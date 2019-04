PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena con el enemigo en casa

< Turismo, la reactivación económica

< Morris, sus posibilidades en la 4ª posición

1.- Aunque el fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas confirma la lista de candidatos plurinominales de Morena, es probable que los elementos que están en desacuerdo continúen en otras instancias su gestoría para echar abajo dichas candidaturas, donde el foco central es la posición No. 2 asignada a Antonio Leal Doria, aunque no la única. Desde luego el conflicto afecta indirectamente al desarrollo de las campañas de los candidatos de mayoría, por eso sería sano que los inconformes antepusieran los intereses del partido y no los personales.

Tal demanda desacredita a quien ha sido en los últimos tiempos la cabeza principal del partido guinda, acota su operación que es importante en el desarrollo de los 22 frentes de campaña en Tamaulipas.

De tal manera que Morena tiene sus principales oponentes en casa, son el grillete que les restará movilidad para entregar buenas cuentas electorales.

Quienes interpusieron su inconformidad en este proceso son los morenistas Román Enrique Pérez, Ezequiel Ramírez del Fierro y Eliud Oziel Almaguer Aldape y Vladimir Castellanos García.

Por otra parte este movimiento pone al descubierto la ausencia de liderazgos morales en Tamaulipas, capaces de rencausar las fuerzas en oposición y sumarlas al proyecto actual. Quienes armaron este conflicto que desde luego no figuran en la demanda interpuesta, sabían que este golpe a la cabeza (legal) principal del Morenismo sería de fatales consecuencias.

Por último, hay que recordar que la demanda se inició en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal con sede en Monterrey y éste rencausó el proceso al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, habiéndose cubierto este procedimiento no es difícil pensar que realicen un segundo intento en el nivel federal.

2.- Este es el tercer año consecutivo en que los resultados de las acciones coordinadas del Gobierno del Estado con municipios, Marina y ejército construyeron un ambiente de tranquilidad. Pero sin lugar a dudas fue esta temporada de 2019 cuando más se incrementó la movilidad de los propios tamaulipecos a los centros turísticos, signos de confianza en las operaciones de patrullaje y vigilancia que les permitió ir y venir por nuestras carreteras sin problemas,

Con esto se logran dos cuestiones fundamentales, las de tipo económico y las de convivencia familiar de los tamaulipecos que pudieron disfrutar de las bellezas naturales de nuestros paisajes y sus tradiciones gastronómicas.

La actual administración que encabeza el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tiene empeño en fortalecer la llamada industria sin chimeneas, el turismo se fomenta a lo largo del año, lo vemos en sus participaciones en ferias de otros estados a donde se llevan muestras de lo que es Tamaulipas, en su participación en el reciente Tianguis Turístico de Acapulco, en la celebración de convenios de coordinación con estados del sureste en un intercambio de promociones para atraer los visitantes.

Pero nada de esto funcionaría si el saldo en el tema de seguridad no fuese blanco. Desde luego no es una asignatura aprobada del todo, la inseguridad existe y la ratificación del mandatario estatal para combatirla, sigue siendo su principal compromiso.

Porque de la seguridad depende la reactivación económica, que en algún momento decayó, cuando ni los propios, podían andar en las noches por las calles de las principales ciudades del estado.

En fin, por lo pronto tenemos que reconocer y festejar los resultados de una Semana Santa blanca y lo que va de esta segunda semana del periodo vacacional.

3.- Carlos Morris fue uno de los mejores candidatos del PRI en el pasado proceso electoral, cuando llegó por el método de mayoría, hoy enlistado en el 4º lugar de una plurinominal realiza campaña para su partido. Es de los pocos diputados que regresó a visitar su distrito en diferentes ocasiones, desde la difícil postura de la bancada de oposición, pero no ha sido motivo de desaliento, por el contrario es un reto afirma él, conservar el apoyo del electorado.

“Llevamos programas, e información de utilidad a nuestros representados y ahora esperamos que nos confirme la confianza en las urnas”.

En 2016 el PRI sufrió su primer descenso importante en Tamaulipas cuando sólo logró ganar 5 de los 22 distritos, los 3 de Matamoros, el de Rio Bravo y el 14 con cabecera en Victoria que es el que actualmente ocupa Morris. Una votación en la que el Tricolor logró alrededor de 350 mil votos en sus distritos locales, con lo cual se “agenció” 6 curules de representación proporcional haciendo un total de 11 asientos en el Congreso de Tamaulipas.

Carlos Morris figura en el 4º lugar de la lista plurinominal de 2019 y en caso de que su partido logre unos 240 mil votos puede figurar entre los próximos diputados de la LXIII Legislatura.

Y LA DISCULPA A GORDILLO ¿CUÁNDO?.- Dicen que en política no hay coincidencias, pero por algo ocurrió este fin de semana en pleno periodo vacacional que se difundiera un importante suceso, Doña Elba Esther Gordillo recuperó sus bienes incautados por el proceso penal que todos conocemos. Y también fue casualidad de que la noticia sorprendiera al Presidente López Obrador en Veracruz donde celebró una de sus acostumbradas mañaneras, y aunque no se salvó del cuestionamiento sobre su posible intervención, la nota no tuvo el impacto que hubiera logrado en el escenario de la Cd. de México.

Al respecto el Presidente de México aseguró que no hubo “acuerdos en lo oscurito”.

La cuestión es que a la señora Gordillo le fueron devueltos los bienes que le fueron asegurados en 2013, consistentes en 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, obras arte, 3 vehículos y varias colecciones de libros. Nada más faltó que le pidieran una disculpa.