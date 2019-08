PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Monreal alude cuentas pendientes de Egidio

< Polevnsky entrega constancias a diputados

< Buscan regresar recursos de ramo 23 a municipios

1.- Con motivo de los informes de los senadores de Morena, Américo Villarreal y Lupita Covarrubias, arribaron a la zona sur la Presidenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal y fue el segundo el que acaparó reflectores con su muy peculiar estilo de presumir victorias electorales futuristas para el 2021 y el 2022, pero lo más llamativo fue su advertencia sobre la rendición de cuentas que tiene pendiente el exgobernador Egidio Torre Cantú junto con otras que están en revisión en la Auditoría Superior del Estado y que suman un total de 177 cuentas públicas en revisión.

Usted dirá que eso no es novedad, ha sido un tema muy “manoseado” pero poco concretado, pero que ahora tentativamente serán presentadas ante el congreso la semana próxima.

Tampoco en las declaraciones de Monreal precisa malos manejos, soltó el dato con cierta presunción de que “hay cuentas pendientes y se van a rendir, eso se los aseguro”. No lo precisó, pero seguramente se refiere a información de la Auditoría Superior de la Federación que es donde él puede tener injerencia.

Lo de la Auditoría Superior del Estado seguramente es lo que le platican sus amigos de partido y que Monreal con sus aires de autosuficiencia externó. Por ejemplo invadió un área que no es de su incumbencia y que además cae en contradicción con Polevnsky, es cuando deja traslucir “la línea” dictada a los diputados de Morena que están próximos a rendir su protesta y en la contraparte, la presidenta del partido declara lo contrario.

2.- Polevnsky arribó a Tampico desde el lunes 26 por la noche cuando hizo entrega de sus constancias que acredita a los 10 diputados locales de Morena, 9 plurinominales y uno de mayoría, en ese marco fue que a pregunta de los reporteros sobre la “línea” dictada a los legisladores, la Presidenta del Partido dijo que no había tal, salvo los principios de honestidad y de servicio que son principios del instituto político.

La circunstancia es que sabemos que en determinados temas si se dicta una línea, pero Yeidckol fue prudente y sobre todo respetuosa del amor propio de los señores diputados, mientras que Monreal vino actuando como dueño del partido, como el patrón que dicta órdenes y seguramente lo hace en el Senado, pero este es otro nivel en la estructura de los poderes.

¿Por qué vendría tan envalentonado Ricardo Monreal?, ejerciendo un mando sobre la camada de diputados locales, asegurando triunfos electorales, será que trae clavada la espinita de que le sacaron las manos del proceso próximo pasado y sus valentonadas de “vamos a gobernar Tamaulipas desde el Congreso” todavía le hacen mella, por eso amplió el plazo, ahora será en las próximas elecciones y sobre todo la gubernatura.

3.- Por otra parte, Monreal “toreo” muy bien las preguntas de los periodistas en lo que se refiere a la falta de recursos de la Federación a los Municipios al desaparecer el ramo 23, las demandas del campo frente a los recortes y desde luego el tema de la inseguridad, tras los últimos eventos registrados en la zona fronteriza

En el primer caso aseguró que los senadores enviarán un comunicado a la Cámara de Diputados para que “busquen la aprobación de partidas o fondos” que vendrían a sustituir a los recursos que antes se canalizaban por el ramo 23. Y agregó que también haría llegar la misma propuesta al Secretario de Hacienda y al presidente de la Comisión de Presupuesto de Cámara Baja.

Desde luego las peticiones o propuestas de Monreal pueden tener buenos propósitos, pero no será porque él lo pida que se resuelva ese problema, sino cuando el que manda lo decida y puede ser que le cambie de nombre, lo enmarque en otro protocolo para su aplicación, pero por lo pronto 2019 fue un año muy duro para los municipios al no recibir recursos federales para realizar obras que ya estaban planeadas y que son necesidades insatisfechas porque no están al alcance del presupuesto municipal.

Uno a uno los planteamientos de los reporteros los fue “resolviendo” en el imaginario el senador Monreal, para todo tuvo una salida. Uno de los problemas plateados fue el del campo al que han recortado recursos.

Al respecto el legislador zacatecano se comprometió a presentar un planteamiento junto con los senadores de Tamaulipas por Morena, que será presentado al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, para apoyar el campo tamaulipeco frente a la problemática de la sequía.

Respecto al combate a la inseguridad en la entidad, pidió “darle chance” al Presidente López Obrador, recordó que apenas tiene siete meses en el cargo, “pero de qué va a cumplir con pacificar Tamaulipas, va a cumplir”.