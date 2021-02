Tendencias

Oscar Contreras

Morena crece en Altamira

Las opiniones están encontradas con respecto al crecimiento que MORENA ha tenido en Altamira y es que en esto tuvo mucho que ver el registro de Ciro Hernández como candidato de Acción Nacional

Así que en los primeros ejercicios de medición para conocer su posicionamiento en relación con los posibles candidatos de MORENA, el prianista Ciro sale muy abajo de Pedro Carrillo Estrada quien representaría al partido de la 4T en este municipio.

Y es que Pedro Carrillo aunque no es monedita de oro para caerle bien a todos, durante su trienio hizo obra por todo el municipio y no dejo ninguna escuela sin alguna acción.

Desde luego que esto lo realizó hace más de una década, pero los estudiantes de aquél entonces que estaban finalizando primaria o estaban en secundaria o prepa, claro que lo recuerda y saben que como alcalde, si es que gana, continuará con lo que dejó pendiente.

Es por esto que Ciro Hernández no tiene nada que hacer ante Pedro Carrillo en la próxima contienda y quien le pudo competir la alcaldía fue Miguel Gómez Orta quien volverá a reelegirse como diputado local.

Pero bueno, habremos de recordar que Pedro Carrillo ganó porque hizo un trabajo técnico-electoral con una estructura alterna a la que integró gente nueva y fue quien al final le garantizó el triunfo y lo hizo ganar antes de cerrar las casillas.

No se puede negar que algunos de los integrantes del grupo del poder local también le ayudaron y aunque al principio lo negaban, después se dieron cuenta que tenía su triunfo bien planeado.

Pedro Carrillo es un técnico-político que conoce el municipio como la palma de su mano, sabe quién es quién y los reconoce por lo que valen, no por lo que dice valer.

Los empresarios del Puerto Industrial lo conocen muy bien y su constructora cuenta con la certificación que otorgan los japoneses y alemanes lo cual muy pocas compañias mexicanas lo consiguen.

Por ello, si MORENA lo hace su candidato es muy seguro que logre el triunfo, de hecho, ya debe tener a toda su estructura trabajando en silencio, con discreción y convenciendo a los altamirenses de su candidatura como ya lo hicieron anteriormente.

Pedro no necesita como Ciro andar regalando café en lugares donde a los adultos mayores de 60 les ponen la vacuna anti Covid-19 y esto podría ser causa de un señalamiento por ignorar las disposiciones que dicta el sector salud y en especial el INE.

En fin, con la caída de Ciro Hernández en las encuestas se confirma aquello de que hay algunos que nacieron para obedecer porque en realidad no les queda mandar y Ciro ahora sabe mucho sobre el tema aunque busque como quitarse la tutela de los grupos del poder. Ni mas ni menos.

Para finalizar, el diputado Gerardo Peña Flores lanzó un llamado para que los diputados federales de Tamaulipas reflexionen antes de votar la reforma a Ley de la industria eléctrica que ha propuesto AMLO y acabará con el clima de negocios que hay en este sector.

No queda la menor duda que los diputados de MORENA y sus seguidores le darán su apoyo al presidente y eso será su tumba política porque la gente tendrá la oportunidad cobrarse de inmediato lo que harán.

Porque si la aprueban México perderá oportunidades para atraer capitales en la transición energética y es probable que existan incrementos en los servicios que impactaran en la economía de la gente y de todos los consumidores.

De salida. Es seguro que el delegado de MORENA, Luis Ernesto Palacios Cordero, ya se dio cuenta que la mayoría de los legisladores morenistas ven las cosas irregulares que suceden en el estado y no dicen nada. Esperamos que no se deje manipular y sugiera realmente a quienes merecen una candidatura. No todo lo que brilla es Morena. Así de simple.

Visits: 98 Today: 98 Total: 972142