T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MIGUEL BARBOSA HUERTA, LLORA SU DERROTA: ¿SERÁ PREMIADO?

LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, es un político cínico, vivales, oportunista, pero además mediocre, defraudador, usurpador y mentiroso, al que, “la suerte ya no lo favoreció”, porque “no ganó la gubernatura de Puebla”, escaño que pretendió obtener haciendo uso y gala del poder político del hoy Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero “para su desgracia “el tiro le salió por la culata” y que bueno, porque a potenciales “delincuentes con charola” como lo es éste pelafustán, ya no debe dárseles cabida en los espacios públicos, porque a esta clase de sujetos “de baja caterva moral”, se les identifica por ser unos auténticos mercenarios y hambrientos del dinero ajeno.

SIN EMBARGO, tengan la certeza que, el derrotado aspirante a Gobernador por el Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, por su influencia y amistad cercana con AMLO, en breve, lo habremos de ver un nuevo espacio público, de eso no hay duda alguna, porque a todo político vivales y oportunista como lo es este señor, se les brindan “PREMIOS DE CONSOLACIÓN”. ¿Será Premiado?.

EJEMPLOS de esto hay muchos en el país y aquí en Tamaulipas por citar evidencias, están el cargo de delegado del Gobierno Federal a favor de José Ramón Gómez Leal “el JR”, quien perdió la elección cuando buscó la alcaldía de Reynosa, al ser superado ampliamente por la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez y en Nuevo Laredo Heriberto “El Tico Cantú”, quien pretendió ser Diputado Federal y fue derrotado a manos de Salvador Rosas y donde también ganó, de manera clara el alcalde Enrique Rivas Cuellar, quien pasó por encima del ex priista, apoyado por Morena Ramón Garza Barrios.

YO CREO y considero con todo respeto que, “si el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, comulga con la honestidad, la transparencia y, se ha manifestado enemigo de la corrupción y la impunidad, “está fallando cruelmente a sus propios vaticinios”, porque al brindar cargos “como premios de consolación” a estos políticos mercenarios identificados a plenitud, primero que nada “no está cumpliendo su palabra”, pues darle chamba a políticos que le hacen daño al país, estados y municipios, ESO NO ES PARTE DE LA YA FAMOSA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, a la que él hace alusión con mucho fervor y encono.

PORQUE si hablamos de Miguel Barbosa Huerta, a quien derrotó arteramente la hoy Gobernadora de Puebla MARTHA ERIKA ALONSO, es porque la sociedad poblana ya no quiere por nada del mundo a esta lacra social. Pues Barbosa, “toda su vida” ha tenido trabajo político haciendo uso de los puestos plurinominales, en los que no invierte ni un solo peso para campañas, pero que sí, “LE HAN SERVIDO PARA AMASAR ENORME FORTUNA” como ya se le ha puesto al descubierto, de ser propietario de millonarios bienes muebles e inmuebles.

Y SI HOY el pueblo de México, decidió con su voto apoyar a un Presidente como Andrés Manuel López Obrador, que desea hacer bien las cosas por el bien del país, como él mismo lo ha reiterado, él, naturalmente, debe por obviedad, hacer a un lado a los actores que le hacen daño al pueblo mexicano. Por lo que, de otorgarle un espacio público a Luis Miguel Barbosa Huerta, “eso representaría más de lo mismo” y esto tiene que entenderlo el propio AMLO, porque apoyar a individuos “malandrines” como Barbosa, sería continuar “contaminando el ámbito político mexicano”. Creo que, al buen entendedor “pocas palabras”.

A ANDRÉS MANUEL López Obrador lo abordé en breve pero sustanciosa charla-entrevista en un acto de su campaña, en la plaza pública Presidente Lic. Benito Juárez García, acá en la frontera en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, estando presente el ahora ex regidor Alfredo Ruan Padilla, maestro del CBTIS 73 de ese municipio y AMLO a mi primer pregunta me dijo que “el no comulgaría con más de lo mismo”, porque caer en los actos de corrupción e impunidad, “sería fallarle al pueblo” y esa postura jamás la adoptaría. Pero lamentablemente, está arropando a individuos perversos que no son otra cosa más que “dinosaurios políticos” Y eso a juicio del pueblo, “debería evitarlo”.

ENSEGUIDA le pregunté que, si llegaba a Presidente “sería petulante, engreído y arrogante como Enrique Peña Nieto y me dijo que no”, comentándome de manera sencilla y amable que me atendería como a todos los mexicanos “en los Pinos”, pero de inmediato se retractó, subrayando que ahí no, que lo haría en Palacio nacional, porque él no viviría en “Los ¨Pinos”, porque su residencia sería otra, una casa como la de cualquier otro ciudadano y esto ya lo cumplió. Abriendo “los Pinos al Público” allá en la ciudad de México, gesto que todo mundo le ha vitoreado con gusto, dada su sencillez y humildad.

PERO CREO que ahora falta que el Presidente López Obrador, cumpla “no haciendo uso de políticos con negras historiales”, como es el caso que nos ocupa de Miguel Barbosa Huerta, fracasado aspirante a Gobernador por el Estado de puebla y otros que también iremos mencionando, Porque debe recordarse que “HABLAR ES FÁCIL, LO DIFÍCIL ES CUMPLIR” y por eso, seguiremos viendo el escenario político que se desarrolla en el nuevo Gobierno de México.

ESTO a lo que aquí hago hincapié, es para señalar que, “si se desea hacer un trabajo productivo” y por supuesto preponderante, respetuoso y responsable para bien de la sociedad nacional, tiene, el ejecutivo federal que cumplir a cabalidad sus promesas, no cayendo en los errores garrafales, como “son el más de lo mismo” y tolerando los actos de corrupción, impunidad y desde luego las posturas mercenarias de políticos de baja calidad moral, como el perdedor candidato de MORENA a Gobernador por Puebla LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, el quien quiera o no, tendrá que reconocer que “a él, los poblanos los repudian” y a nivel nacional, “es más de lo mismo” y eso, en mi particular punto de vista, tiene que tomarlo muy en cuenta y con todo respeto, el mismo Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tendrá que ver la decisión de los poblanos como un acto meramente democrático.

PUES SERÍA una imprudencia, “no ver con claridad” que tipo de actores políticos, “ya no son convenientes” para el futuro político mexicano y consecuentemente, el nuevo Gobierno evite tolerar, solapar y proteger a potenciales “delincuentes de cuello blanco”, como muchos que ya están incrustado en el nuevo Gobierno federal, tema por el cual creo que en plan razonable, ya no se permita más a esos mediocres, pero vivales que buscan nuevas chambas o espacios públicos “para seguir haciendo dinero o amasando más fortuna”, como repito, ya le ha salido a la luz pública al mentado LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, porque el muy cínico, “en su “3 de 3”, por su habilidad de político falaz, “mintió arteramente y el propio mandatario mexicano lo sabe”, como de igual manera, lo sabemos todos los mexicanos.

OJALÁ y las cosas cambien para bien de los mexicanos.

Y FINALMENTE, les diré que, sería bueno que Miguel Barbosa Huerta, deje de llorar y entienda que, “su ciclo en política ya ha fenecido”, porque él, ES MAS DE LO MISMO. Pero veremos si AMLO lo arropa o cobija y de lastima le da chamba a este perverso vividor del erario público, pero además que no ande de “vil rajón” y, reconozca que, MARTHA ERIKA ALONSO, es la nueva Gobernadora de Puebla, tras darle la severa tunda electoral que, “el referido mequetrefe, no ha podido superar”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

