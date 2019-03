La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MORENA AUN SIN CANDIDATOS; SIGUEN DE LA GREÑA

La invitación que atrás tiempo hiciera Andrés Manuel López Obrador a todos los inconformes con sus respectivos partidos para que se sumaran a las filas de MORENA, está poniendo en juego la unidad de los morenos inconformes con su desplazamiento por darles a otros las candidaturas que por derecho les corresponden a ellos.

Este serio problema surgió desde meses atrás en varios estados del suroreste del país, en los que los militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en algunos de los eventos de campaña le llegaron a gritar “traidor” a López Obrador aceptar en MORENA a los militantes de otros partidos políticos, concretamente del PRI y PAN, ataque que no tuvo respuesta por parte del tabasqueño.

Ese mismo problema tenía que surgir en Tamaulipas, como muy seguramente está ocurriendo en los otros estados en los que también habrá elecciones en éste año.

Aunque hasta ahora en MORENA la sangre no ha llegado al río en Tamaulipas, como periodistas y analistas políticos venimos palpando el coraje de los que esperaban aparecer en la lista de los candidatos a diputados locales y no salieron porque la presunta lista de “fabricada” en el centro, allá donde manda López Obrador.

La famosa lista en la que aparecen 63 personas obviamente fue impugnada en Tamaulipas por miembros inconformes del partido, los que por méritos en campaña –como dicen– esperaban ser tomados en cuenta pero, pero, pero, les diéron palo en su mismo partido y para acabarla de acabar el Tribunal Electoral rechazó el recurso que interpusiéron en tiempo y forma.

Esta peligrosa división cuyo resultado puede ser muy alto para MORENA, ya que apenas está empezando y ya andan de la greña y broncas al estilo de las que acabaron al PRD, lo encabezan la dirigente nacional del partido, Yeidkcol Polevnsky y Ricardo Monreal, coordinador de los morenos en la Cámara de Senadores.

Aunque por separado los dos aseguran que no es cierto que traigan pleito cazado, por las candidaturas de los morenos, la realidad es que diferencias han llegado ya a su máxima expresión, al grado de pedirle doña Citlali a Monreal que no se meta en lo que no le corresponde y se dedique al Senado que es lo suyo.

Todo porque Ricardo Monreal le recriminó que haya llamado “sabandijas” a los priístas y panistas que ya se subieron al barco de MORENA, pidiéndole de paso que se conduzca con más respeto para esas personas de las que sin querer queriendo avaló su trayectoria, “son hombres íntegros y de respeto”, dijo Monreal.

Otra cosa molestó a doña Yeidkcol, Citlali ó como se llame, es que el senador suplente de Monreal, Alejandro Rosas Díaz Durán, que vino a Tamaulipas en calidad de asesor del proceso interno, la haya puesto en su lugar, ya que la descalificó y de paso exigió su renuncia, sugiriendo además su salida del país con un cargo de embajadora, de lo que enteró por escrito a López Obrador.

Creemos que la líder nacional de MORENA tampoco se midió al descalificar Díaz Durán, del que aseguró que ni siquiera es miembro del partido y lo identificó como un trabajador de Ricardo Monreal,

Las diferencias entre el senador Ricardo Monreal Avila y la secretaria general de MORENA, Yeikckol Polievnsky Gurwitz, ocuparon el primer plano en la semana que concluyó, luego de deslindes y desencuentros, acentuados a raíz del proceso de designación de candidato a la elección extraordinaria de gobernador en el estado de Puebla. En éste marco Monreal la llamó a tener conciencia de que la prioridad en MORENA es la unidad.

Con ésta última e inteligente frase Ricardo Monreal lo dijo todo, sin unidad MORENA no gana y creemos que López Obrador piensa igual, salvo que opte por apoyar en su postura a la hacedora de sabandijas.

Según un comunicado que llegó hasta nuestra sala de prensa hoy lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el compromiso de no reelegirse, lo que ha repetido ya muchas veces, incluso ha hecho énfasis en que el es parte de la democracia y que como tal concluirá su mandato a finales del 2024. Pero que va a hacer si el pueblo le pide que continúe en el poder.

Ya antes los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Hugo Chávez de Venezuela, juraron y perjuraron que terminando su encargo ya no se iban a reelegir y los dos fuéron presidentes tres veces, lo que nos hace dudar que López Obrador, concluye su gobierno y se vaya a La Chingada, su rancho allá en Tabasco.

López Obrador remarcó que es partidario de la democracia y dijo estar con la máxima “del Sufragio Efectivo, no Reelección, que soy Maderista, que es uno de los hombres que más admiro”, apuntó.

El mandatario dio a conocer su postura luego de que empresarios y algunos legisladores cuestionaran que la revocación de mandato era una estrategia para su reelección, por lo que descartó esa opción y reiteró que tiene palabra por lo que firmará ese compromiso.

En un evento que encabezó en Ciudad Madero, al que asistiéron alrededor de 500 personas y que se llevó a cabo en el auditorio municipal, les dijo a los presentes que los iba a enlistar para darles una credencial con su nombre y firma y les aseguró que no iba a formar un nuevo partido político y lo hizo. Dijo que la credencial era para cuando los llamara para reunirse en el zócalo nadie los molestara.

Como que el gobernador perredista del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, se armó de valor y dijo que México no debe ser un país de una sola visión y remarcó que debe fortalecer su vida democrática con una clara división de poderes y contrapesos efectivos, que destierren cualquier tentación de autoritarismo. Quedaría claro el mensaje y a quién va dirigido. Creemos que si.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas conmemoró el Día de la Mujer con una actividad organizada por la Clínica de Derechos Humanos de la FADyCS-UAT, evento en el que participaron docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADyCS) Campus Tampico, en donde se llevó a cabo el “Primer Seminario Multidisciplinario de Investigación en Conmemoración de la Mujer”, evento al que asistiéron estudiantes de las licenciaturas de Derecho y Psicología.-

Estuviéron como panelistas las Doctoras Guadalupe Isabel Ceballos, Dulce Alejandra Cepeda Robledo y Jazmín E.Ruiz Maraboto; la Mtra. Alma Delia Gámez Huerta y el Dr. José Miguel Cabrales Lucio, quien preside la Clínica de Derechos Humanos.

Los temas que se trataron fueron : La Mujer y la Lucha Histórica por el Reconocimiento de sus Derechos Humanos , desde diversos enfoques; La Violencia de Género en México, Violencia en el Noviazgo, Violencia Durante el Embarazo y el Feminicidio; Desafíos de la Mujer en la Academia, Docentes e nvestigadoras y por último La Mujer en el Mercado Laboral en el Sur de Tamaulipas, bien.

