ser el modelo para hacer de México un país fuerte, competitivo, comprometido por las clases más vulnerables y donde haya, pero que realmente haya, oportunidades de desarrollo.

Hoy vivimos una nación enfrentada, entre buenos y malos, entre chairos y fifís y al borde del rompimiento, lo que a ningún ciudadano nos conviene. Las dádivas han sido una solución momentánea. La solución a largo plazo es preparar a todos los mexicanos para pescar y ofrecerles las condiciones para hacerlo.

El enojo de los gobernadores por la desigualdad en el Pacto Fiscal no tiene nada que ver con acciones perversas, sino con un legítimo deseo de igualdad presupuestal para los mexicanos. Pero si eso les cuesta trabajo entenderlo, imagínese temas más complejos. Y es que parece que el presidente López Obrador no ha entendido que México no es monarquía.

Por lo pronto, en lugar de ponernos a trabajar en lo importante, nos han obligado a organizar consultas ciudadanas. ¿Ah sí? ¡Que padre!

1. Por lo pronto, la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, organismo que aglutina más de 17,000 empresas organizadas en 12 cámaras de comercio, propuso que en el próximo proceso electoral del 2021; dónde se realice una consulta pública a los ciudadanos sobre si desean la permanencia o salida de Tamaulipas del Pacto Fiscal con la Federación. Así lo anunció, Julio César Almanza Armas, presidente de este organismo empresarial, al acusar que el presidente, durante la conferencia mañanera de este martes, destacara que no se encuentra interesado en escuchar a los gobernadores de la Alianza Federalista, conducta que el presidente de FECANACO calificó de preocupante, al considerarla una expresión unilateral de cerrazón al diálogo.

Ante ello, Almanza Armas propuso que todos los gobernadores de esta alianza federalista impulsen en sus estados consultas populares para decidir el futuro presupuestal y de desarrollo de las entidades, a través de la permanencia o salida del pacto fiscal. Y considero que si no hay unidad entre estados y federación lo más conveniente es que se divorcien y que los estados se mantengan solos.

Y es que, en el caso de Tamaulipas, de cada peso que aporta el estado a la Federación, solamente regresan 14 centavos lo que constituye una “conducta federal inequitativa” que afecta a todos los sectores sociales y productivos del Estado.

2. Y el tema del pacto federal tenía que reventar, En una relación que se ha ido devaluando a lo largo de 40 años, los Estados ya no aguantaron más y el hilo terminó por reventarse. Un pacto fiscal creado en la década de los setentas, que repartía 51% a la Federación y 49% a las entidades, mutó para convertirse en una relación amo y esclavo, en donde hoy en día, estados como Tamaulipas, trabaja para darle 76 pesos de cada 100 pesos que recauda al gobierno central y el resto, regresa como limosna para lo que alcance, y que por supuesto no alcanza para cubrir las muchas necesidades que tienen los tamaulipecos.

Y al negarse tajantemente a dialogar sobre el tema con los gobernadores, Andrés Manuel López Obrador, argumentando que atenta contra la investidura presidencial, el presidente abrió la puerta para que los gobernadores de la Alianza Federalista preparen su consulta popular para preguntarle a los ciudadanos de estas entidades si quieren que este dinero que, ellos mismos producen, se vaya a los estados consentidos del Presidente o venga de vuelta en obras y proyectos para reactivar la economía tan golpeada por el efecto Covid-19.

Tal vez el presidente no le esté midiendo correctamente el efecto de este reto, pero su misma estrategia le podría jugar en contra poniendo en entredicho su autoridad, alcances y popularidad, en urnas especiales, donde por sentido común, la ciudadanía se manifestará en apoyo a sus gobernadores y dándole la espalda abiertamente a la famosa 4T.

3. Petróleos Mexicanos registró una pérdida integral de 1.9 mil millones de pesos en el tercer trimestre del 2020 por la depreciación del peso frente al dólar, según reportó la petrolera en sus estados correspondientes al periodo enero-septiembre. ¿Sí? ¿Será? Mmmmmmmmm… Logros, sin duda, de esta 4T.

