POR ESAS CALES DE DIOS

Misiles contra el cartel de Carlos Salinas De Gortari.

El Lic. Juan Ramon Collado Mocelo, la CORRUPCIÓN y SIMULACIÓN la convirtió en algo LEGAL.

# La verdad, benditas las redes sociales, de todo se dice y todo es tema, pero existe gente que no le entiende a esto en relación al gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, de las medidas que ejecuta en esta Cuarta Transformación del País si se recuerda las tres veces que fue candidato a la Presidencia de la República ha dicho de frente a los mexicanos de sus planes sobre cómo gobernar y lo que se tiene que construir para sacar adelante al país, como el mismo lo dice en sus conferencias mañaneras: ¿Por qué creen que los treinta millones de mexicanos que votaron por él? Porque esos treinta millones de votos fueron de personas que aman a su país, quieren lo mejor para las nuevas generaciones, que le entendieron a AMLO, dispuestos a jugársela, ya que lo que estaba pasando en el país era insostenible: la CORRUPCIÓN y SIMULACIÓN; los treinta millones de votos que si existen, esas personas que salieron a sufragar demostraron todo un movimiento que se llamó “MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL” “MORENA” un movimiento que sin romper un solo vidrio simplemente avanzó con cordura y razón, sobre todo recorriendo el país muchas veces y escuchando a la gente de frente, a la gente siempre le dijo lo que iba a construir: una refinería y que lo haría en Dos Bocas Tabasco, que se realizaría el Tren Maya y que daría becas, pensiones para acabar la CORRUPCIÓN y la SIMULACIÓN, que revocaría la mentada Reforma Educativa de Peña Nieto etc. Etc. Y todo eso repito, lo dijo en todas la plazas públicas del país, en todos los municipios, nunca pregonó mentiras ni cosas que no se podían realizar, treinta millones de votos naturales le entendieron y este hombre que lleva ya casi 8 meses como Presidente de la República número 79 después de buscarla por 18 años y pasar a la historia de México desde que tomó posesión el primero de diciembre de 2018 y hasta el 2024, por su gran hazaña y todo lo está cumpliendo en los pocos meses que tiene de gobernar ha cumplido el 70% de los 100 compromisos que se trazó para este año.

# La mafia del poder no es algo abstracto: si existe, tiene nombre y apellido, que nos hagamos pendejos es otra cosa, la mafia del poder no tiene partidos políticos y precisamente quiere aniquilar al Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador; la detención del Lic. Juan Collado en días pasados claro que si es un golpe muy fuerte a la estructura de alto nivel de esta mafia, de este cartel; del abogado Collado en pocos días se ha escrito tanto en columnistas, de la vida de Rey al que estaba acostumbrado era un abogado poderoso encargado de legitimar lo ilegal; eh ahí el asunto, lo peligroso para este personaje que está en la cárcel para el gran grupo de mafiosos que están en contra de AMLO, todo lo que sabe el Lic. Juan Collado de los delincuentes de cuello blanco pienso o que lo sacan inmediatamente de la cárcel sus aliados o lo matan… Es toda una detención de novela del escritor Mario Puzzo, pero claro que esto que está pasando en México es real… El refrán dice que en la cárcel se demuestra la amistad es decir, los verdaderos amigos, el problema de Juan Collado es que sus amigos son precisamente los personajes de la mafia del poder y pues ellos jamás se pararán en la CÁRCEL a visitar al hermano en desgracia, al hombre, al profesionista, que se encargó de que la CORRUPCIÓN y la SIMULACIÓN se convirtieran en algo LEGAL.. Es Cuanto.