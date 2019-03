T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MONREAL Y GÓMEZ URRUTIA, TRÁS EL FILÓN DE ORO

EL PASADO 8 de febrero lo dijimos aquí en este espacio periodístico de análisis, y hoy, se ha venido confirmando este interesante vaticinio político sindical, porque evidentemente, “el Cacique Minero” y Senador de la República NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, por mandato y complicidad con su “padrino político” el mercenario Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, no cesan en su intención de “apoderarse del gran filón de oro”, que para ellos, representa el control sindical de los trabajadores de las empresas maquiladoras extranjeras, no solo de Matamoros, sino de todas las plantas de la maquila de la geografía nacional, cuyo negocio es formidable y por esta razón, “NAPO Y MONREAL”, luchan en plan férreo para “despojar” de este mega negocio millonario, a los sindicatos adheridos a la CTM y demás organizaciones obreras tradicionales.

DIJE que “los grandes ganones” en este conflicto laboral que aun priva en las maquiladoras de la tres veces heroica Matamoros, serían precisamente “NAPO Y MONREAL, al tener la delantera por ser parte activa del nuevo Gobierno Federal, cuyo tema, ha sido acremente criticado, porque entre otras cosas, de todos es conocido que Gómez Urrutia, es un presunto bandido que tuvo que huir del país e irse a Canadá, por razones de sobra conocidas, pero hoy, este sujeto de baja caterva moral, “es uno de los caciques mega influyentes”, como lo fue CARLOS ROMERO DESCHAMPS, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto.

LO ANTERIOR, fue ratificado días después de las protestas de los obreros por del conflicto sindical, al anunciarse oficialmente que, el repudiado y gandaya Napoleón Gómez Urrutia, sería ungido como Secretario General, líder o Presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), a cuya apreciación “para nada le erramos”, porque ya se veía venir esta terminante decisión, basados Monreal y Napo, en el poder político del cual hacen uso y gala, cuyo tema, la verdad, ha causado enrome revuelo político, detalle que, sin temor a equivocarme, PODRÁ SER CAUSA FATAL para “los engüilados de MORENA” en la elección del próximo 2 de junio.

PORQUE si el nuevo Gobierno “de la Cuarta Transformación”, hizo patente a que, “sería diferente a los gobiernos neoliberales”, hoy netamente, vemos lo contrario, porque, muchas de las cosas prometidas desde campaña, no se han venido cumpliendo y esto de “apoderarse del control” del sindicalismo en las maquiladoras allá en Matamoros, es la prueba fehaciente de que “el poder enferma” y en esto, no hay duda, porque “ambos senadores”, continúan dolosamente fraguando como “sacar de la jugada sindical” a los líderes genuinos del manejo de los sindicatos de las empresa de la maquila, encabezados por Juan Villafuerte.

TAMBIÉN DIJE que, “si este negocio millonario lo controlaba el PRI en el pasado, hoy irremediablemente, lo controlará MORENA”, cuya cuestión ya se está viendo, lo que nos lleva a pensar que este tipo de menesteres político-sindicales, “SON MÁS DE LO MISMO”, pero a pesar de ello, el nuevo Gobierno Federal de Morena “La supuesta esperanza de México”, ha venido dando continuidad a lo que, ellos “criticaron hasta el cansancio y en grado superlativo”, detalle por el cual, los obreros y las familias en general de Matamoros, están indignadas, debido a los conflictos suscitados, y por este fundamental motivo, muchas de las empresas del sector de la maquila, han emprendido la huida hacia otros países, donde no tengan líos, como los que han venido enfrentando en Matamoros y que lamentable, porque eso de que se vayan esta clase de empresas, esto, desploma la generación de empleos y a causa de ello, muchos obreros se quedarán sin la fuente de empleo que, es de gran bienestar para sus familias.

