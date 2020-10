MORENA: ¿CÓMO PERROS Y GATOS? NOMBRE, ¡PIOR!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

En el partido del presidente López Obrador, se están dando hasta con la cubeta. ¿Cómo el PRD? Nombre, ese era un juego de párvulos.

Inauguran la sede del PAN en Tampico.

Lluvia de amparos ante la desaparición de Fideicomisos: Alianza Federalista.

Alcalde morenista del estado de Puebla clausura una planta de AUDI dejando en vilo a más de siete mil trabajadores.

Hugo López Gatell: arrogante y presuntuoso.

¿Qué España y la Iglesia pidan perdón por la conquista? ¿Enserio? ¿What?

Armando Zertuche Zuani votó en contra de la desaparición de los fideicomisos y se quedo sin candidatura a la alcaldía de Reynosa.

El partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos, está a punto de desintegrarse. La ambición y la lucha del poder por el poder está resultando fratricida. Todos contra todos. Los finalistas fueron Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo. El primero es quien es por él mismo. El segundo es por quien lo apoya. ¿Quién ganará en la tercera encuesta? Será un final de fotografía no apto para cardiacos.

Lo malo es que esta guerra de declaraciones, insultos y posturas irreconciliables están pegando en la línea de flotación del partido, lo que lo conducirá irremediablemente a una escandalosa derrota en las elecciones del próximo año.

Y entonces sí, de haber logrado una votación histórica en 2018, pasarán a una votación que no les permitiría conseguir mayoría en ninguna de las cámaras, lo que se convertirá en un suplicio para el presidente López Obrador: gobernar el último tramo de su administración, con una severa crisis económica, sin control en las cámaras y con una oposición contestataria, le van a convertir su salida del gobierno en una experiencia terrible, que la incrementarán las ganas de irse a Palenque.

Y más allá, si en 2024 no cuaja el delfín presidencial de MORENA, sea quien sea, quien llegue le va a espulgar con lupa la administración de la 4T y si se encuentran actos de corrupción y de abuso, como los que se han encontrado en el Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado, habrá siempre una Unidad de Inteligencia Financiera a las órdenes del poder.

Por lo pronto, el choque de trenes tuvo este lunes su capítulo más escandaloso, cuando el diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que en los próximos días tomará posesión de la presidencia nacional de Morena, en una sede alterna, debido a que hoy un grupo de mujeres se posesionó de la sede nacional del partido, en la Ciudad de México, lo que evitó que Muñoz Ledo asumiera la dirigencia que él dijo había ganado en la encuesta.

Molesto, muy molesto, Porfirio le mando decir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que si quiere tener partido, que lo deje actuar y lo apoye. Hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo es el único mexicano que ha sido presidente de tres partidos políticos nacionales, PRI, PRD, PARM, y está a la puerta de ser dirigente de un cuarto: MORENA.

Al tiempo de anunciar que en los próximos días rendirá protesta como dirigente nacional de MORENA, porque él fue el ganador legítimo de la encuesta, Muñoz Ledo acusó a Mario Delgado de inyectar “millonadas” de dinero, “tienen dinero sin límite. Y agregó “dizque somos el partido de la austeridad republicana, pero esa -la de Mario Delgado- es la campaña más cara”, acusó Muñoz Ledo.

¿Y los demás contendientes? Pues no, como dicen en mi pueblo, “ni pal arranque”. Ahí el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán que, ni modo, hay que decirlo, no sirvió ni pal arranque. Sucumbió a la primera de cambio. Fue, lo que dijera la Nana Goya, mucho ruido y pocas nueces. Mucha lengua y poco sustento. Y a la primera de cambio se desfondó con todo y el apoyo de su jefe, el senador Ricardo Monreal.

Pero en el fondo, ¿que está en juego? Mucho. Muchísimo. El control de los presupuestos partidistas, la designación de candidatos para el próximo año, el control de las cámaras los próximos tres años y, la joya de la corona, la candidatura presidencial en el 2024.

Tan sólo en 2021, estarán en juego 21,368 cargos de elección popular y 15 gubernaturas en disputa, y se demostrará el apoyo real que consiguió López Obrador en la primera mitad de su mandato. En los próximos comicios se renovará la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal, tal como lo marca el artículo 51 de la Constitución Política.

Y esta elección federal será clave, pues la cámara baja es una de las instancias necesarias para que el Congreso de la Unión apruebe e impulse las reformas y leyes del gobierno lopezobradorista o las rechace.

Al día de hoy, Morena cuenta con 252 diputados federales, más 81 de los partidos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia, el resultado es de 333 legisladores marrones, 5 menos que cuando inició la legislatura. Pero en esta ecuación, hay que contemplar las adiciones y las sustracciones que se dan todos los días en el Congreso, sumado a una profunda crisis económica que se está configurando en el país, más la política presidencial de pelearse todos los días y contra todos desde el púlpito mañanero. Con todos estos elementos todo puede suceder.

