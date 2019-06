DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

MORENA, buscando culpables en la casa de enfrente

En MORENA Tamaulipas, tras la humillante derrota que les propinó el PAN, ahora andan buscando culpables, al grado que no se están fijando en los errores que cometieron, si no que están buscando culpables en la casa de enfrente.

MARCOS CRUZ, flamante delegado nacional, está dando “patadas de ahogado”, al igual que todos los candidatos y operadores de campaña que participaron en el proceso, es tanto su coraje y su decepción, que lejos de aceptar que se equivocaron, se la pasan gritando a los cuatro vientos que el Gobierno Estatal compró todos los votos, en un afán de no reconocer que fueron ellos los que se empeñaron en hacer de MORENA un partido lleno de “chapulines.

MARCOS CRUZ, dio una conferencia de prensa, donde no tuvo empeño en decir que sus candidatos hicieron una campaña austera y sin recursos, en pocas palabras que a pesar que el partido de LOPEZ OBRADOR, llevó mano en la entrega de millonarias prerrogativas, él y la dirigencia no repartieron ese dinero para que los candidatos hicieran campañas, en pocas palabras los dejaron solitos a su suerte.

Y fue tanto el descaro de MARCOS CRUZ y la dirigencia estatal, que cuando los reporteros le preguntaron el destino de esas millonarios prerrogativas que recibieron por parte de la autoridad electoral para los candidatos de Tamaulipas, decidió callar.

Por otra parte, en los municipios, ex candidatos y operadores políticos, no cesan en redes sociales de echarle la culpa a que fue una elección de estado, a que hubo compra de votos y lo peor, echándole la culpa a los tamaulipecos de ser unos agachones porque no salieron a votar.

Sin embargo, los MORENOS de Tamaulipas no deberían andar buscando culpables en la casa de enfrente, mejor deberían voltear a verse a sí mismos, y analizar el por qué el pueblo tamaulipeco los rechazó.

Hagamos un recuento, apenas tan solo hace un año hubo elecciones, en donde el candidato de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, arrasó en Tamaulipas, obteniendo 784 mil 984 sufragios.

En Nuevo Laredo, el candidato de MORENA a Diputado Federal, Heriberto Cantú Deandar, obtuvo 57 mil 470 y el candidato a Presidente Municipal, RAMON GARZA BARRIOS, obtuvo 49 mil 536 mil votos.

Sin duda para MORENA fue una excelente contienda en donde obtuvieron una impresionante cantidad de votos, que los ponía como los favoritos para hacer trizas a cualquier partido en las contiendas electorales venideras.

Por eso la pregunta es ¿Por qué esos miles y miles de votantes no volvieron a salir a votar por los candidatos de MORENA? ¿Qué hizo MORENA para ahora recibir el desprecio de aquellos que hace un año los vieron como una opción de gobierno?

Los de MORENA no deben de andar buscando culpables fuera del partido, deben estar conscientes que recibieron el rechazo, el que los tamaulipecos no salieron a votar, no fue porque son malos o el gobierno actual los asustó, no, fue porque hicieron algo que no gustó y que por ello fueron rechazados.

¿Será porque su propia militancia acusó a la dirigencia de vender las candidaturas a ex priístas, ex panistas y ex perredistas?, ¿Será porque la dirigencia no envió recursos a sus candidatos?, ¿Será porque los tamaulipecos no quisieron salir a votar por “cascajo” de otros partidos? ¿Será porque los tamaulipecos vieron que en MORENA había puro candidato de otros partidos en donde fueron señalados por corruptos?

Creo que MARCOS CRUZ, la dirigencia, los ex candidatos y operadores políticos, deberían primero ver en que fallaron, antes de andar buscando culpables afuera.

Por cierto, sería bueno que los ex candidatos de los 22 distritos preguntaran a MARCOS CRUZ en dónde quedaron todos esos millones de pesos que recibieron de prerrogativas del IETAM, dinero que se supone era para sus campañas.

Si le buscan bien, encontrarán respuesta a su humillante derrota.

EMPIEZAN A CANDIDATEAR A CABEZA DE VACA

Una vez ganada la elección y que el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se alzó como el gran triunfador, como primer panista de Tamaulipas, muchos de sus seguidores ya empezaron a subir los eslóganes a las redes sociales, con el lema “MEXICO CON CABEZA”, en un claro afán de dar a conocer que están puestos y dispuestos para apoyarlo al tamaulipeco para que busque la candidatura a la Presidencia de la República.

La idea no está tan errada, tomando en cuenta que Tamaulipas sigue siendo un bastión panista de los más poderosos, y CABEZA DE VACA cuenta con muchos años más para dejar un estado prospero.

LAS REMORAS SE QUEDAN SIN SUS MIGAJAS

Y como estaba pronosticado, los partidos PRD, VERDE ECOLOGISTA y PT, desaparecieron de Tamaulipas, al ser los que menos alcanzaron votación, en pocas palabras el pueblo los despreció y humilló en las urnas.

Con esta mísera votación quedarán fuera de la repartición de diputaciones plurinominales y, por ende, fuera de la repartición de prerrogativas, en pocas palabras ya no recibirán dinero de la autoridad electoral.

En números, el PRD alcanzó sólo el 1.3% de la votación, el Verde el 1.8% y el PT el 1.99, lo que significa que los tamaulipecos se han deshecho de estas rémoras, señaladas por siempre que lo único que hacían era utilizar los recursos que recibían para beneficio propio.

Por cierto, creo que muchos militantes de estos partidos ya sabían lo que les esperaba, por eso abandonaron el barco y se fueron a otros partidos, principalmente a MORENA… ¿Qué no?, NOS LEEMOS.

