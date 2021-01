T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MORENA CON OPORTUNISTAS Y VIVALES, COMO “EL GUASÓN Y ZERTUCHE”, NO GANARÍA….!

TANTO “EL GUASÓN” Héctor Martín Garza González y el reconocido “merolico” Armando Javier Zertuche Zuani, no son otra cosa más que, “unos auténticos busca-chambas” en el ámbito político mexicano y tamaulipeco, porque “este dueto de vivales”, jamás habían tenido empleos decorosos, es decir, donde les fuera bien. Por ejemplo: “el Guasón”, es un reconocido carpintero “hacedor de cocinas integrales”, ese era su oficio, pero como en este negocio, “no le iba bien económicamente”, empezó a rolarse en el esquema político reynosense, habiendo iniciado actividades en las filas del PRI, donde “solo le jugaron el dedo en la boca”, porque nunca le ofrecieron alguna oportunidad política de alto metraje.

Y ESO POR obviedad, generó que “el guasón” emigrara del PRI; para irse a las filas del PRD, donde finalmente, “encontró un posición de mejor pago”, al asignársele como “diputado plurinominal o de dedazo”, pero al terminársele esa decorosa chamba, Héctor Martín, se vio nuevamente “en el abismo político” y anduvo dando tumbos y sufriendo tropiezos, porque era rechazado “por haberse identificado como traidor”.

EN EL 2016 Garza González, al tener la oportunidad política de “lanzarse” como candidato a Gobernador, lo hizo más pronto que inmediatamente, solo para estar en el juego y empezarán a tomarlo en cuenta y por supuesto abrirse cancha, sufriendo finalmente “una dolorosa derrota”, porque obtuvo bajísima votación, eso todo mundo lo recuerda. Y por este motivo, les comentó que. “el guasón”, no ganaría ni de candidato a velador en la plaza principal Hidalgo de Reynosa. Y esto, “no es burla, ni chascarrillo, es la cruda realidad”.

PERO Héctor Martín, insistió, hasta que por azahares del destino, se fue acercando con el actual Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien lo admitió como colaborador y rolarse con él, en algo así como de escolta, asesor, guarura, carga maletas y quien sabe que más posiciones tendría, pero ahí andaba “el guasón”, llegando a la Sub secretaria de Educación en México, para luego ser parte de la Secretaria de Gobernación y de ahí “pa fuera” pero, “el guasón”, presume vaticinando que “el será el próximo candidato a Gobernador”, lo que será o no cierto, pero aducen que, éste individuo, “se ufana diciendo que él, será el bueno para el 2022”.

CON RESPECTO “al merolico” Armando Javier Zertuche Zuani, este igual que “el guasón” corrió con suerte, porque fue ungido como candidato a Diputado Federal por el PT en el 2018 y ganó, pero “por el efecto AMLO” y no por popularidad propia, porque ha quedado claro que, Zertuche es otro de los oportunistas y vivales que andan en el escenario político, “solo para obtener el beneficio propio y no ejercer el bienestar colectivo”.

PORQUE SE ha comprobado que, “Zertuche como diputado, no ha hecho nada bueno por la gente de Reynosa que él dice representar, e incluso nadie va a su oficina de gestoría ubicada en la colonia Cumbres, porque literalmente, “no le resuelve ningún problema a la gente” y por esta razón en Reynosa, las mayorías no ven con buenos ojos a este merolico, por mentiroso y gandalla. Pero aun así, este pobre político de baja calidad moral, “insiste en que va por la candidatura del PT-Morena para la Presidencia Municipal de Reynosa”. “sino como no”. ¡Pobre iluso!

LA GENTE de Reynosa, quiere políticos que en serio deseen servirle a las familias y no a merolicos y oradores gandallas y mercenarios, porque eso sale sobrando. Y si analizamos a fondo el tema, podremos decirles que, “Armando Zertuche Zuani, jamás de los jamases, le ha servido a las familias de Reynosa. Y ahora que es Diputado Federal, “debió servirle al pueblo, pero no lo ha hecho”, porque este “diputado de pacotilla”, más se la pasa en la ciudad de México y hablando elegantemente con su buena oratoria en las redes sociales, “pero de trabajo y beneficios para la gente, nada”, pues los hechos están a la vista de todo mundo o bien que, “Zertuche demuestre lo contrario”, pero no lo hará, porque lo que aquí le decimos “no lo puede refutar”.

PARA finalizar les diré que, “si Morena era la esperanza de México”, como lo viaticaba el Presidente AMLO, hoy Morena, es visto por el pueblo mexicano, “como un partido idéntico o peor que los llamados neoliberales”, porque Morena, aunque lo nieguen, “está plagado de ex priistas, ex panistas, ex perredistas y gentes indeseables y mercenarios de otros partidos políticos, los que solo andan en el escenario moreno para buscar chambas y hacer dinero, como actualmente lo vienen haciendo los Diputados Federales y Senadores de la República este partido, los que “no han movido ni un solo dedo”, para regresar con la gente que votó por ellos, a cuyas familias, para anda han ayudado y la gente lo sabe y por esta razón, tengan la certeza que “la población de todo Tamaulipas y de otras muchas partes de México, que están molestas e indignadas, “habrán de cobrarle la factura” a los irresponsables funcionaros oportunistas de Morena, en la elección del próximo 6 de junio este año nuevo 2021. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

