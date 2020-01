LA@RED

MORENA, EL MONSTRUO DE LAS DOS CABEZAS, MALA SEÑAL

Rubén Dueñas

Con la novedad de que de la noche a la mañana el nuevo partido político, supuestamente de Izquierda, registrado ante el INE con el nombre de MORENA, según algunos de sus miembros se convirtió en el Monstruo de las Dos Cabezas, ya que por primera vez en la historia de nuestro país un partido tiene dos presidente nacionales, Yeidckol Polevnsky, que no se resiste a dejar la chiche y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, recién electo en un Congreso Nacional Extraordinario, el que quiere ocupar su lugar.

Es increíble el circo, maroma y teatro que han hecho los cinco o seis que andan en el batidero para llevar a cabo la renovación de la dirigencia nacional del partido que nació hace apenas cinco años y ya se andan matando los que quieren ocupar el cargo, porque saben y bien que lo saben que detrás del puesto hay una gran lanota.

Hay quien no cree en la existencia de los monstruos de dos cabezas, como lo asegura el senador suplente de Ricardo Monreal, que responde al nombre de Alejandro Rojas Díaz Durán, el que acaba de asegurar que MORENA “está a un paso de convertirse en un monstruo de dos cabezas”.

Lo triste y lamentable del augurio de don Alejandro, que también anda en la pelea por la dirigencia nacional de MORENA, es que según la mitología griega los monstruos de dos cabezas si existieron, pero, pero, pero, había la creencia de que su presencia era un presagio de que algo “horrendo” estaba por venir.

Ojalá y que nada de eso llegue a suceder, pero hasta ahora no sabemos cuales son los limitantes que tiene el partido cuyo proyecto se centra en llevar a cabo la cuarta transformación del país, que es el gran proyecto del primer presidente socialista de México, otrora priísta y perredista, Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto y en vías de mientras López Obrador ya se lavó las manos sobre de éste mitote como suele hacerlo en los casos complicados y precisó que a él no le corresponde opinar sobre la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino, pero la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky asegura que es la líder nacional de ese partido, exhortándolos a que resuelvan sus diferencias por medio de la democracia y remarcó que permanece dentro del partido que fundó AMLO y llevó a la Presidencia.

“Nada silencio, no me corresponde, no tengo porque participar en eso. Ya lo he dicho, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia”, dijo López Obrador.

En Palacio Nacional le preguntaron si va a continuar dentro del partido, dijo que si pero que tiene licencia, porque tiene la obligación de gobernar para todos los mexicanos. “Antes (el presidente) era el jefe político del partido que lo llevaba a la presidencia, jefe político, y él decidía quien iba a dirigir el partido de donde surgía”.

“Eso ya no, no me ocupo de eso. Estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a campesinos, a ricos y pobres, a todos. No soy jefe del partido, ni jefe de grupo, ni de camarilla”, dijo.

Entre los cinco o seis que se andan peleando por la dirigencia nacional de MORENA, partido del que ya se le están saliendo del huacal a Mr. López Obrador, están el coordinador de la bancada en el Palacio Legislativo y diputado federal Mario Delgado Carrillo, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, la supuestamente aún presidenta del CEN del partido, Yeidckol Polevnski, Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, además del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el que asegura que ya es el dirigente nacional, como también lo asegura doña Yeidckol o Citlálic o como se llame la gran dama, por eso lo del monstruo de las dos cabezas.

Amenaza López Obrador con llevar a cabo la mañanera durante los sábados y domingos, lo que a decir verdad no nos parece una magnífica idea de su parte y creemos que los integrantes de su gabinete piensan igual que nosotros, pero, pero, pero, obviamente ninguno de ellos se lo a decir porque le toca calle y se acabó la papocha y todo lo que viene aparejado al chequezote.

Desde luego que la supuesta conferencia de prensa que viene dando en Palacio Nacional de lunes a viernes, es y ha sido su mejor trinchera, para defenderse de los ataque y críticas de que es objeto todos los días en los medios de información, por lo que él mismo asegura que el hacerlo también durante los sábados y los domingos le serviría para responder a las calumnias, a las mentiras, alarmas, noticias falsas, ya que si siguen así “no nos alcanza de lunes a viernes, pero no vamos a dejar espacios para la desinformación, la manipulación”.

Por cierto el Presidente López Obrador aseguró que los cabezas de la caravana por la paz, Javier Sicilia y la familia LeBaron, tienen su respeto, sin embargo acusó que hay organizaciones y activistas que durante administraciones pasadas callaron y no dijeron nada sobre la violencia y desapariciones de personas que hubo en éstos sexenios.

Reclamó que hay organizaciones y activistas que no están pidiendo que se investigue a Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública y quién hoy está detenido e investigado en Estados Unidos, por lo que señaló que éstos padecen de “amnesia”.

“Padecen amnesia y todo lo empiezan a ver como que ahora abrieron los ojos, a partir de que llegamos nosotros, guardaron silencio, callaron como las momias”, remarcó el mandatario nacional.

Como que no está desquitando el sueldote que suponemos percibe la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, así lo creemos ya que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, al ser entrevistado dijo que ninguna de las corporaciones e integrantes de los cuerpos de seguridad ha recibido ninguna recomendación y precisó que un compromiso fundamental del Gobierno de la República es el respeto a los derechos humanos.

Por cierto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se acaba de llevar a cabo la presentación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en Sistema Braille, como documento de consulta para personas con discapacidad visual, lo que para nosotros como periodistas es un gran avance, lo que nos hace creer que en éstos tiempos no aprende solamente aquel que no quiere aprender. En el evento participan el INAI, el ITAIT, la CODHET, DIF-Tamaulipas y Gobierno del Estado.

La presentación de dicha Ley se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria, con la asistencia del Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, que impartió una conferencia a los universitarios.

Como anfitrión durante la ceremonia el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dio la bienvenida al titular del INAI, quien acudió acompañado por la Dra. Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT).

En éste marco el rector de la UAT, ingeniero y master en ciencias, recibió del ITAIT un ejemplar de la Ley de su edición en Braille, que de acuerdo con la titular del organismo se realizó en atención al principio de inclusión social y atención a grupos vulnerables, garantizando el derecho de acceso a la información a la población en general. Y vamos por más, porque acciones como esta merece el reconocimiento de todos los tamaulipecos, sí señor.