AHORA BIEN la formación del (CIT) Confederación Internacional de Trabajadores, se ha consumado para que NAPO GÓMEZ URRUTIA, se agencie los formidables beneficios económicos que, naturalmente, “tendrán en sus manos”, cuya tarea, Napoleón “la sigue machacando”, para que los actuales dirigentes cetemistas, desistan y entiendan que el control de los obreros de las maquiladoras de Matamoros, lo tendrán ellos, los de MORENA, cuya postura, se ignora, si es o no aprobada por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien empeñado en seguir atendiendo al pueblo de México, tal vez sea objeto del engaño, sobre el caso Matamoros, a donde López Obrador, deberá voltear y se percate “como el cacique Minero Senador Gómez Urrutia y su amigo y compadre Ricardo Monreal, se las han venido gastando, “para lograr el objetivo que mantienen en puerta”.

FINALMENTE, les comento que, “al Senador Monreal y a su ahijado político Napoleón Gómez Urrutia, no les importa si le hacen daño político o no al mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque el cruel deseo de estos “políticos de siete suelas”, es hacer dinero para ellos, a costillas de la clase obrera de las plantas maquiladoras y por este motivo, “no se han despegado para nada del caso”, detalle por el cual este dueto de mercaderes del sindicalismo matamorense, siguen “al pie de la cureña”, para llegado el momento, “dar el zarpazo” y quedarse con los sindicato que detentan. Y así controlar, a los obreros de las maquiladoras. Y así agenciarse “EL GRAN EL FILÓN DE ORO” al que aquí hacemos referencia.

EL POBRE ILUSO DE ALEJNDRO ROJAS, “SE QUEDÓ LADRANDO”.

QUIEN triste y cabizbajo se quedó ladrando, como “el perro” que le ladraba a don Miguel de Cervantes Saavedra, “el gran quijote de la mancha” fue nada menos que “el carga maletas” de Monreal, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien “ha dejado de ladrar”, pese a que dijo tantas barbaridades contra la líder nacional de MORENA YEIDCKOL POLEVNSKY a la que le hizo “lo que el aire a Juárez”, pobre Iluso. ¿verdad?

Y PARA SER REMATADO pública y políticamente, allá en Nuevo Laredo, el delegado estatal de este partido MARCO CRUZ, expresó tajante que, “ALEJANDRO, TIENE VOZ EN MORENA, PERO NO MANDA”, sopas, más claro ni el agua, quedando mal este soñador, con los que creyeron que, este merolico de marras “movía mar y tierra en Morena”, dejando en el camino, “las frustradas aspiraciones políticas” de su cliente ex alcalde de Río Bravo JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, a quien, por cierto en esta vez en la grilla “le fue como en feria”. Todo tiene un ciclo, ¿verdad?

OTROS EX PRIISTAS que pensaron al igual que Juan Diego, se quedaron a punto de “caer en el juego” de Alejandro Rojas, pero que bueno que “no le soltaron la lana”, porque si no, les hubiera ido igual o peor que al ex Presidente Municipal de Río Bravo, quien desesperado y deprimido, “POR HABER SIDO VAPULEADO” por el hoy alcalde riobravense Lic. CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ, se quedó “como el perro de las dos tortas” sin una y ni la otra. Eso es lo que les pasa a los que traicionan a su pueblo y más, “a sus verdaderos amigos”.

EN VALLE HERMOSO ELIPHALET GOMEZ LOZANO, ABANDERADO A DIPUTADO.

POR EL PUEBLO de “las tres mentiras”, porque ni es ciudad, ni es valle y menos hermoso, quien sin duda tiene firmes aspiraciones a ser integrante del nuevo Congreso de Tamaulipas, es el joven político Eliphalet Gómez Lozano, de quien diremos tiene buen raiting político y no dudo que, “pueda ver cristalizado su propósito político”. Porque debe recordarse que “el que persevera alcanza”, ¿o no?.

ADEMÁS Eliphalet, tiene buenos bonos políticos de su lado, por haber ocupado ya varios espacios de servicio, donde dicen “ha dejado huella”, la gente sabe quién “es Elifa” como le dicen y puede dar la sorpresa, así es que “no lo pierdan de vista allá en Valle hermoso”. Porque repito y reitero que, “quien trabaja merece”. Y cuando los hechos se plasman, pues los resultados habrán de llegar. En fin, el tema se antoja interesante y pues “veremos el dos de junio, por quien se decide la gente de Valle hermoso.

Por hoy es todo y hasta mañana.

