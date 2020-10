SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MON MARON REAFIRMA SU TRABAJO Y COMPROMISO

EDMUNDO JOSE MARON MANZUR es el nombre del diputado local que Reconoció a los jóvenes y lo motivo a ser lo que ha llegado a ser como empresario, asi como un servicio de la comunidad.

MON MARON dijo que la esperanza se puede y se tiene.

NO CREIA EN LA POLITICA y dijo que no Valia la pena intentar cambiar las cosas, pero encontró gente que cree igual que el que hay que intentarlo.

Por lo que como diputado ha apostado a reconocer el trabajo y acción de los jóvenes y por ello promovió para que un joven desde los 15 años pueda abrir una cuenta bancaria siendo ya un joven responsable.

Y en los municipios se gestionó que se instale el cabildo abierto como a los jóvenes se les tome en cuenta en la toma de decisiones públicas contando con medidas como esta para que los jóvenes.

Dijo el diputado local MON MARON que tiene la total convicción de trabajar activamente en mas gestión social en favor de su distrito asi como en favor de los tamaulipecos.

Asumiendo que lleva los valores suficientes porque asi lo inculcaron sus padres y a quienes les reconoce el esfuerzo que siempre han hecho.

Como reconoce a los jóvenes para que participen en el deporte y en actividades que se desarrollen siempre en bien de la sociedad.

Se declaró Panista y auténtico defensor de las propuestas de los jóvenes a un año de labores legislativas.

OLVIDA SU DISTRITO Y AMBICIONA LA PRESIDENCIA MUNICIAL

UN RIDICULO real ha venido haciendo el diputado federal HECTOR VILLEGAS al frente de su función como legislador y ha perdido la brújula política pues ya no sabe para donde va, lo que si es que algunos medios de comunicación paleros le hacen el paro y le publican buenas notas para desquitar el sueldo y gastos en esos menesteres.

PUES DE TRABAJO real a que le saquen sus notitas festivas por dos que tres declaraciones que hace, es una realidad que en el seno del partido que lo vio nacer en la política me refiero al PES está olvidado y odiado por irresponsable e incumplido con la cúpula de su partido, con la militancia que espera con gusto que se presente a otra elección para decirle las cosas como son.

Mantiene su compadrazgo a medias con ABDIES PINEDA MORIN pero no logra consolidar un liderazgo político ni un trabajo de territorio por el simple hecho de que no volvió, no le interesó hasta ahora retornar su atención y en ocasiones nadamas.

En cuanto a las organizaciones que son de izquierda, que simpatizan con esa ala política proponderante en el horizonte político, el representante de los mismos, los ignoró, los ha subestimado y cuando necesite votos para quererse mínimo reelegir ya será muy, demasiado tarde.

EN EL BARRIO DONDE vive, ni siquiera saben que es legislador y mucho menos saben de su labor que la buscan y buscan, pero no la encuentran por el sencillo y simple acto de que no la tiene.

SU APARICION urgente en el templete de la pasada gira activismo político de MARIO DELGADO CARRILLO por Reynosa quiso aprovecharla para lucirse y en verdad no supo hacer bien las cosas, fue el diputado más olvidado de MARIO DELGADO.

A quien no cuido en el tiempo que lleva en la cámara de diputados como representante y ahora anda afanado a querer ser el primero en la fila y como la canción de los tres Ases “Llegaste Tarde”.

El diputado federal no tiene en su la oportunidad mas mínima de ser el abanderado de la izquierda a la presidencia municipal, sus bonos bajaron desde que sintió que gano por el la diputación federal y olvido a quienes lo propusieron y lo llevaron cerrándose a un grupito mas pequeño que el del club de TOBY.

EN LA VISITA DE MARIO DELGADO, su estancia fue insignificante, mediocre como diputado y como líder ni siquiera sabe lo que es ser líder de un grupo político como lo hace querer sentir menospreciando a cada quien que se le pone en frente, su petulante actitud lo esta llevando a que ni siquiera en la reelección le favorezca algún partido para proponerle que lo haga y vuelva a visitar el distrito III para ver si pega el chicle.

RELEVO EN COORDINACION DE GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA TAMAULIPAS

ESTHER GARCIA ANCIRA, sustituye a la diputada local EDNA RIVERA de Tampico en la coordinación del grupo parlamentario de MORENA en el congreso de Tamaulipas.

Por un acuerdo político y no por otro motivo asi lo aclaró cada una de las legisladoras se hizo el relevo al primer año de actividades legislativas en el congreso del estado.

