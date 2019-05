POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

MORENA ANUNCIA SU DERROTA EN TAMAULIPAS

Jugaron a nada.

Dejaron todo en manos de otro.

Se echaron a la hamaca creyendo que las condiciones estaban dadas para que el efecto AMLO los llevara al Congreso del estado.

Y, para cuando se dieron cuenta de que no sería así, cambiaron las sonrisas por mortificación y tristeza. Algunos comenzaron a victimizarse: “Nos viene un fraude”, decían en un video realizado desde la comodidad de la casa, sitio de donde nunca debieron salir, porque nunca hicieron comunión con la ciudadanía, producto de años de abusos y olvidos.

La dirigencia nacional de Morena se da de topes con la pared al saber que su apuesta con candidatos externos ha sido una experiencia desagradable, más allá de la pésima imagen que se cargan unos, el malestar radica en el hecho de que no fueron capaces de echarle ganas a la campaña y, sobre todo, no gastaron un solo peso de sus bolsillos. Los candidatos externos son los que menos posibilidades de triunfo tienen en las próximas elecciones. En Nuevo Laredo, el candidato de Morena por el distrito III, Jaime Alberto Barrera, apenas y sale de su casa a pedir el voto en las colonias. No aprovecha ni las redes sociales.

En Reynosa y particularmente el distrito 5, Delta Josefina García de la Torre, (otra candidata externa) anda sin ton ni son. Los militantes la abandonaron a su suerte. Si ocupa la tercera posición será de mera suerte.

En el distrito 20, con cabecera en Madero, la candidata externa, Elena Sánchez, se quedó esperanzada a unos padrinos políticos, y su campaña se quedó estancada.

El caso más lamentable de los candidatos de Morena (y para variar, externo) es el candidato por el distrito XVII, con cabecera en El Mante, Javier Villarreal Terán, de quien se pensaba podría hacer gala de experiencia política, pero el expresidente municipal quedó atrapado entre la indiferencia de la militancia, su pésima imagen como servidor público y constantes pleitos con su equipo de trabajo, con candidatos y hasta comunicadores.

La campaña se le fue con asuntos ajenos a la contienda. Cuando despertó ya tenía todo el escenario adverso, por eso recurrió a una estrategia poco efectiva…el llanto. Sí, Javo se la pasó haciendo videos a través de sus cuentas de Facebook, anunciando fraudes electorales, sabedor de que en las urnas el resultado será catastrófico, por eso envió un mensaje desalentador, buscando desde ahora la justificación barata.

Javier chilla antes de que le peguen. El no trabajar en la campaña, el apoyarse todo en las redes y, sobre todo, el no gastar un solo peso en la contienda lo tiene desde ahora en el cadalso.

La lucha intestina de Morena y la pobre apuesta a la imagen presidencial, van a provocar que el partido del presidente de México, apenas pueda sortear la elección de manera digna. Desde ahora se puede presagiar que en la elección del dos de junio apenas ganarán unas siete diputaciones locales.

En la dirigencia nacional de Morena saben lo mal que saldrán, por eso la indiferencia a visitar Tamaulipas, mejor han enfocado sus intereses en otras entidades como Puebla, en donde el resultado está cantado para Miguel Barbosa.

CHUY “BALAS”

Es irónico.

Un gobernador del estado haciendo su trabajo por erradicar la violencia, por acabar con escenarios adversos para la niñez y la juventud de Tamaulipas, y desde la misma esquina, un alcalde panista motivando a un amigo de parranda para que saque su arma de fuego y dispare sin ton ni son durante una cabalgata.

¿Qué trató de demostrarnos con ese hecho, Jesús Ávalos Puente?

La nota ha sido divulgada por medios nacionales. El penoso asunto ya no quedó en casa.

Chuy ha sido decepcionante como presidente municipal.

Está peleado con su cabildo, echó abajo los compromisos con sus aliados, se olvidó de los amigos y puso a sus compadres y parientes en la nómina municipal de Ocampo.

Hace gala de soberbia y prepotencia.

Ocampo es un desastre, mientras su gente padece problemas por la escasez de agua potable, su alcalde protagoniza una balacera por el puro placer de sentirse omnipotente.

ABUSO EN SINDICATO TERRESTRE

Los trabajadores del sindicato de terrestres, están lejos de la mano de Dios y tan cerca de la voracidad de su dirigente, Rosalío Torres.

Quienes pertenecen a ese sindicato no tiene los más elementales derechos laborales, como lo es el pago del IMSS, sin contar que su dirigente les descuenta religiosamente las cuotas a poco más de 70 trabajadores, dinero que nadie sabe a dónde va a parar.

Y son precisamente esas cuotas -producto de las cargas y descargas de camiones-, las que generan muchas dudas en torno al actuar de Rosalío. Por otro lado, esa actitud de echar a los trabajadores que según él ya no están en condiciones de trabajar, a los que no les otorga indemnización o pensión, NI mucho menos los 80 pesos que deberían de pagarle a los beneficiarios de los terrestres por cada nuevo trabajador que llega.

Rosalío ha dejado a más de una decena de socios en la calle, abandonados, en completo estado de indefensión, mientras que él sigue recibiendo los beneficios de esos años de trabajo.

Es urgente que alguien se ocupe de quienes dejaron su vida en el sindicato terrestre. El que hoy manda a capricho, no tiene la menor compasión por ellos, sólo le interesa el dinero y seguir manteniendo el sindicato como una franquicia familiar.