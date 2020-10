MIRAR HACIA ADELANTE, ya se dio el paso importante en la vida de la capital.

EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

Ya se dio el paso importante en la vida de la capital de Tamaulipas.

El Cabildo local admitió la licencia por tiempo indefinido para ausentarse de sus labores al ahora ex alcalde de Ciudad Victoria Dr. Xicoténcatl González Uresti.

Todo por el bien del municipio de Victoria y sus habitantes quienes esperan ver que sus demandas sociales sean escuchadas y atendidas.

Por lo pronto para las tareas administrativas y mientras el Congreso del Estado designa un alcalde sustituto, queda en labores de alcalde el regidor Edgar Javier Valdez Saldivar.

Y la terna que se propuso en el Cabildo victorense y que se enviará al Congreso del Estado de Tamaulipas para que en el seno de ese poder se designe al nuevo alcalde de la capital estatal quedó así…

1.-Ma. Del Pilar Gómez Leal; 2.-Cecilia del Alto López; y 3.-Arturo Soto Alemán.

De ellos saldrá el nuevo alcalde que con toda seguridad se esforzará por darle respuesta positiva a la ciudadanía victorense en sus demandas sociales.

Y también estoy seguro que desde el gobierno del estado de Tamaulipas se redoblará el esfuerzo para en conjunto con el alcalde sustituto, quien sea el elegido(a), trabajar fuertemente por la ciudad.

Vaya pues, ya pasó el tema de la licencia del ahora exalcalde Xicoténcatl González Uresti, ahora únicamente nos queda seguir caminando como ciudad, mirar hacia adelante y dar un voto de confianza para quien encabezará el gobierno municipal victorense.

Mirar hacia adelante en beneficio del municipio de Victoria y que cada quien haga lo que le corresponda para hacer de esta ciudad un buen lugar para vivir, para criar niños como siempre se ha sostenido, por su urbanidad, por lo corto de sus distancias, por su tranquilidad, pero sobre todo por la calidad de su gente.

A qué se enfrentará el alcalde(sa) sustituto(a), bueno, se verá cara a cara con los trabajos inconclusos y lo que no se hizo a pesar de lo urgente o necesario, pero quien gobierne a Ciudad Victoria, no estará solo(a) sino que estará apoyado(a) por la ciudadanía que aún no pierde la esperanza de que Ciudad Victoria recupere sus glorias de buena ciudad con sus camellones arbolados y buen trazo de sus anchas avenidas, y también tendrá, estoy seguro, el respaldo del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca que ha vivido en la capital tamaulipeca en dos períodos distintos de su vida, cuando fue diputado local del PAN y despachaba como legislador en el Congreso del Estado y ahora que es gobernador del Estado y vive en Casa Tamaulipas.

MAQUIAVELITO

…Hoy hace 4 años inició un movimiento para recuperar la grandeza de Tamaulipas, el orgullo de ser tamaulipecos y aquello que no se compra ni con toto el dinero del mundo: la confianza. ¡Que sigan soplando fuerte los vientos de cambio! (Roberto Cepeda en Twitter).

