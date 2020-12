PUNTO DE VISTA……!

Por Guadalupe E. González

MÓNICA GARCÍA, ASUME HOY A LA DIRIGENCIA ESTATAL DE MUJERES DEL “M.T. DEL P.R.I.”….!

EN UN ACTO de enorme relevancia y trascendencia política, hoy en punto de las 12 horas del mediodía, allá en Nuevo Laredo, la Licenciada Mónica García Velázquez, esposa del ex Presidente del Congreso de Tamaulipas Contador Público Ramiro Ramos Salinas, asumirá a la Secretaria de Mujeres del Movimiento Territorial- Tamaulipas, del Partido Revolucionario Institucional.

ESTE tan importante acto, lo presidirá el dirigente nacional del MT del PRI José Calzada Rovirosa, donde incluso, harán presencia una gran gama de muy destacadas personalidades del priismo tamaulipeco entre ellos Arturo F. Núñez Ruiz Secretario General del Movimiento Territorial en Tamaulipas, motivo por el que hoy, la Lic. Mónica García Velázquez, adquiere “un nuevo y muy valioso compromiso de trabajo político”, en las filas del PRI-Tamaulipas y muy particularmente en el Puerto Fronterizo de su natal Nuevo Laredo.

ES DE ESTA forma como el Partido Revolucionario Institucional, que a nivel México encabeza Alito Cárdenas y en Tamaulipas Edgar Melhem Salinas, mantienen muy firme convicción, para reivindicar su fortalecimiento político, rumbo a las elecciones del 2021 y, que mejor teniendo el muy sólido respaldo de las mujeres tamaulipecas que, son base fundamental para que el PRI, “siga recuperando el terreno el terreno perdido”.

HAY QUE señalar que, la Lic. Mónica García Velázquez, tiene un lugar preponderante entre el priismo tamaulipeco y especialmente entre la grey tricolor Neolaredense, por haber sido la primer alcaldesa (1996-1998), en dirigir un municipio como Nuevo Laredo, con más de 300 mil habientes en aquella época. Y haber sido también la primer Diputada Federal del Distrito I, con gran distinción honorífica en el Congreso de la Unión.

POR ELLO, les diré que, no hay la menor duda que, la Lic. Mónica García Velázquez, al frente del M-T, del PRI-Tamaulipas, hará una decorosa tarea política, gracias su experiencia en estas lides, pero sobre todo, por el amor y cariño que le imprime a su trabajo en el servicio público, porque no debemos olvidar que, la ex alcaldesa Neolaredense, en su peregrinar político, ha dejado imborrables huellas de fecundo y creador trabajo de bienestar social, para las familias de todos los estratos sociales de aquel puerto fronterizo.

MÓNICA GARCÍA Velázquez, ha destacado en Nuevo Laredo, por haber ocupado el cargo de Presidente Municipal en el período (1996-1998), además haber sido Diputada Federal del (1997-2000), ocupando una curul en el Congreso, con muy elocuente participación, por la serie de iniciativas presentadas al pleno, asignada a la Secretaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Aparte fue Diputada Federal suplente de la 2da. Circunscripción Electoral Federal de la 61 Legislatura.

ENTRE otros cargos en el servicio público, la Lic. Mónica García Velázquez, fue Regidora en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, también fue Gerente y Delegada Federal de Diconsa S.A. de C.V. (2013-2016) y Jefe de la Unidad Operativa Sedesol, Sedue, Profepa en Nuevo Laredo en el año 1994. Ocupando incluso la Sub-secretaria de Elecciones del CDE del PRI y Presidente del ICADEP Filial Tamaulipas.

LA LICENCIADA Mónica García Velázquez, en su trascendente trayectoria política, también fue Secretaria de Acción y Gestión Social del CDE del PRI, Secretaria de Atención a Migrantes, Co-fundadora de la Asociación de Presidentes Municipales del PRI, ocupando incluso la Presidencia del CDM del PRI, así como la Secretaria de Asuntos Internacionales del CDE del CIM (Consejo para la Integración de la Mujer), siendo Secretaria de Conflictos de la Asociación Juvenil México y Profesora de la Facultad de Comercio y Administración de la U.A.T.

ADEMÁS POR SU capacidad y desenvolvimiento la Lic. Mónica García Velázquez, fue oradora del 67 Aniversario del PRI, evento desarrollado en el auditorio Plutarco Elías Calles en el año de 1996. Siendo además fundadora del Club Rotario “Villa de Nuevo Laredo, Socia de la Mesa Redonda Panamericana de Nuevo Laredo A.C. y fue objeto de un valioso reconocimiento como “Señora Internacional” en el año 2000 por la LULAC´s League Of United Latin American Citizens. Council 1.

POR LO QUE, al asumir hoy a la dirigencia estatal del M.T. del PRI allá en Nuevo Laredo, la Lic. Mónica García Velázquez, adquiere un nuevo compromiso de muy alta envergadura política, compromiso en el que, los altos mando del tricolor confían realizará con atingencia y perseverancia la distinguida ex alcaldesa Neolaredense, por su gran capacidad y trayectoria política, tarea en la que sin duda, “arrojará resultados de fortalecimiento político” para el Partido Revolucionario Institucional.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]