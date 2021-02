            < Morena abre registró para alcaldes a todos

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Como ya es del conocimiento público, el PAN y PRI ya están listos con sus respectivos candidatos a los diferentes puestos de elección popular, no así Morena, que apenas publicó el sábado pasado la convocatoria para alcaldes. Poner a correr a los caballos con cierta antelación permite “calcular el agua a los camotes”, palpar simpatías o rechazos y en base a ello diseñar la estrategia, pactar con quien se requiera, apagar resentimientos de quienes no quedaron, y tender líneas de entendimiento con los líderes de opinión de cada plaza, en función de sacar adelante sus respectivos proyectos.

Nos debe quedar claro que la falta de candidatos visibles del partido guinda en enero, no permite ni siquiera a las encuestas arrojar un diagnóstico certero, porque el cuadro no está completo, están en diferentes estatus. En la primera quincena de enero, aun sin candidatos registrados, azules y tricolores dieron color, hubo placeos y en base a trayectorias y relación de cercanía con el “Dedo Electoral” se presuponía quien o quienes estaban por ser ungidos.

En ese marco de circunstancias, y dado que la convocatoria de Morena para el registro de ediles, que conformen las planillas municipales, acaba de aparecer el 30 de enero, no hay encuesta que valga que pueda dar una medición sobre bases realistas, no se puede medir siglas de partidos contra candidatos de partidos, y dado el procedimiento elegido por el partido de la llamada 4ª T, quizá no será rápida la integración de planillas porque sobrarán aspirantes en virtud de que no sólo militantes, sino pueblo en general podrá registrarse.

Igual de complicada será la depuración para sacar 300 candidatos de 12 mil 500 en el caso de diputaciones federales. Morena sólo eligió los candidatos que van por gubernaturas, y ha registrado precandidatos a diputados federales que están en condición de aspirantes, y que de acuerdo a la convocatoria podrán participar en los procedimientos de encuesta 4 elementos por distrito, así que tendrá que dejar fuera a 500, algunos quizá para integrar la lista plurinominal y otros definitivamente sin posibilidades.

2.- ¿A qué vino Mario Delgado a Tampico? Oficialmente a dar a conocer a quien será su representante, al delegado para Tamaulipas, enlace con el Comité Ejecutivo Nacional y con el partido estatal. Se trata de Luis Ernesto Palacios Cordero, que es diputado federal, lo cual le da cercanía con sus homólogos en la Cámara Baja y cierta proximidad, cuando menos territorial con los senadores.

Esta presentación formal, en este nuevo papel, tenía como objeto acercarlo a quienes van a operar con él, durante el proceso electoral, se trata de los altos miembros de la burocracia de representación popular, que incluye a diputados locales y federales, así como senadores, se trata de una cadena legislativa tamaulipeca comprometida con el proyecto de la 4ª T.

Así se trasluce de este suceso celebrado en el Hotel Arenas del Mar de Cd. Madero, a donde no se convoca a los cuadros del partido en Tamaulipas (porque no los tiene), pero si convoca a los elementos morenistas de representación popular, es decir los 2 senadores, los 6 diputados federales(una legisladora de Morena y los 5 restantes de sus partidos aliados PES y PT) y los 10 diputados locales.

A buen entendedor pocas palabras. Esto nos lleva a deducir que la operación política estará descansando en quienes ostentan un puesto de elección popular, que incluso no fue necesaria la presencia del Presidente del Comité Directivo Estatal, profesor Enrique Torres Mendoza, que precisamente se encontraba en la Cd. de México.

Cabe mencionar que por ahora no hay Presidente del Consejo Estatal, porque el Dr. Jaime Oyervides Martínez no cubrió los requisitos solicitados por la autoridad electoral, su nombramiento fue provisional por un periodo de tres meses por la emergencia por el fallecimiento de José Antonio Leal Doria.

La integración de este círculo de legisladores es lógico porque Morena como partido está desmantelado, no tiene gente para operar una campaña tan importante como la que se avecina.

Además es la forma como operó siempre el PRI, con su red de diputados, pero no sólo los que estaban en ejercicio, sino los de legislaturas anteriores, eso lo hacían a través del coordinador de la bancada de cada legislatura federal, incluso fue parte de la estrategia para recuperar el poder en 2012.

3.- Por lo que respecta a la convocatoria de Morena para el registro de aspirantes a alcaldes, regidores y síndicos de manera individual

Registro para aspirantes a diputados por el principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional a los congresos locales, así como de Presidentes Municipales, Alcaldes, Síndicos, Regidores e integrantes de Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad para el proceso interno de Morena 2020 – 2021.

Esta es una modalidad obligada por la pandemia para evitar aglomeraciones, dado el procedimiento de apertura, puesto que a diferencia de otros partidos, en el caso del guinda, se recibirán todas las solicitudes de militantes o no militantes, que simpatizan con los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Queda a criterio del partido a quienes aceptar y obviamente a conformar las planillas, en virtud de que el registro ante el IETAM, debe ser por planilla.

Se acabaron los espectáculos masivos, los baños de pueblo, aquellos en que el precandidato iba acompañado por un grupo de simpatizantes, familiares y prensa a registrarse, ahora tendrá que hacerlo en soledad, sin más compañía que la computadora, y además no podrá presumir de una deferencia, es decir, no será el único. Por lo menos ya no tendrá lugar la vergonzosa fila de aspirantes, en las que vimos a varios ex priistas, total para que luego Morena les dijeran que no. Lástima de aquellos que les gusta el show, esta vez se la perdieron, pero pueden tomarse una selfie y subirla a sus redes.

La circunstancias es que cualquier persona que cubra los requisitos que marca la ley y los particulares establecidos por Morena, podrán inscribirse, no importa que no sea militante. Sin embargo el registro puede no ser otorgado o bien cancelado, por violaciones graves a las reglas establecidas en el Estatuto, o bien las plasmadas en la convocatoria.

Esas cancelaciones o la negación al registro serán a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Por cierto la convocatoria deja muy claro la prohibición a los aspirantes a realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección, así como contra aspirantes o protagonistas del proceso, incluye actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del instituto político. Protagonizar cualquiera de estos puntos puede ser motivo de cancelación de su registro.

Aquí a nuestro parecer, se quedaron cortos, porque usualmente estos actos de violencia surgen cuando no les asignaron la candidatura, de tal manera que no va ser necesaria la cancelación, en cambio sí debiera ser motivo de expulsión el daño patrimonial del partido, o cualquier acto de violencia física.

La cuestión es que ya está lista la convocatoria por si Usted quiere registrarse.