Y si además se construye una oposición fuerte, el resultado de la elección del próximo 2021 será de pronóstico reservado. Por ello, hacer escenarios a largo plazo en este momento es complicado, y por ello se debe observar todos los días lo que ocurre.

1. El pasado fin de semana se inauguró la sede del Partido Acción Nacional en Tampico, con la presencia del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; del alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah; del Senador Ismael García Cabeza de Vaca y del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, Luis René “Cachorro” Cantú Gaván.

Y es que mantener fuerte y constante la comunicación con los ciudadanos tamaulipecos, ha sido siempre prioridad del PAN Tamaulipas y de su presidente, Luis “Cachorro” Cantú Galván, quien respalda el trabajo que realizan los comités municipales del partido a lo largo y ancho del estado.

“Cachorro” ratificó que todo aquel que quiera acercarse a Acción Nacional, tiene las puertas abiertas, y que mejor manera de fortalecer nuestros vínculos -dijo- que, brindando instalaciones dignas para ellos, en este caso, para los tampiqueños”, aseguró Cantú Galván.

Hay que decir, que el evento se llevó a cabo con un estricto apego a las medidas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, por la pandemia del COVID-19, como el límite de personas permitidas en la sede del blanquiazul en el puerto, el uso obligatorio del cubrebocas, el constante lavado de manos con gel antibacterial y el respeto a la sana distancia, todo con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad.

2. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió este lunes a la reunión de la Alianza Federalista que se realizó en Aguascalientes, y en la que los mandatarios estatales buscan que el Senado frene la desaparición de los 109 fideicomisos.

Los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, preparan la defensa legal por la desaparición de los 109 fideicomisos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, a través de amparos y controversias gubernamentales.

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes fue el anfitrión de la reunión, y anunció que se implementarán controversias constitucionales, por parte de estados y municipios, con base en el análisis de algunas partidas presupuestales y fideicomisos.

Y la otra acción se va a emprender con la confirmación de la senadora Claudia Ruiz Massieu, sobre el tema de la acción de inconstitucional por parte del Senado, además de tramitará amparos masivos de los beneficiarios de los fondos.

“Y es que no es sólo tema de los gobiernos, ya que en cada uno de los fideicomisos hay un beneficiario que sin duda alguna tendrá esa oportunidad de defenderse con amparos masivos, y estaremos dándoles toda la asesoría y haciendo equipo para la defensa”, señaló el mandatario de Aguascalientes.

Los mandatarios coincidieron en señalar que no existe voluntad política por parte de la Federación para consensar acuerdos, por lo que tendrán que recurrir a este tipo de acciones legales para la defensa de los presupuestos en estados y municipios.

En la rueda de prensa, estuvieron presentes los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Miguel Riquelme de Coahuila; José Ignacio Peralta de Colima; Javier Corral de Chihuahua, Héctor Flores en representación de José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué de Guanajuato; Enrique Alfaro de Jalisco; Silvano Aureoles de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León y Francisco García de Tamaulipas.

Un dato por demás interesante, es que lo que empezó como una acción panista, ya se convirtió en un grupo de trabajo donde confluyen mandatarios panistas, priístas, independientes, perredistas y del movimiento ciudadano, lo que quiere decir que esta alianza va “in crescendo”, los intereses se están conjuntando, y como no, si el Presupuesto de Egresos de la Federación y la desaparición de los fideicomisos, en general, afectan directamente a la mayoría de los estados del país y de los municipios, y por supuesto impactan de manera directa a los ciudadanos.

3. Le comento dos hechos que deben servirle al gobierno federal para poner marcaje personal quienes atenten contra la sociedad. Primero, resulta que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios denunció sobre el robo de más de 35 mil piezas de medicamentos oncológicos en instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., medicamentos que son utilizados para tratar el cáncer.

De acuerdo con la COFEPRIS, el robo ocurrió el pasado 7 de octubre, sin embargo, fue notificado hasta el pasado sábado 10 de octubre, lo que significa tres días después de haberse dado cuenta. Los medicamentos que fueron robados son los siguientes:

Daunorubicina de 20 miligramos; Fluorauracilo de 500 miligramos; Oxaliplatino de 100 miligramos; Dacarbazina de 200 miligramos; Mitomicina de 5 miligramos; Etoposido de 100 miligramos; Idarubicina de 5 miligramos; Oxaliplatino de 50 miligramos; Ciclofosfamida de 1 miligramo; Ciclofosfamida de 200 miligramos; y Epirubicina de 10 miligramos.

Estos medicamentos robados son para uso exclusivo del sector salud, por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados ni a través de internet o redes sociales.

Y la pregunta obligada: ¿Cómo es que no se dieron cuenta del robo de estas 35 mil piezas de medicamento para curar el cáncer? ¿Por qué el robo se denunció hasta tres días después de haber sido perpetrado? ¿A cuánto asciende el monto de lo sustraído? ¿No se le hace muy extraño? Ahí dejamos las preguntas para que se respondan, ya sea la propia COFEPRIS o la Fiscalía General de la República.

