Oscar Contreras Nava

Monreal quiere vivir en Madero

El senador Ricardo Monreal estuvo en el primer informe de actividades legislativas de los senadores, Lupita Covarrubias y Américo Villarreal, pero a pesar de que estuvo muy concurrido nadie supo lo que hicieron desde la Cámara Alta para beneficiar a Tamaulipas.

Sin embargo, lo interesante del informe no era saber lo que habían hecho los senadores, todos sabemos que nunca hicieron nada, pero lo que sí hubiera sido interesante conocer, es cuántas veces votaron a favor de las iniciativas, reformas y propuestas, que hizo la bancada de MORENA en el senado de la República.

Lo interesante del informe es que ahora sabemos que los aspirantes de MORENA a la candidatura al gobierno estatal como la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, el neo morenista, Erasmo González y el perredista Armando Zertuche, estuvieron presentes apoyando a los senadores que AMLO hizo ganar en la pasada elección federal.

Es importante comentar que el presidente municipal de Ciudad Madero, el petista, Adrián Oseguera Kernion, acompañó al senador Ricardo Monreal en la conferencia prensa que ofreció el senador y ahí mismo el zacatecano confesó que desea vivir en ese municipio del sur de Tamaulipas y hasta confesó que le pidió a Oseguera que le consiguiera un departamentito.

Así que Monreal calificó su gestión con 9.2 porque según esto ha sido un excelente alcalde, pero creemos que Monreal no sabe todas las maravillas que está haciendo en el municipio y de antemano habrá que decirle que nunca cumplió con los tres principios básicos y fundamentales de MORENA de No Mentir, No Traicionar y No Robar.

Además por eso mismo, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de MORENA no lo recibió, ni habló con él, ni siquiera lo saludó, ya que su traición quedó registrada y aunque Monreal lo haya tenido a un lado en su charla con los reporteros, la mayoría de los morenistas lo ven de reojo y con mucho cuidado.

Pero bueno, Monreal antes de venir a vivir a ciudad Madero tiene que saber que en el gobierno municipal no manda el pueblo, ni los síndicos ni regidores sino la familia real, es decir, la familia de Oseguera y la de su esposa, quienes deciden qué sueldo ponerse, qué hacer con el presupuesto, los ingresos municipales, las compras y hasta han decidido darle rinda suelta al culto a la personalidad para darle caricias al ego, sí, así como lo oye.

Y es que ahora sabemos que la semana pasada el gobierno municipal de ciudad Madero rehabilitó el quirófano y remodeló la sala de recuperación en la Clínica DIF local y para sorpresa y asombro de los asistentes el alcalde Oseguera develó la placa del quirófano con el nombre de su esposa “Ana Cristina Organista de Oseguera”. ¿Qué les parece?

En su intervención con la prensa, el senador Ricardo Monreal que no venía a provocar porque no es un hombre de pleitos, pero aprovechó en el momento para aventar su veneno al decir que era mejor que los 80 millones de pesos que se iban a invertir en la rueda de la fortuna en Tampico se apoyara a los ganaderos por la sequía. ¿Qué tal, eh?

Lo que no sabemos es porque esto mismo no se lo dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien regala dinero a los países de Centroamérica, a los ninis y hasta financia estadios de beisbol, cuando la gente productiva como los ganaderos lo requieren para luchar contra la sequía, los deportistas lo necesitan para su preparación y los niños con leucemia para sus tratamientos de quimioterapia.

Ricardo Monreal solo ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que hay en el suyo… ¿Verdad?

Finalmente, vimos que el senador suplente, Faustino López Vargas y el presidente estatal de MORENA, profesor Enrique Torres Martínez, salieron del salón al iniciar el informe de los senadores Lupita Covarrubias y Américo Villarreal y no sabemos si lo hicieron porque ya conocían lo que iban a decir o porque nadie les hizo caso… estuvieron un rato y como si no existieran.

¡Qué bárbaros! Esa es la unidad de la que hablan en MORENA y ni que decir…

