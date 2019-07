SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MORENA BUSCA NUEVA ESTRATEGIA

ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, en su calidad de consejero del Partido Morena en la ciudad de México, volvió a señalar a la encargada del despacho de la presidencia del partido político al que pertenece.

YEIDCKOL POLEVNSKY dijo que ha venido siendo parte de la promoción que hizo el congreso del estado de Baja California Norte para extender el periodo de gobierno de JAIME BONILLA y advirtió que se tiene que dar una explicación de los legisladores locales por qué aprobaron esta situación.

Aclaró que no deben desaparecer los poderes en ese estado, pero si que la SCJN enmiende la violación flagrante al orden constitucional y acusó a la secretaria general del partido en funciones de presidente de tomar una especie de modo venezolano.

EL CENTRO DE SALUD periférico que se instalará en la colonia Azteca en el municipio de Rio Bravo habrá que ver que tan ubicado y productivo será cuando tenemos un centro de salud en la Colonia Monterreal y si la jurisdicción no sanitaria X no paso la información correctamente estará descompensándose la población que debe atender y a esto agréguele que no tienen el suficiente abasto en medicamento ni personal para atención a la consulta externa, además de tener el hospital general de la ciudad a unas cuadras.

Aquí parece que les preocupa más las instalaciones muy bonitas, pero sin personal y sin el mínimo reto de contar con abastecimiento suficiente de medicamento.

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, es el coordinador del candidato a la presidencia del Comité nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CARDENAS quien lleva la delantera en la carrera del proceso interno, seguido de IVONNE ORTEGA que también busca ser la dirigente nacional del PRI.

CARDENAS DEL AVELLANO estará anunciando de un momento a otro el itinerario de una segunda visita que podría comprender el norte del estado de su gallo a la dirigencia nacional del PRI de lo que estaremos muy al pendiente.

De ganar la dirigencia nacional, Al victorense ENRIQUE CARDENAS no lo pierda de vista porque será un elemento que en el 2021 podría dar la pelea sin duda electoralmente hablando.

Y quien no hay que perder de vista es al diputado local por el V distrito JAVIER GARZA FAZ, quien seguramente tendrá en su equipo de enlace ciudadano y gestoría al ex regidor y su diputado local suplente EDGAR GARZA HERNANDEZ que cuenta también con experiencia política sin duda una buena mancuerna.

PROMUEVEN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

CARLOS ALBERTO RAMIREZ, coordina los trabajos de asamblea para el nuevo partido político encuentro solidario que confía plenamente en que las condiciones estarán conjugándose para lograr el objetivo.

Mientras que Se conoce en el caso de Rio Bravo, el diputado federal HECTOR VILLEGAS, aportará lo necesario para cumplir con el caso del distrito III donde promueve la asamblea del partido encuentro solidario.

RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, será diputado local de la LXIV legislatura que está por iniciar en el mes de octubre y donde de seguridad personajes como el moreno reynosense, serán una gran aportación para la vida política y social del estado de Tamaulipas donde MORENA podrá destacar con personas con trabajo y una visión amplia de lo que requiere la entidad.

Y EN EL GOBIERNO FEDERAL en la coordinación de construyendo el futuro que es el área de participación de los jóvenes se encuentra JUNIOR GATTAS CANO como tal al frente de la posición y donde se espera haga un trabajo positivo para este importante renglón de la sociedad tamaulipeca, no hay que perderlo de vista.

HAGO UN ESPACIO para recordar este 16 de julio, un aniversario luctuoso más al amigo JORGE HERMINIO AVENDAÑO MARTINEZ, que desde su juventud en la política nacional destacó ampliamente, fue dirigente nacional de la organización DEMOCRACIA 2000 en los noventas y de la misma manera un excelente funcionario público a lo largo de muchas posiciones que ocupo en su carrera dentro del servicio público asi como en la sociedad civil fue fundador y vice presidente nacional de la Agrupación política nacional, Democracia con Transparencia con quien tuvimos la oportunidad de colaborar.

Envio felicitación por su cumpleaños el pasado 6 de julio a MARY TREJO, enhorabuena; asi como este pasado 16 de julio a JOSE REYES GUEVARA, KARLA TREVIÑO GARCIA Y GILDO GARZA; Mientras que este 17 de julio cumplieron años y los felicito a FERNANDO GONZALEZ LLANAS, sub secretario de acción sindical del grupo UNIDOS POR MORENA RIO BRAVO; Asi como a FERNANDO MARROQUIN, YAIR CASTELLANOS CEDILLO, JUAN CARLOS AYALA Y AMELIA VITALES, ex diputada local, ex dirigente del PRI estatal entre otras cosas.

De la misma manera este 18 de julio quiero saludar desde este espacio a EDER ALEJANDRO LEDEZMA, ALMA GUTIERREZ DE VIVIAN, FERNANDO FLORES, GONZALO RIVERA, CRISTOBAL MIRELES, DANIEL SOSA CARPIO Y JUAN GUERRA.

Y NOS VEREMOS.