El otro tema que quiero comentarle es que, con el uso de la fuerza pública, autoridades municipales de San José Chiapa, clausuraron a la empresa automotriz Audi en Puebla por un adeudo en impuestos y derechos locales tras varias horas de negociaciones fallidas. El presidente municipal, el morenista Arturo Graciel López Vélez, ordenó la clausura de la planta automotriz que da empleo, nada más y nada menos, que a siete mil trabajadores.

Y aunque las autoridades municipales reclamen un adeudo por 90 millones de pesos, por concepto de predial, agua y otras obligaciones locales, parece ser que este alcalde morenista logrará reponer esos empleos sacándolos de la chistera.

Y cabe agregar que a la empresa le echaron montón: elementos de la Policía Municipal de San José Chiapa y de los ayuntamientos de Nopalucan de la Granja y Rafael Lara Grajales, todos en Puebla, hicieron acto de presencia para que el municipio colocara los sellos de clausura respectivos.

Hay que recordar que Audi retomó labores el 15 de junio para capacitación y mantenimiento, tras el paro obligado por las medidas impuestas por el Covid-19. Y ese mismo mes inició la producción de autos, por lo que al primer semestre del año había fabricado 36 mil 211 unidades, una disminución del 60 por ciento respecto al año previo, con crisis económica, la empresa automotriz no despidió personal, para que este alcalde, Arturo Graciel López Vélez, haya tomado la decisión, incorrecta desde mi punto de vista, de clausurar la planta. ¿Se imagina que el corporativo tome la decisión de sacar su inversión de San José de Chiapa?

San José Chiapa se encuentra en el oriente del estado de Puebla, a 65 kilómetros de la capital del estado. Este municipio pertenece a la Región III de Ciudad Serdán, y en los extensos Llanos de San Juan, situados entre la Malinche al oeste y el Pico de Orizaba al este. Su principal actividad económica es la Agricultura; el número aproximado de habitantes es de 3,790 y el alcalde clausuró una planta que dejará sin sustento a siete mil trabajadores. Y más allá de la confrontación, más vale un mal arreglo que un buen pleito.

4. Al que se le apareció el chamuco fue al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, al comparecer ante el Senado de la República. Ahí, senadoras panistas se manifestaron en su contra por lo que su comparecencia ante la Comisión de Salud fue suspendida este lunes. Las legisladoras colocaron diversas pancartas con las leyendas “exceso de ineptitud”, «exceso de soberbia”, y “basta de mentiras”, dirigidas a López-Gatell.

La senadora Lilly Téllez regaló a López-Gatell un bastón haciendo referencia a que “está ciego”, ante la catástrofe real que es la pandemia del Covid-19 para México. Por cierto, Lilly Téllez le llamó a López-Gatell “pequeño virrey del país de las camas vacías y muertos en casa”

A pesar de las varias llamadas al orden que el presidente de la Comisión hizo a las y los legisladores, la colocación de mantas no cesó ni las confrontaciones con el funcionario federal durante sus intervenciones.

Ante ello, el Senador Miguel Ángel Navarro, decidió suspender la comparecencia, pues consideró que no existían condiciones de civilidad para continuar con el ejercicio: “Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia, por lo que al no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión”.

Lo que quedó claro al observar el video, es que el subsecretario es excesivamente arrogante, presuntuoso y creído, lo que ha llevado al país, me parece, a alcanzar el número de muertos que tenemos al día de hoy, y que López Gatell calificó como una cifra catastrófica si el número de muertos llegase a los sesenta mil. Esta noche de lunes, ya se alcanzaron más de 83 mil decesos, aunque a pesar de ello, para López Gatell todo está en control. ¿Sí? ¿Será? ¿Enserio?

5. Desconozco el fin de senda misiva que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Papa Francisco, sobre la posibilidad de que se pida una disculpa pública a los pueblos originarios de México.

«Aprovecho para insistir en que (…) tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente», explica el presidente en el escrito.

El mandatario mexicano agregó que debe hacerse un compromiso con estos pueblos para que las agresiones a sus creencias y culturas y el racismo hacia ellos no se repita. Y ya de pasadita, López Obrador sugirió al papa hacer un reconocimiento a Miguel Hidalgo y Costilla.

«En particular pienso que sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica, independientemente del debate de si Miguel Hidalgo y Costilla fue excomulgado o no, reivindicará la gesta heroica del Padre de nuestra Patria quien, al ser acusado de hereje, se defendió exclamando: ‘Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son los católicos, sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?'», dijo. Y cuando leo y releo esta información, no me queda más que decir “¿What?

6. El Diputado Federal petista, Armando Zertuche Zuani, perdió su candidatura a presidente municipal de Reynosa, o de perdido, a diputado local, cuando le dio contra a la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, su Tlatoani, votando en contra de la desaparición de los fideicomisos, lo que políticamente fue correcto, aunque dicen que en lo alto de las alturas de poder no lo ven así. “O estás conmigo o estás contra mí”.