Reiterando el compromiso político de atender las necesidades de la comunidad tamaulipeca en materia de gestiones que llegando al grupo parlamentario de MORENA se le den curso.

POR EL RUMBO DE MIGUEL ALEMAN

SE DIERON ALGUNOS nombramientos, allí donde gobierna y lo hace bien SERVANDO LOPEZ MORENO, dieron a conocer que el pasado viernes 2 de octubre entregó el nombramiento de Directora de Programas Sociales a MAYRA PALACIOS GUTIERREZ.

Quien a partir de tal inició formalmente a dirigir y atender aquellos programas sociales que traen beneficio a cada Miguelalemanense.

Y POR CIERTO, Con Esfuerzo y dedicación son la transparencia como trabaja la administración municipal de Miguel Alemán a cargo del LIC. SERVANDO LOPEZ MORENO.

Sin ninguna duda los ciudadanos ven en su gestión como cumple los compromisos sociales y de obra para todos sin distingos de clases, sectores, colores o religión.

El alcalde SERVANDO LOPEZ, dio a conocer que realiza desde temprana hora una amplia agenda de trabajo visitando colonias y sectores de la ciudad donde cumple compromisos.

Cabe mencionar que dio inicio al programa de bacheo permanente en la colonia Plan de Guadalupe donde el implementara tanto en la cabecera municipal como en el medio rural ya que llegaron 30 toneladas de carpeta asfáltica de las cuales 20 se aplicaran en la mancha urbana y 10 en la zona sur.

Además de comprometerse con los ciudadanos presentes y medios de comunicación a que muy pronto quedara todo el municipio con alumbrado público.

No hay duda, que ha fomentado el trabajo en equipo en cada una de las direcciones, secretarias y coordinaciones de la administración municipal lo que permite un mejor avance en las relaciones con la ciudadanía de Miguel Alemán y por eso no hay que perderlo de vista.

CON TEMAS DE GESTIONES Y ACCIONES

La legisladora por el distrito IX PATY PALACIOS CORRAL dijo tras iniciar un nuevo periodo del congreso del estado “Al servir, una nueva dimensión se agregará a sus vidas; forjarán nuevas amistades que les servirán de aliciente, hallarán amistad e intercambio social; crecerán en conocimiento, comprensión y sabiduría, y su capacidad para servir aumentará”.

Cautelosa, respetuosa de los tiempos y las instituciones, la diputad local por el distrito IX que comprende la cabecera distrital en Valle hermoso y el sector sur de Matamoros señala que seguirá trabajando como desde el primer dia para cumplir la encomienda de la ciudadanía y responderle a su partido acción nacional.

PATY PALACIOS señala que seguirá cumpliendo como parte de una legislatura que trabaja por Tamaulipas y que construye.

Dijo «Iniciamos el Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura contando con la presencia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca».

Y afirmó «Sin Descanso reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente por el Bienestar de las y los Tamaulipecos del distrito IX».

HACE LLAMADO A LA CIUDADANIA

Ante la cercanía de la festividad de Halloween y Día de Muertos, el gobierno municipal y autoridades de salud analizan el cierre de panteones y un operativo para evitar que la gente salga a celebrar y se genere un repunte de contagios por Covid-19

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR mencionó que ese día la gente acostumbra salir a convivir, pero no es el momento para hacerlo, ya que por la pandemia no se vive una situación normal.

“Las acciones que tomaremos serán para que en esta ocasión no se permita la celebración del Halloween en esta frontera, así como valorar el cierre completo de los panteones o mantenerlos abiertos a un porcentaje de visitantes el 2 de noviembre”, externó.

Las autoridades que integran el Comité de Salud Municipal sugirieron la cancelación de estas festividades, así como también coordinar un operativo entre los cuerpos de seguridad para frenar la movilidad de la ciudadanía que salga a convivir, en especial la noche del 31 de octubre.

“Ese día se puede salir de control, sobre todo en la Paseo Colón con la cantidad de niños que puedan salir a pedir dulces, tenemos estos días para ver cómo podemos plantear las acciones que se llevarán a cabo”, dijo Rivas Cuéllar.

El alcalde ENRIQUE RIVAS recalcó que desde que se autorizó la apertura de espacios públicos, la ciudadanía ha relajado las medidas sanitarias implementadas.

