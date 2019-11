LETRAS PROHIBIDAS

Morena deja solo a AMLO

Clemente Zapata M.

Morena está enfrascado/

en su lucha sin cuartel,/

una realidad muy cruel/

pues AMLO está “olvidado”…

Todos hablan otro idioma/

van arando pa’ su lado/

lo único que han logrado/

que 4T sea una broma…

Dice una canción del cantautor español, Joaquín Sabina: “…Que no hay ser humano que le eche una mano, a quien no se quiere dejar ayudar…”

Lo anterior viene a cuento porque parece que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no puede o no quiere ayudar al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Algunas fuentes morenas consultadas, aseguran que “es difícil ayudar a quien no se deja ayudar”; dicen que no pueden defender a quien ha ordenado guardar silencio.

Cabe recordar que cuando el Gobierno federal, a través del Senado de la República (¿a poco no había línea?), se le echó encima al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el PAN salió en su defensa.

Es decir que el Partido Acción Nacional (PAN) no dejó solo ni al mandatario tamaulipeco ni al de Guanajuato, en eso del fallido plan de la desaparición de poderes.

A pesar de los embates que algunos morenos hacen en las redes sociales en contra de lo que ellos llaman la “mafia del poder”, la popularidad de AMLO sigue a la baja y sin freno.

Por ejemplo, según una encuesta de El Universal, la popularidad del Jefe de la Cuarta Transformación (4T) cayó, en menos de diez meses, del 79 al 59 por ciento.

Otras encuestas dan cifras un poco más “conservadoras” pero el resultado es el mismo: AMLO sigue perdiendo popularidad a una razón de dos puntos porcentuales por mes.

A escasos diez días de que la 4T cumpla el primer año de haber llegado al poder, ya no cabe culpar al pasado cuando han sido ellos mismo los autores de los yerros conocidos.

Pero también Morena es incapaz de defender al Presidente, cuando el organismo político que fundó no tiene identidad al estar lleno de voraces “busca-hueso” de otros partidos.

Morena es, hoy por hoy, la Torre de Babel de la política mexicana. Un partido que sólo se aprendió el rezo de: “no robar, no mentir, no traicionar”, porque no lo aplican en su manera de conducirse.

Mientras AMLO es víctima de su verborrea y de la desatinada manera de ver el entorno político/económico del país, los morenos practican un canibalismo atroz, enfermizo y obsceno. No hay cohesión. Andan sueltos…

Por si fuera poco, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el pasado 20 de noviembre, encendió las alertas mundiales con una sola palabra: narcoterrorismo…

Una palabra demasiado delicada, punzante y ácida en el diccionario de las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos, un país que le tiene lupa al presidente AMLO desde el “caso LeBarón”…

Lo he remarcado en este mismo espacio: la 4T requiere un golpe de timón, un giro de 180 grados; pues parece que AMLO está viviendo su último año y no el primero de Gobierno… Pendientes…

ÁGORA

Nuestro planeta está viviendo los efectos del calentamiento global, del cambio climático… Los resultados están a la vista: lluvias atípicas, abrasadora temperatura y congelante frío se ha hecho realidad en donde antes eran simples historias para amenizar la charla de café… Nos estamos acabando al planeta y tenemos que considerar que no tenemos otro para vivir ni mucho menos heredar a quienes nos siguen… Ya lo he dicho y lo repito: si queremos cambiar al mundo empecemos por cambiar nuestro pequeño entorno: cuide el agua, no contamine, no tire basura, limpie su banqueta; si cada uno de nosotros lo hiciera el mundo sería otro… Que no se le olvide que nuestro planeta viaja en el tiempo y aquí todos somos tripulantes, es decir somos responsables de lo que le pase a la Tierra y a nosotros mismos: ¡Para la reflexión!

ENTRETELONES

1.- ME COMENTAN QUE… Quien anda muy recio es el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional, el expriista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO… Algo quiere y no es dinero, por lo que se supone que la candidatura de su nuevo partido a la Alcaldía de Madero es lo único que lo motiva a mantenerse cerca de la población para ver “qué se les ofrece”… Bien dicen que el interés tiene pies… ¿A poco no…?

2.- ME COMENTAN QUE… Las apuestas se comenzaron a correr en torno a la exalcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ… Unos comentan que se va a ir de candidata del Movimiento de Regeneración Nacional y que ya está arreglado. Otros que se queda en el Partido Acción Nacional a “vestir santos”. Pero en esta ecuación existe una “pequeña” variable y son sus cuentas públicas… No hace falta agregar más, pues al buen entendedor pocas palabras… ¡Santa Cachucha!

3.- ME COMENTAN QUE… La exalcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA podría verse como actriz principal de un escándalo que tiene que ver con pesos y centavos que manejó cuando estuvo sentada en la silla del poder… La situación de la maestra, me comentan, es grave porque está en medio de intereses políticos muy fuertes y de revanchas que están en espera de ser cobradas; pero la única culpable es ella… Para que no se nos olvide: PERAZA traicionó al PRI para buscar cobijo en el PAN; después traicionó al PAN para cobijarse con el PRI… Posteriormente buscó refugio con el Movimiento de Regeneración Nacional, en donde la mandaron a formarse… Ya se podrá imaginar porqué la maestra a últimas fechas muestra señas de debilidad en su salud física… por algo será… por algo será… ¡Así comentan!