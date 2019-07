[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MORENA, AVE DE PASO QUE NACIÓ AYER Y SE IRÁ MAÑANA: ALITO

Lleno de entusiasmo después de haber estado en Tampico aterrizó ayer en Ciudad Victoria el candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, junto con su compañera de fórmula Carolina Viggiano Austria, y de entrada dijo que de llegar a ganar “va a unir al PRI y a trabajar por el partido para que vuelva a ganar las elecciones”; enfatizó que “lo mejor del PRI se quedó en el PRI” y de Morena apuntó que “es una ave de paso que nació ayer y se irá mañana”.

“Claro que vamos a ganar con el apoyo y aporte de la militancia, solo hay que meterle con todo”, dijo a [email protected] en su camino hacia el improvisado templete, en la explanada del PRI-Estatal donde era esperado con ansias por poco más de 600 personas que vinieron al evento desde Matamoros, Nuevo Laredo, Guerrero, Reynosa, Río Bravo, Mante, San Fernando, Padilla, Tula, Gómez Farías y obviamente de Ciudad Victoria, capital del estado, de los que muchos de ellos se tomaron la foto con él.

En el puerto jaibo al ser entrevistado por los chicos de la prensa “Alito” dijo que el PRI tiene ganas de regresar a gobernar el país, ya que el actual sexenio no tiene brújula y gobierna con ocurrencias y remarcó que además en los casi siete meses que han transcurrido no existe crecimiento ni desarrollo y si hay mucha incertidumbre entre los mexicanos.

Agregó que de ganar la presidencia del CEN del PRI buscará reconciliar a los priístas y regresar al partido tricolor para darle impulso a las causas con el apoyo de la sociedad, ya que con el gobierno federal “que prometió mucho y cumple poco, no hay desarrollo ni crecimiento, por lo que es necesario que nos presentemos como alternativa viable.

Luego dejó ver su desacuerdo con la falta de diálogo que ha dejado ver AMLO con los campesinos que ayer decidiéron bloquear carreteras para ser escuchados.Por cierto al evento de Tampico asistiéron priístas de Tampico, Madero, Altamira , Emanuel y González

En Victoria al que le llaman “Alito” por Alejandro, apuntó que se llegó la hora de demostrar que están hechos los priístas de Tamaulipas, porque hay que reconstruir la unidad para que el Revolucionario Institucional vuelva a ganar las elecciones.

Por cierto al término del primer debate de lo tres candidatos que se llevó a cabo en el edificio sede del PRI-Nacional, Moreno Cárdenas aprovechó el viaje para poner en claro que el único crítico y combativo a éste gobierno, que es de ocurrencias, “he sido yo….las otras (candidaturas) mudas.

En el evento de Victoria se dejaron ver algunos personajes del partido tricolor entre ellos Yahleel Abadala Carmona, Antonio Martínez Torres, Ramiro Ramos Salinas, Eugenio Benavides Benavides, la diputada Susana Hernández Flores, Alejandro Guevara Cobos, Edgar Melhem Salinas, además de Eliseo Castillo Tejeda, de los cuales algunos de ellos resultaron grandes cuates de Alito.

Saludamos a Enrique Cárdenas del Avellano el que en el evento andaba cumpliendo con su función de coordinador estatal de la campaña de Alito y de lejos también vimos a Alejandro Etienne Llano –que es parte del equipo– y a la esposa de Cárdenas del Avellano, Dianaluz Gutiérrez de Cárdenas.

El evento de Victoria resultó muy lúcido, sin fara fara ni tortas de por medio.

Frente a amago de un paro nacional convocado por organizaciones campesinas el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un franco reto ha advertido ya que su gobierno no cederá aunque sean “las amenazas más atrevidas” y apuntó que ya no se tolerará la corrupción y como para atenuar el golpe dijo que a pesar de las amenazas del bloque de carreteras “no serán reprimidas”.

Esto es una política totalmente diferente a la pregonó a lo largo de su campaña presidencial, ya que si mal no recordamos prometido escuchar siempre a la gente, porque el pueblo es el que manda, pero, pero, pero, como que ya se le olvidó. Ojalá y no se salga de control el conflicto que para nosotros como periodistas y analistas políticos es mucho muy serio y tenemos la idea de que con los productores o campesinos de México no se juega. Veremos en que acaba ésta película.

Por cierto ahora anda el Presidente López Obrador muy preocupado por la sentencia de cadena perpetua que le dictaron las autoridades de Estados Unidos al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el que se parará el resto de su vida en un penal de máxima seguridad que está enclavado en las montañas del estado de Colorado y del que hasta ahora nadie se ha fugado.

“Lamento mucho que se den éstas cosas, no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy un idealista, creo en el amor y la fraternidad en la felicidad, soy humanista, no le deseo mal a nadie”, porfa que alguien lleve a este señor con un psiquiatra, en lo personal a mí no me convence de su sufrimiento al ver estas cosas que dice.

Pero, pero, pero, paralelamente a AMLO de repente se le despertó el interés por saber quién se va a quedar con los bienes que se le puedan incautar a El Chapo, ya que él considera que por derecho le corresponden legalmente a México y no a Estados Unidos. Es como cuando un millonario se muere sin dejar testamento y el mismo día los familiares andan de las greñas por la lana.

Pero, pero, pero, casualmente a López Obrador también de pronto le surgió el interés por saben dónde quedaron los más de 205 millones de dólares, además de joyas y otra millonada en pesos mexicanos, que las autoridades de México le incautaron al empresario farmacéutico de origen chino, Zhenli Ye Gon, los que tenía en un cuarto de la residencia que ocupaba en Lomas de Chapultepec, que es donde vive la crema, la nata y el requesón de los chilangos millonetas.

Como el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa esta atento todos los días a lo que publica la prensa, de inmediato trató de calmar la curiosidad del mandatario nacional haciéndole saber que ese dinero fue destinado a la construcción de 335 centros “Nueva Vida” de prevención y tratamiento de adicciones en el país. Creemos que en ambos casos quiere “un moche”, como dice.

La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional de Ombusdsman (ll0) manifestaron su apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, luego de que ésta ha sido blanco de críticas por parte de López Obrador, ya que asegura que la CNDH no tiene calidad moral.

Representando con un gran orgullo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la estudiante de Negocios Internacionales, Tabatha Isela Hernández Vega, realiza un proyectos sobre Emprendimiento y Sistemas de Innovación, en el Ecosistema del Silicon Valley, con sede en la Universidad de Berkeley, California, en Estados Unidos.

Tabatha Isela forma parte de un grupo estudiantil que fue seleccionado entre 30 mil aspirantes de universidades de todo el mundo y se encuentra en la institución norteamericana para desarrollar el proyecto en una estancia de tres semanas con el simulador de emprendimiento Trepcamp y la asesoría de expertos en diferentes especialidades.

Nos dicen que desde su estancia en Berkeley compartió su experiencia y narró el trabajo que ha estado realizando, en un programa cuyo itinerario culminará el próximo 26 de julio.

“Me llena de orgullo poder representar a mi Facultad y a mi Universidad”, dijo la jóven universitaria quien cursa el 4º. semestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Facultad de Comercio y Administración-Tampico (FCAT).

E-mail [email protected]

[email protected]