JOVENES DEL SNTIMSS SE PONEN LAS PILAS

Los integrantes de la Sección 6 de la Red Juventud Sindical del Hospital General de Zona Número 15 del IMSS, han venido trabajando activamente en la realización de actividades de apoyo a sus compañeros.

Cabe mencionar que el dirigente de este sindicato en Tamaulipas es el DR. PEDRO LUIS RAMIREZ recibió de este grupo de jóvenes entusiastas y profesionistas de la salud una importante dotación de cubrebocas.

El coordinador estatal MARCELINO VARGAS CARMONA dijo que uno de los objetivos es con esta actividad el de brindar protección a los 32 congresistas del Sindicato de la Sección X de Tamaulipas que participarán en el Quincuagésimo Noveno Congreso Nacional Ordinario del SNTIMSS.

SIN DUDA QUE con mucho entusiasmo se viene moviendo el coordinador estatal del organismo de jóvenes profesionistas de dicho gremio originario de Tampico.

ROBERTO AVALOS DOBLA CON RUMBO A LA IZQUIERDA

Ya lo fue independiente en su participación anteriormente como candidato a la presidencia municipal sin éxito, pero con mucho ánimo de seguir en la política.

Ahora surge como uno de los aspirantes a participar en política dentro de la izquierda y quien ya ha sido funcionario municipal como profesional del derecho no hay que perderlo de vista.

Su trabajo dentro de la administración municipal ha sido transparente en el ámbito jurídico como profesional del mismo y en lo político demostrando su destreza y participación incursionando en el ala política de la izquierda.

ABRE OFICINA DE GESTION SOCIAL HUMBERTO PRIETO

EN REYNOSA, HUMBERTO PRIETO HERRERA, abre su oficina de gestión social este martes en punto de las 11 de la mañana donde con seguridad el activista político de MORENA, quien es ex diputado federal por el distrito II en Tamaulipas y ex dirigente juvenil del PAN hace ya algunos años lo convierte en un as bajo la manga del morenismo para ir en busca de una de las muchas opciones políticas que se mueven en el año venidero.

Recordemos en los últimos meses ha refrendado su fuerza política de participación a favor de la cuarta transformación desde diferentes trincheras y donde no hay que perderlo de vista.

GUBERNATURAS EN JUEGO Y MORENA DE PREPARA

CON UNA JUGADA IMPORTANTE, la izquierda en México se prepara para participar activamente en el 2021.

Por ello, son ya desde este momento personajes que tienen el arraigo y participación para lo que pueda ofrecer en Sinaloa, RUBEN ROCHA MOYA; ALFONSO DURAZO MONTAÑO En Sonora; ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN en San Luis Potosí.

Así como SANTIAGO NIETO en Querétaro con muchas posibilidades estos primeros.

Mientras que, por el estado de Nayarit, MIGUEL ANGEL NAVARRO; PABLO SANDOVAL para el estado de Guerrero; DAVID MONREAL en Zacatecas; CRISTOBAL ARIAS en Michoacán; VICTOR CASTRO en Baja California Sur y CRUZ PEREZ CUELLAR en Chihuahua por lo que no hay que perderlos de vista.

NUESTRAS SOLIDARIDAD

HAGO UN ESPACIO para enviar mi abrazo de solidaridad al amigo comunicador y editor JUAN MANUEL VILLARREAL ante el deceso de su señor padre DON JOSE CARMEN VILLARREAL CHAPA deseando a sus familiares también una pronta resignación con la fortaleza de dios.

De la misma manera, envió un abrazo a la familia del doctor OSCAR VILLA ante el lamentable deceso en Nuevo Laredo de quien también fuera el director estatal de la COEPRIS del gobierno de Tamaulipas acaecido por lamentable contagio del COVID 19.

ENVIO MI FELICITACION POR este 19 de octubre a todos los adultos mayores en su dia asi como por su cumpleaños este mismo día a ERNESTO PERALTA, RAMON TAPIA BUSTAMANTE, MARIELA PONCE; Al DR. NELSON OCHOA BECERRA, DR. ELIAS MORQUECHO, HOMERO RICHARDSON Y STEVEN FRANZ.….

Y DE IGUAL MANERA, este 20 de octubre felicito al diputado local, ULISES MARTINEZ CARTAGENA, SERGIO BIBIAN HERNANDEZ, ENRIQUE SEPULVEDA MANDUJANO, MILIXA FIGUEROA, OSVALDO BENAVIDES, JUAN GOMEZ G. Y TRINIDAD ABOYTES Y NOS VEREMOS.