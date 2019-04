HIPODRÓMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

MILES DE REGIOS TURISTEAN EN TAMAULIPAS

Dice un refrán popular que una imagen dice más que mil palabras. En este mismo espacio le platiqué hace algunos días que una estación de radio de Monterrey sacó al aire algunos anuncios en donde invitaba a los turistas regios a quedarse en Monterrey en estos días de asueto y no venir a Tamaulipas por lo “inseguro de las carreteras de nuestro estado”.

¿Pero basados en que pudieron decir tal absurdo? Me parece, y así lo escribí, una barbaridad y una volada que tenía como objetivo tratar de que los turistas se quedaran allá y no vinieran a Tamaulipas, para que la derrama económica no se viniera para nuestra entidad.

Pero, mire usted como son las cosas. Al final del día lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo. Y a partir de este miércoles y con más ganas este jueves, por la carretera Monterrey-Ciudad Victoria, miles de regios se trasladaron a los atractivos turísticos de Tamaulipas, buscando disfrutar de estos días de asueto, lo que deja claro que nuestro estado no pierde su atractivo ni para los neoleoneses ni para los coahuilenses ni para los potosinos.

Así que este jueves, le decía, miles de regios llegaron a Tamaulipas para disfrutar sus días de asueto de semana mayor. Asimismo, los comentarios vertidos por los visitantes sobre la seguridad en las rutas carreteras dan cuenta que el operativo desplegado por el Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Federal y los municipales, fue el correcto, porque garantizó no sólo la tranquilidad de los visitantes, sino que permitió multiplicar por miles el arribo de los visitantes a tierras cuerudas.

Datos de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, hasta la madrugada de esta jueves, dan cuenta de más de medio millón de visitantes, faltando la contabilidad del jueves, viernes y sábado de la semana mayor, lo que podría multiplicar por mucho el arribo de visitantes y, es esta una apreciación personal, que al final de este periodo vacacional, Tamaulipas romperá este año un nuevo record de visitantes recibidos en este periodo de Semana Santa.

Y, reitero, no es casualidad, sino el resultado de un trabajo serio y comprometido el fortalecimiento del sector turístico de Tamaulipas, bajo la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca: se ha reconstruido la confianza ciudadana, lo que ha permitido la recuperación de espacios e inversiones que han beneficiado al sector turístico.

Durante la temporada vacacional de invierno de 2018, Tamaulipas recibió un millón de visitantes, generando con ello una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos, lo que permitió alcanzar un crecimiento de alrededor de un 3.5% en comparación al periodo vacacional invernal de 2017.

Y en total, durante 2018, Tamaulipas registró un incremento en el flujo de visitantes relacionados con el sector del turismo, estimándose que en total habrán visitado el estado, cerca de 8 millones de paseantes, representando esto un incremento superior al 5 % con respecto a los visitantes que eligieron las tierras tamaulipecas durante 2017 como destino de paseo.

Ello significa que Tamaulipas en el sector turismo va bien, muy bien. Y ello es una buena noticia porque ese incremento de paseantes se traduce en una importante derrama de recursos financieros que, independientemente de fortalecer la economía del sector, fortalece también la economía de las ciudades.

Me parece que Tamaulipas arrancó en buenos términos el periodo vacacional de semana mayor. Ahora, sólo restará el cierre del periodo vacacional, pero reitero, miles de regios siguen prefiriendo tierras tamaulipecas como destino de paseo.

1. Los candidatos a diputados locales han aprovechado los días de Semana Santa para llegar a los posibles electores y convencerlos de sus propuestas de campaña. Quienes han taloneado más que los otros, sin duda, han sido los abanderados del PAN en todo el estado, quienes no han bajado la guardia en estos días de asueto.

